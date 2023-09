Conducteurs humains vs Voitures autonomes Cruise

Les preuves d’une performance supérieure à celle de l’homme s’accumulent. Est-ce que cela est vrai ?

Les kilomètres de Cruise sans conducteur

Envoyé par Cruise Envoyé par



C'est dans cet esprit que nous avons le plaisir de présenter le bilan de sécurité de Cruise au cours du premier million de kilomètres parcourus sans conducteur. Comparés à des conducteurs humains dans un environnement de conduite comparable, nos voitures autonomes ont été impliqués dans :



54 % de collisions en moins dans l'ensemble ;

92 % de collisions en moins en tant que facteur principal ;

73 % de collisions en moins avec un risque significatif de blessure Nous sommes incroyablement fiers des nombreuses innovations techniques développées à Cruise qui ont rendu cette réalisation possible, mais nous ne nous contentons pas de construire une technologie de pointe. Nous sommes obsédés par la construction d'un produit sûr, accessible, respectueux de l'environnement et fiable pour les communautés que nous servons.C'est dans cet esprit que nous avons le plaisir de présenter le bilan de sécurité de Cruise au cours du premier million de kilomètres parcourus sans conducteur. Comparés à des conducteurs humains dans un environnement de conduite comparable, nos voitures autonomes ont été impliqués dans :

Envoyé par Waymo Envoyé par Waymo a réalisé de nombreuses prouesses mondiales dans l'industrie. Chaque fois que nous ravissons nos conducteurs et que nous remplissons notre mission en toute sécurité, nous sommes les plus fiers. En janvier, nous avons accompli une autre prouesse : nous avons dépassé le million de kilomètres sur les routes publiques sans aucun humain derrière le volant. Pour mettre les choses en perspective, cela équivaut à 40 voyages autour de la Terre, ou à plus de 80 ans de conduite pour l'Américain moyen.



Toutefois, ce qui est plus important, c'est notre performance en matière de sécurité au cours de ce million de kilomètres parcourus sans conducteur, qui démontre les avantages des voitures autonomes Waymo en matière de sécurité. Nous partageons aujourd'hui ces données de performance en matière de sécurité à la fois pour reconnaître cette nouvelle étape de notre voyage et pour encourager une plus grande transparence dans l'ensemble de l'industrie.

Accidents impliquant des voitures autonomes : Waymo et Cruise appelés à ralentir leur expansion

