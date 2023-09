Les robotsaxis pour le transport de passagers, un marché en plein essor

Le segment des fourgonnettes/navettes profite de l’essor des robotaxis

La Chine, l’Amérique du Nord et l’Europe, les principaux acteurs du marché des robotaxi

Les failles logicielles des systèmes de conduite autonome provoquent des accidents mortels

Le marché du robotaxi devrait connaître une croissance stimulée par divers facteurs. La forte demande de transport partagé, les progrès de la technologie des véhicules, l'intérêt croissant pour les transports publics économes en carburant et l'amélioration des infrastructures sont autant de facteurs qui devraient stimuler la croissance du marché. « Si nous voulons que les robots fassent plus de choses pour nous, comme nous conduire ou nous livrer des objets, nous devrons peut-être leur attribuer un rôle dans la loi », déclare l'avocat John Frank Weaver, auteur du livre, dans un article publié sur Slate.Les villes qui testent les robotaxis sans un cadre juridique clair pour les voitures sans conducteur pourraient constater qu’elles n’ont pas beaucoup d’autorité si les robotaxis causent des maux de tête. Les sociétés de robotaxis Cruise et Waymo se concentrent désormais sur la commercialisation après avoir investi des dizaines de milliards de dollars dans la recherche et le développement. L’objectif est de passer rapidement à l’échelle supérieure en déployant des flottes de robotaxis dans plusieurs villes à la suite les unes des autres.Motional, copropriété de Hyundai, a également de grands projets d’expansion, mais adopte une approche plus mesurée, en commençant par Las Vegas dans le courant de l’année. Actuellement, Phoenix, San Francisco et Austin sont les seules villes où le public peut héler un robotaxi sans conducteur, mais cette liste pourrait s’allonger d’une douzaine de villes d'ici à un an.La navigation fluide des taxis autonomes dans les zones encombrées et les coûts d'innovation importants requis par les avancées technologiques pourraient toutefois constituer un obstacle à la croissance. L'utilisation généralisée des dispositifs loT et des données qu'ils collectent donne aux gestionnaires de flotte plus de pouvoir pour optimiser les opérations. L'amélioration de la sécurité incitera davantage de passagers à opter pour des véhicules autonomes, car les systèmes de conduite autonome de niveau 4 et 5 réduiraient les incidents de la circulation.En outre, pour réduire la pollution, les gouvernements des pays en développement seraient ouverts à la mise en œuvre d'alternatives sans émissions. Étant donné qu'il s'agit de véhicules électriques, les voitures autonomes constituent une solution appropriée dans ce cas. En outre, elles réduisent le nombre de véhicules privés sur les routes, diminuant ainsi le trafic et la pollution.Par application, le segment du transport de passagers devrait être le plus grand marché dans le segment des applications au cours de la période de prévision. En raison des initiatives mondiales visant à utiliser la technologie pour minimiser la possession d'automobiles, les embouteillages et les accidents, le segment du transport de passagers pour les robotsaxis est en augmentation.Les principaux moteurs prévus pour propulser le marché du transport de passagers pour les robotsaxis sont le désir de véhicules sans émissions, la croissance des services de covoiturage et la diminution des coûts de transport.En octobre 2022, EasyMile a fourni une flotte commerciale de navettes autonomes pour un service entièrement sans conducteur d'une valeur de 3,9 millions de dollars sur le site touristique belge de Terhills. Les navettes fonctionneront 7 jours sur 7 pendant 10 ans. En mai 2023, Waymo LLC et Uber ont conclu un partenariat pour intégrer la technologie de conduite autonome de Waymo à la plateforme Uber. La demande importante de services de covoiturage/ride-hailing devrait principalement stimuler le marché des robotsaxis pour le transport de personnes.Le segment des fourgonnettes/navettes devrait connaître une croissance significative au cours de la période de prévision. Les entreprises investissent considérablement dans les robotaxis pour le développement