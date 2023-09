Le marché des robots autonomes polyvalents a le vent en poupe depuis quelques années, avec l'arrivée de nouveaux acteurs tels tels que Tesla et Xiaomi. L'argument principal de vente est que les robots sont une solution à la pénurie de main-d'œuvre dans les différents domaines d'activité de l'homme, principalement le travail à la chaîne, les soins aux personnes âgées, l'aide sur les chantiers de construction, etc. Le nouveau robot de Ascento est conçu pour assurer la sécurité d'un périmètre. La startup suisse a annoncé la semaine dernière un tour de financement réussi de 4,3 millions de dollars qui devrait lui permettre de poursuivre ses développements.Le robot Ascento Guard a un châssis central avec des "yeux" circulaires qui clignotent et des feux de détresse rectangulaires orange qui font office de sourcils. Lorsqu'il est à la charge, ses yeux semblent "fermés" pour imiter le sommeil, mais ils s'ouvrent lorsque le robot est en service de patrouille. Il se déplace grâce à ce qui ressemble à des "pattes-roues" lui permettant de se déplacer avec précision sur différents terrains, ce qui le rendrait unique en son genre. Les robots d'Ascento sont connus pour la conception unique de leurs pattes-roues (qui permet des mouvements impressionnants), excellent dans la navigation sur les terrains extérieurs avec agilité et stabilité.Le robot a été spécialement conçu pour patrouiller dans de grandes propriétés privées en plein air, et l'entreprise compte déjà des clients dans des secteurs tels que la fabrication, les centres de données, les centres de production pharmaceutique et les entrepôts. Déployés à grande échelle cette année, ils ont parcouru plus de 3 000 km pour assurer la sécurité extérieure de ces sites. Lorsqu'il détecte une menace pour la sécurité, comme un intrus, il peut alerter des agents de sécurité humains via l'application qui l'accompagne. Il peut être installé en quelques heures seulement et devenir autonome grâce à des horaires de patrouille programmables.Selon la startup, cela permet de réduire les coûts et de s'adapter à l'évolution des besoins en matière de sécurité. Tout comme un garde humain, l'Ascento Guard peut être loué à l'heure, assurant le déploiement, l'assistance 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, le service et les réparations. L'application Ascento utilise l'IA pour l'analyse vidéo, s'intègre aux systèmes existants, offre une communication sécurisée et génère des rapports personnalisés pour les responsables de la sécurité. Il peut surveiller les périmètres définis à une vitesse de marche d'environ 4,5 km/h et surveiller les incendies ou les effractions à l'aide de caméras thermiques et infrarouges.Les haut-parleurs et les microphones embarqués d'Ascento Guard permettent des communications bidirectionnelles chiffrées de bout en bout, tandis que ses caméras vidéo peuvent contrôler les parkings. Selon l'entreprise, le robot est également utilisable par tous les temps. Bien qu'Ascento ait déclaré que le robot est conçu pour assurer la sécurité, certains critiques pensent qu'il serait plus utile dans d'autres cas d'utilisation. « J'ai été impressionné par ses mouvements. Cependant, Ascento Guard semble être une bonne solution de remplacement pour les robots de livraison qui ont du mal à franchir les trottoirs », peut-on lire dans les commentaires.Un autre a écrit : « j'ai d'abord pensé que Guard ressemblait à une version avancée des robots de livraison. Ma seconde pensée est qu'il devrait vraiment l'être ! Tout terrain, rapide et maniable ? C'est parfait pour ce cas d'utilisation ». D'autres critiques remettent également les capacités du robot à assurer pleinement l'intégrité du périmètre à protéger. Selon eux, le robot est exposé à des risques de piratage et les dégâts pourraient revenir beaucoup plus chers aux clients que lorsque le robot est utilisé pour livrer des commandes. Ces critiques pensent que le robot ne pourra pas remplacer les agents de sécurité humains ni les caméras de surveillance.« Bien entendu, une fois la technologie développée, les gens lui trouveront une utilité. Je pense à des robots de livraison de nourriture et de produits pour la maison, l'armée, les entrepôts. Ils peuvent également être utilisés dans le domaine de la sécurité. Bien qu'il y ait des caméras de surveillance, il y a des failles. C'est pourquoi nous avons des agents de sécurité humains. Avec des robots comme celui-ci, nous pouvons réduire le nombre d'agents de sécurité humains. Mais malgré cela, nous ne pouvons pas éliminer les agents de sécurité humains. En cas de piratage - où le robot est neutralisé - les dégâts pourraient être considérables », a écrit un critique.Alessandro Morra, PDG d'Ascento, semble conscient de ces enjeux et ne semble pas vouloir remplacer totalement les agents de sécurité humains. Il a déclaré : « nous visons à réduire les dépenses opérationnelles dans le secteur. Ascento Guard allie la fiabilité technique à la flexibilité humaine, ce qui permet de remédier à la pénurie de main-d'œuvre et aux coûts d'installation des caméras ». Ascento a été fondée par son PDG Alessandro Morra, son directeur technique Miguel de la Iglesia Valls, Ciro Salzmann et Dominik Mannhart. Le projet a démarré à l'ETH Zurich en 2018 et selon certaines sources, l'entreprise compte aujourd'hui dix employés.L'entreprise serait à la recherche de nouvelles embauches pour son équipe de vente et d'exploitation afin d'étendre sa flotte d'Ascento Guard. Selon Morra, l'industrie mondiale de la sécurité a actuellement un taux de rotation du personnel aussi élevé que 47% chaque année. « La pénurie de main-d'œuvre se traduit par un manque de personnel qualifié disponible pour effectuer le travail, ce qui implique de longues heures de travail, pendant les heures creuses ou par mauvais temps. L'approche traditionnelle consiste à utiliser soit des personnes, soit des caméras fixes. Le robot Ascento Guard offre le meilleur des deux mondes », a-t-il déclaré.Morra explique que depuis la société a diffusé des vidéos de son nouveau robot le 12 septembre 2023, Ascento a reçu des centaines de demandes pour utiliser les robots dans différentes industries. « Avec notre technologie, nous pourrions faire beaucoup plus économiquement et plus minutieusement, car les machines ne se fatiguent pas des tâches répétitives », a-t-il déclaré. Il a également expliqué que le fait que des robots travaillent avec des agents de sécurité humains permet de résoudre des problèmes tels que la rotation élevée du personnel et les faibles marges des entreprises de sécurité.Source : Ascento Quel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous du robot de patrouille de sécurité d'Ascento ?Selon vous, le robot Ascento Guard est-il adapté à ce cas d'utilisation ?Le robot Ascento Guard peut-il à la longue remplacer les agents de sécurité humains ?Est-il une meilleure option que les agents de sécurité humains ? Quels sont les risques de sécurité qu'il pose ?Le robot Ascento Guard est-il plus adapté à la livraison qu'à la sécurité comme certains le prétendent ?