Collecte de données sur les accidents par la NHTSA pour réduire les accidents

Les véhicules autonomes permettront sans doute d’éviter une partie significative des accidents de la route, bien qu’il soit actuellement trop tôt pour savoir le mesurer exactement. Cependant, les véhicules autonomes ne vont pas pour autant résoudre de manière magique tous les problèmes de sécurité routière. Même si tous les véhicules sont automatisés, il y aura encore des victimes sur la route.Cruise a déclaré que sur la base de ces mesures, il est clair qu’au cours du premier million de kilomètres parcourus sans conducteur, leurs véhicules sans conducteur ont largement dépassé les performances du conducteur humain moyen à San Francisco.Waymo et Cruise ont parcouru un total combiné de 8 millions de kilomètres sans conducteur, dont plus de 4 millions à San Francisco depuis le début de l’année 2023. Les deux entreprises ont signalé 102 accidents impliquant des véhicules sans conducteur, mais ces accidents se sont produits sur environ 6 millions de kilomètres de conduite. Cela correspond à un accident tous les 96561 kilomètres, soit environ cinq ans de conduite pour un automobiliste humain.En avril, Cruise a publié un rapport sur son premier million de kilomètres sans conducteur, signalant 36 accidents. En comparaison, Waymo a signalé 20 accidents pour son premier million de kilomètres sans conducteur.Il s’agit pour l’essentiel de collisions à faible vitesse qui ne présentent pas de risque sérieux pour la sécurité. Une grande majorité d’entre elles semblent être imputables à l’autre conducteur. C’est particulièrement vrai pour Waymo, dont les plus grosses erreurs de conduite ont consisté à heurter latéralement un chariot de supermarché abandonné et à accrocher le pare-chocs d’une voiture en stationnement alors qu’elle se rangeait sur le trottoir.Certains analystes affirment que les preuves d’une performance supérieure à celle de l’homme commencent à s’accumuler, en particulier pour Waymo. Il est donc important que les décideurs politiques continuent d’encourager la recherche et le développement dans ce domaine. Le bilan de Cruise n’est pas aussi impressionnant que celui de Waymo, mais il existe des raisons de penser que la technologie de Cruise est à la hauteur d’un conducteur humain, voire meilleure.En février dernier, Waymo a publié un rapport célébrant son premier million de kilomètres de conduite entièrement sans conducteur, qui s'est principalement déroulé dans la banlieue de Phoenix.Les partisans des voitures autonomes soulignent que ces véhicules ne dépassent jamais la limite de vitesse, le conducteur n’est jamais ivre, ni distrait par son téléphone portable ou par la dispute qu’il a eue avec son conjoint.En juin, une voiture autonome de Waymo a heurté un chien sur Toland Street à Toland Place , à San Francisco, en Californie. Le Waymo AV se dirigeait vers le sud-ouest sur Toland Street lorsqu’un petit chien a traversé la rue devant lui. Le Waymo AV a alors heurté le chien, qui n’a pas survécu. Au moment de l’impact, l’Advanced Driving Systems (ADS) de niveau 4 du Waymo AV était engagé en mode autonome, et un conducteur d’essai était présent à la place du conducteur.En février, un véhicule autonome Cruise a roulé vers des tuyaux d'incendie au sol dans une zone de lutte contre les incendies, ont indiqué les responsables des transports de la ville de San Francisco dans une lettre adressée aux régulateurs. Les responsables des transports ont demandé aux sociétés de véhicules autonomes comme Cruise et Waymo de freiner leurs efforts d'expansion. « Les pompiers présents sur les lieux ont fait des efforts pour empêcher le Cruise AV de rouler sur leurs tuyaux et n'y sont parvenus qu'en brisant une vitre avant du Cruise AV », indique la lettre.En 2019, Waymo a lancé la diffusion de musique en continu sans publicité pour les passagers via Google Play Music, la réponse de sa société mère à Spotify et Apple Music. L’objectif étant de persuader les passagers que le service de transports de la compagnie, baptisé Waymo One, est moins stressant que de conduire leur propre voiture ou de rouler avec ses rivaux. Les conducteurs bavards ou peu précis, ainsi que les véhicules de taille et de propreté variables, sont les plus prisés des amateurs d’applications de conduite exaltante.Une semaine plus tard après que la California Public Utilities Commission a voté pour autoriser Waymo et Cruise à commencer à faire payer les clients pour les trajets en taxi sans chauffeur à travers la ville, les véhicules Cruise ont été impliqués dans deux accidents graves à quelques heures d’intervalle. Le lendemain, le département californien des véhicules motorisés a exigé que Cruise réduise de moitié sa flotte de taxis sans chauffeur pendant que ces accidents faisaient l’objet d’une enquête.Si pour certains les voitures autonomes sont plus sûres que les conducteurs humains, le journaliste Cade Metz affirme qu'elles sont imparfaites. « Il est devenu de plus en plus clair pour les personnes qui conduisent les voitures, et pour les autres citoyens de la ville, qu'elles sont imparfaites, qu'elles font des erreurs, qu'elles peuvent encombrer le trafic, qu'elles peuvent causer des accidents. »Bien sûr, les voitures autonomes sont imparfaites, comme toutes les technologies. La question importante est de savoir si les voitures autonomes sont plus sûres que les voitures conduites par des humains. Et c'est là que le journaliste Metz exprime son ignorance. « Nous ne savons pas encore si elles sont plus sûres qu'un conducteur humain », a-t-il déclaré.Les chiffres de la National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) révèlent que la proportion de personnes tuées « en dehors du véhicule » (motocyclistes, piétons, cyclistes et autres non-occupants) a augmenté, passant de 20 % en 1996 à 34 % en 2021, comme le montre la figure ci-dessous. De même, la proportion de personnes tuées « à l'intérieur du véhicule » (occupants de voitures ) a augmenté.La figure ci-dessus permet d'examiner de plus près la tendance de ces décès. Le nombre de piétons tués dépasse celui des motocyclistes depuis depuis 2013. Le nombre de piétons et de motocyclistes tués a augmenté rapidement ces dernières années, tandis que le nombre de cyclistes tués est resté relativement constant.La NHTSA recueille des données sur les accidents depuis le début des années 1970 afin de soutenir sa mission de réduction des accidents, des blessures et des décès sur les routes. Une fois qu'un accident a été observé, des techniciens formés à cet effet recueillent des données sur les lieux de l'accident en notant les indices tels que les traces de dérapage, les déversements de liquide et les objets heurtés. Ils localisent les véhicules impliqués, documentent les dommages causés par l'accident et identifient les composants intérieurs qui ont été touchés par les occupants.Les inspections sur place sont suivies d'entretiens confidentiels avec les victimes de l'accident et d'un examen des dossiers médicaux pour les blessures subies lors de l'accident. Le CISS utilise des technologies et des méthodes émergentes pour acquérir des données de qualité. Les techniciens ne s'intéressent qu'aux informations qui les aideront à comprendre la nature et l'issue des accidents.Cruise a publié en avril un rapport sur son premier million de kilomètres sans conducteur. La société a signalé 36 accidents, contre 20 pour le premier million de miles sans conducteur de Waymo. Je n'accorderais pas trop d'importance à cette différence, car Cruise opérait principalement à San Francisco, un environnement de conduite plus chaotique que la banlieue de Phoenix où Waymo a débuté.Jusqu'à présent, en 2023, Cruise a déposé 27 rapports d'accident supplémentaires liés à ses voitures entièrement sans conducteur. Ce qui suit est un résumé des 63 accidents signalés par Cruise jusqu'au 25 août. Je compterai également un accident largement médiatisé survenu le 17 août avec un camion de pompiers, même s'il n'y a toujours pas de rapport sur cet accident sur le site Web du Département des véhicules motorisés de Californie.Comme Waymo, Cruise a eu des problèmes avec ses véhicules qui ont heurté des objets inanimés. Deux véhicules Cruise se sont heurtés à des câbles électriques tombés au sol. Les véhicules Cruise ont également percuté un scooter (sans personne à bord), un chariot de remorquage à l'arrière d'un camion garé en double file, un "élévateur à flèche articulée motorisé" et un nid-de-poule. Le nid-de-poule a crevé un pneu, ce qui a fait dévier le Cruise AV vers une voiture en stationnement.Sources : Cruise, Les voitures autonomes sont-elles vraiment plus sûres que les conducteurs humains, ou est-ce une simple hypothèse ?Selon vous, les voitures autonomes peuvent-elles réduire le nombre d’accidents de la route de manière significative ?Les voitures autonomes peuvent-elles être programmées pour prendre des décisions éthiques en cas d’accident ?