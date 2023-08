Bhavanjot Singh, directeur technique scientifique senior au Combat Capabilities Development Command (DEVCOM) de l'armée américaine, a évoqué pour la première fois la possibilité d'armer le robot quadrupède Vision 60 Q-UGV avec le fusil d'assaut "Sig Sauer XM7" lors d'une réception fin juillet avec des législateurs à Washington, D.C. Selon certains rapports, l'armée a déjà expérimenté le montage d'une carabine M4A1 sur ce robot. Mais l'essai de la nouvelle carabine Sig Sauer XM7 marquerait une nouvelle frontière dans l'utilisation des robots autonomes destinés à épauler les soldats sur les théâtres d'opérations et dans les combats rapprochés.« La capacité unique du chien est de pouvoir traverser différents types de terrain que les véhicules à roues ne peuvent pas forcément emprunter », aurait déclaré Singh aux législateurs en faisant référence aux chiens-robot Vision 60 Q-UGV. Interrogé sur les remarques de Singh, le porte-parole du DEVCOM, Tim Ryder, a déclaré que le "Army Futures Command" (une initiative publique-privée qui gère des projets de modernisation de l'armée américaine) continue d'explorer l'application de l'intégration homme-machine, tout en avertissant que le développement d'un prototype ne signifie pas que les chiens-robots armés seront déployés sur le terrain.« Bien que les démonstrations de technologies avancées nous permettent d'explorer le domaine du possible en ce qui concerne les capacités de transformation pour les futures formations de combat, elles ne représentent pas nécessairement des programmes de recherche ou des investissements formels à l'échelle du service ni n'en résultent », a déclaré Ryder. Le XM7 (d'un calibre de 6,8 mm) et son arme sœur, le fusil automatique XM250, ont été adoptés dans le cadre du programme NGSW en 2022 pour remplacer respectivement la carabine M4 et l'arme automatique de peloton M249 dans les arsenaux de l'armée au cours de la prochaine décennie.Bien qu'il soit déjà populaire au sein des forces d'opérations spéciales américaines, des sources ont précédemment rapporté que certains soldats s'inquiétaient du fait que le XM7 soit trop grand et trop lourd pour fonctionner efficacement comme un fusil d'infanterie standard. Entre-temps, les chiens-robots, tels que le Vision 60 Q-UGV, sont devenus très courants au sein de l'armée américaine, remplissant des rôles comme l'amélioration de la sécurité du périmètre de diverses installations, le renforcement des capacités de renseignement, de surveillance, d'acquisition de cibles et de reconnaissance (ISTAR) pour les troupes dans des environnements éloignés.Ces chiens-robots exécuteraient même parfois certaines tâches de neutralisation des explosifs et munitions à la demande de leurs opérateurs en uniforme. Cependant, le chien-robot n'est pas le seul engin autonome que les États-Unis tentent de transformer en arme redoutable. Récemment, un rapport a signalé que l'armée de l'air américain teste un prototype de drone avec un logiciel basé sur l'IA. Selon le rapport, le drone est propulsé en vol par un moteur de fusée, peut voler sur une distance égale à la largeur de la Chine, est furtif et peut transporter des missiles capables d'atteindre des cibles ennemies bien au-delà de sa portée visuelle.Mais ce qui distingue vraiment le drone expérimental XQ-58A Valkyrie de l'armée de l'air, c'est qu'il est géré par une IA. Il est à l'avant-garde des efforts déployés par l'armée américaine pour exploiter les capacités d'une technologie émergente dont les vastes avantages potentiels sont tempérés par de profondes inquiétudes quant au degré d'autonomie qu'il convient d'accorder à une arme létale. Valkyrie est un prototype de ce que l'armée de l'air espère voir devenir un puissant complément à sa flotte d'avions de chasse traditionnels, en donnant aux pilotes humains un essaim d'ailerons robotisés hautement compétents à déployer dans la bataille.Sa mission est de combiner l'IA et ses capteurs pour identifier et évaluer les menaces ennemies, puis, après avoir obtenu l'aval d'un pilote, de passer à l'acte. Selon le rapport, le programme Valkyrie donne un aperçu de la manière dont le secteur de l'armement, la culture militaire, les tactiques de combat et la concurrence avec les pays rivaux sont remodelés par les progrès rapides de la technologie, notamment dans le secteur de l'IA. Les États-Unis cherchent en effet à acquérir et à maintenir un avantage en matière d'IA sur la Chine, son principal concurrent dans le domaine, ce qui a donné lieu ces dernières années à une course effrénée à l'IA.Alors que les plateformes d'armes semi-autonomes et télécommandées sont déjà des outils bien établis dans la boîte à outils de plusieurs armées dans le monde, en particulier l'armée américaine, la perspective d'armer des chiens-robots et de les envoyer en territoire hostile aux côtés des troupes américaines a déclenché une controverse dans l'industrie de la robotique. En octobre dernier, une demi-douzaine d'entreprises de robotique, dont Boston Dynamics, ont publié une lettre appelant les armées du monde entier à s'abstenir d'armer leur technologie. Certains ont menacé les contrevenants de représailles et de poursuites en justice.« Nous pensons que l'ajout d'armes à des robots télécommandés ou autonomes, largement accessibles au public et capables de se rendre dans des endroits auparavant inaccessibles où les gens vivent et travaillent, soulève de nouveaux risques de dommages et de graves problèmes éthiques. Les applications militarisées de ces robots nuiront à la confiance du public dans la technologie, au détriment des avantages considérables qu'ils apporteront à la société », a déclaré le groupe. Cependant, ces préoccupations n'ont pas empêché les entreprises de défense de développer de nouvelles combinaisons de robots terrestres sans pilote et de systèmes d'armes.En octobre 2021, Ghost Robotics et SWORD International ont dévoilé un chien-robot appelé "Special Purpose Unmanned Rifle" équipé d'un fusil Creedmoor de 6,5 mm, lors de la conférence annuelle de l'Association de l'armée américaine à Washington. Un an plus tard, une vidéo virale de l'entreprise de défense chinoise Kestrel Defense montrait un véhicule aérien sans pilote larguant un chien-robot armé d'une mitrailleuse légère chinoise QBB-97 de 5,8 x 42 mm sur un toit au cours d'une simulation d'entraînement. Des amateurs d'armes à feu s'amusent également parfois à monter des fusils d'assaut sur des chiens-robots.Par rapport aux considérations éthiques, Kathleen Hicks, secrétaire adjointe à la Défense des États-Unis, a déclaré en janvier dernier : « lorsque des versions armées seront finalement employées, le ministère de la Défense s'engage à développer et employer tous les systèmes d'armes, y compris ceux dotés de caractéristiques et de fonctions autonomes, de manière responsable et légale ». Ces propos sont toutefois controversés et les experts mettent en garde contre les dérives potentielles.Quel est votre avis sur le sujet ?