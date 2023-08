La capacité de conduite autonome est essentielle pour l'avenir financier de Tesla, selon M. Musk, dont la propre réputation de leader en matière d'ingénierie est mise à mal par les allégations des plaignants dans l'une des deux actions en justice, selon lesquelles il dirige personnellement le groupe à l'origine de la technologie qui a échoué. Les victoires de Tesla pourraient accroître la confiance et les ventes du logiciel, qui coûte jusqu'à 15 000 dollars par véhicule.Le premier, prévu pour la mi-septembre devant un tribunal de l'État de Californie, est une action civile contenant des allégations selon lesquelles le système Autopilot a provoqué la sortie soudaine de la Model 3 du propriétaire Micah Lee d'une autoroute à l'est de Los Angeles à 65 miles par heure, a heurté un palmier et a pris feu, le tout en l'espace de quelques secondes.L'accident de 2019, qui n'a pas été signalé précédemment, a tué Lee et grièvement blessé ses deux passagers, dont un garçon de 8 ans qui a été éventré. La plainte, déposée contre Tesla par les passagers et la succession de Lee, accuse Tesla de savoir que l'Autopilot et d'autres systèmes de sécurité étaient défectueux lorsqu'elle a vendu la voiture.Le second procès, prévu pour début octobre devant un tribunal de Floride, fait suite à un accident survenu en 2019 au nord de Miami, au cours duquel la Model 3 de son propriétaire Stephen Banner est passée sous la remorque d'un gros camion de 18 roues qui s'était engagé sur la route, cisaillant le toit de la Tesla et tuant Banner. L'Autopilot n'a pas freiné, n'a pas dirigé le véhicule et n'a rien fait pour éviter la collision, selon le procès intenté par l'épouse de Banner.Tesla a nié toute responsabilité dans les deux accidents, a blâmé l'erreur du conducteur et a déclaré que l'Autopilot est sûr lorsqu'il est surveillé par des humains. Tesla a déclaré dans des documents judiciaires que les conducteurs doivent être attentifs à la route et garder les mains sur le volant.", a déclaré la société.La procédure civile révélera probablement de nouvelles preuves sur ce que Musk et d'autres responsables de l'entreprise savaient des capacités d'Autopilot - et de ses éventuelles lacunes. Les avocats de Banner, par exemple, soutiennent dans un document déposé avant le procès que des courriels internes montrent que Musk est le "leader de facto" de l'équipe Autopilot.Elon Musk n'a jamais caché son implication dans l'ingénierie des logiciels d'autopilotage, tweetant souvent à propos de ses essais de conduite d'une Tesla équipée du logiciel "Full Self-Driving". Pendant des années, il a promis que Tesla parviendrait à la conduite autonome, mais il n'a pas atteint ses propres objectifs.Tesla a gagné un procès éclair à Los Angeles en avril avec une stratégie consistant à dire qu'il informe les conducteurs que sa technologie nécessite une surveillance humaine, malgré les noms "Autopilot" et "Full Self-Driving". Les jurés ont déclaré après le verdict qu'ils pensaient que Tesla avait averti les conducteurs de l'existence de son système et que la distraction du conducteur était à blâmer.Sources : Tribunal de l'État de Californie, Elon MuskQuel est votre avis sur la situation ?Pensez-vous qur Tesla doit être tenu responsable des accidents liés à sa technologie Autopilot ?