de la conduite autonome, de la connectivité, de l'électrification et de la mobilité partagée, ce qui devrait stimuler le marché.L'assistance robotique utilisée pour la livraison, le ramassage des fournitures et d'autres tâches de routine par les voitures autonomes pour les petites entreprises devrait être l'un des facteurs clés de l'adoption croissante des robotaxis. Les tests et la mise en œuvre des robotaxis sont en cours dans le monde entier. En mai 2023, Waymo LLC a doublé son service commercial de robotaxis dans la zone métropolitaine de Phoenix (États-Unis). En décembre 2022, Uber teste des robotaxis dans plusieurs villes pour lancer un service à but lucratif en 2023.Le segment des navettes et des camionnettes devrait connaître une croissance importante, car elles sont déjà commercialisées dans diverses régions du monde. Navya, EasyMile et 2getthere (Pays-Bas) ont mis au point des navettes autopilotées. Les programmes pilotes réussis pour les navettes autonomes dans le monde entier indiquent que les navettes pourraient être une solution pratique pour répondre aux exigences des transports publics traditionnels. La région Asie-Pacifique devrait adopter rapidement les nouvelles technologies. C'est l'une des régions où l'utilisation du covoiturage est la plus importante.En Chine, quelques entreprises de covoiturage ont mis en place des flottes de robotaxis pour le commerce. Par exemple, les premières entreprises à lancer des flottes de robotaxis en 2021 ont été Baidu. et AutoX sur le marché chinois des robotsaxis. Le marché de l'Asie-Pacifique devrait être stimulé par la concurrence croissante en matière d'essais et de déploiement des robotaxis.L'Amérique du Nord devrait connaître la deuxième croissance la plus rapide du marché des taxis autonomes. Certaines entreprises technologiques de premier plan, telles que Waymo, Intel et Nvidia, sont basées dans la région. Ces entreprises mettent l'accent sur l'avancement des technologies autonomes. Les essais de voitures autonomes ont commencé aux États-Unis, ce qui ouvre des perspectives pour l'avancement des robotaxis à l'avenir. Waymo, Optimus Ride et Lyft proposent des services de robotaxi en Amérique du Nord.Le marché européen devrait se développer en raison des préoccupations croissantes en matière de sécurité et de la présence de fabricants d'automobiles et de navettes à la pointe de la technologie, tels que EasyMile, getthere et Navya. Ces entreprises sont les principaux fournisseurs de navettes autonomes au niveau mondial.Selon les données de ReportLinker, l'Amérique du Nord sera la région qui connaîtra la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision. L'énorme base de clients du pays et les niveaux élevés d'argent disponible ont stimulé la demande de véhicules autonomes, ce qui a conduit des entreprises comme Waymo LLC, Cruise, Inc, Lyft, Inc, Optimus Ride et d'autres à intensifier leurs efforts de production et d'essai. Les États-Unis ont permis à de nombreux équipementiers de tester des robotaxis à Boston et en Californie.Le marché nord-américain serait stimulé par des règles favorables combinées à une solide infrastructure pour les véhicules électriques. Les équipementiers et les jeunes entreprises cherchent désormais à proposer des robotaxis et des navettes. Les États-Unis ont été pionniers dans le développement des technologies de conduite autonome.Les équipementiers ont pu tester des véhicules autonomes grâce à une infrastructure solide, à un réseau électrique amélioré et aux encouragements et au soutien du gouvernement. Des entreprises de transport établies comme Uber et Lyft ont également investi dans le développement de véhicules autonomes.Elles souhaitent intégrer des robotsaxis dans leurs services en intégrant des véhicules autonomes dans leurs systèmes de covoiturage actuels. Des essais de voitures autonomes et de services de robotaxi ont eu lieu dans plusieurs villes d'Amérique du Nord. Afin d'offrir à terme des services de robotaxi au grand public, des villes comme Phoenix, San Francisco et Pittsburgh ont été le théâtre d'essais et de programmes pilotes considérables pour les véhicules autonomes.Le marché du robotaxi est dominé par des acteurs mondiaux tels que Waymo (États-Unis), Baidu (Chine), Beijing Didi Chuxing Technology (Chine), Cruise (États-Unis) et EasyMile (France). Ces entreprises ont adopté de nouveaux lancements de produits, des accords et d'autres stratégies pour gagner du terrain sur le marché du robotaxi.Les systèmes de conduite autonome pourraient révolutionner le transport dans le futur. Cependant, ces systèmes ne sont pas infaillibles et peuvent présenter des erreurs logicielles, qui peuvent mettre en danger la vie des piétons et des passagers. Le mois dernier, un véhicule autonome de la compagnie Cruise s’est enlisé dans du béton frais sur un site de construction à San Francisco, selon le San Francisco Gate. Le véhicule, qui était vide, a apparemment pris le béton pour une route normale et a plongé ses roues avant dans la substance collante. « Il pense que c’est une route alors que ce n’est pas le cas parce qu’il n’a pas de cerveau et qu’il ne peut pas faire la différence entre du béton frais et du bitume », a témoigné Paul Harvey, un riverain qui a immortalisé l’incident.Tesla, un constructeur de voitures autonomes qui fait l’objet de nombreux affaires judicieux inhérentes aux accidents causés par ses véhicules aurait demandé à la National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) de ne pas révéler si ses logiciels d’aide à la conduite, Autopilot et Full Self-Driving, étaient impliqués dans des accidents de la route. L’enquête révèle les tensions entre Elon Musk, le PDG de Tesla, et le gouvernement américain, alors que les logiciels de Tesla font l’objet de controverses pour leur manque de fiabilité et de sécurité.L’agence américaine de sécurité automobile a déclaré l’année dernière avoir ouvert une enquête sur l’accident mortel qui pourrait avoir été causé par le système avancé d'aide à la conduite de Tesla. L'accident, impliquant une Tesla Model S modèle 2022 qui a percuté un équipement de construction à Newport Beach, est l'un des 35 qui font l'objet d'une enquête de la NHTSA impliquant des véhicules Tesla dans lesquels des systèmes avancés d'aide à la conduite comme Autopilot ont été soupçonnés d'être utilisés depuis 2016. Au total, 14 décès par accident ont été signalés dans le cadre de ces enquêtes sur Tesla.Nous avons révélé en juin qu’il y avait eu 736 accidents et 17 morts avec des Teslas en mode Autopilot depuis 2019. Steven Cliff, ex-adjoint de la NHTSA, a affirmé qu’il avait des données montrant que les Tesla étaient plus souvent impliquées dans des accidents avec des véhicules d’urgence, mais que l’agence n’en avait pas.Le Département des pompiers de San Francisco affirme dans un rapport récent que des véhicules Cruise prétendument « autonomes » ont gêné des opérations de secours et qu’une personne en est morte. Après l’incident où un robotaxi Cruise a confondu du béton avec une route normale et s’est embourbé dedans ou encore des réclamations des habitants selon lesquelles ces robotaxis ne sont pas fiables et bloquent parfois des routes, il sera dur de croire la déclaration des responsables de Cruise qui contredisent les pompiers de San Francisco. En gros, la situation relance le débat sur la faisabilité du véhicule totalement autonome.Le 14 août, deux véhicules autonomes Cruise étaient garés sur les deux voies de droite d’une rue à sens unique et à quatre voies dans le quartier de SoMa, où la victime a été découverte, d’après le rapport du département. Il indique qu’un véhicule de police sur une autre voie a dû être bougé pour que l’ambulance puisse partir.Les véhicules Cruise ont retardé le transport et les soins médicaux, selon le rapport. Le patient, qui avait été percuté par une voiture, a été prononcé mort 20 à 30 minutes après son arrivée à l’hôpital général Zuckerberg de San Francisco, situé à environ 3 kilomètres du lieu de l’accident.Sources : ReportLinker, L’affirmation que l’utilisation des robots taxis se développe rapidement à l’échelle mondiale est-elle pertinente ?Quels sont selon vous, les avantages et les inconvénients des robots taxis pour les usagers, les opérateurs, les concurrents et les collectivités ?Quels peuvent être les besoins et les attentes des consommateurs potentiels et existants vis-à-vis des robots taxis ?Quels seraient les facteurs clés de succès et d’échec pour le développement et la diffusion des robots taxis ?