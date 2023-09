Une nouvelle mise à jour

Les réactions du public

Atlas de Boston Dynamics

C'est durant l'édition 2021 de l'AI Day de Tesla qu'Elon Musk a annoncé un projet ambitieux : concevoir des robots humanoïdes. Expliquant que Tesla fait déjà la plupart des choses dont un robot a besoin (détection, IA et actionneurs), il a affirmé sans la moindre ironie que les voitures de l'entreprise sont déjà des robots « semi-sensibles » grâce à leurs capacités de conduite autonome. Le robot a pour ambition entre autres « d'éliminer les tâches dangereuses, répétitives et ennuyeuses ».Le premier exemplaire d'Optimus a été présenté lors de l'événement Tesla AI Day 2022 Lors de la démonstration, ce prototype d'Optimus est entré lentement et maladroitement sur la scène , s'est retourné et a salué une foule enthousiaste. Mais un second a eu besoin d'un soutien pour entrer sur la scène et s'est effondré quelques minutes plus tard. Aucun des deux prototypes présentés par Tesla l'année dernière n'était convaincant et la réaction des experts a montré qu'ils étaient déçus par la démonstration. Des experts en IA et en robotique ont critiqué ces premiers modèles, estimant que l'entreprise pouvait faire mieux. Moins d'un an après cette démo très peu convaincante, Tesla a dévoilé une nouvelle vidéo de son robot Optimus.Les choses semblent s'être améliorées par rapport aux prototypes de l'année dernière. La vidéo montre notamment Optimus dans ce qui semble être un châssis prêt pour la production, marchant désormais (lentement) de façon autonome sans les trébuchements que nous avions vus lors de leur première présentation. L'on remarque également que le robot peut apparemment aussi faire d'autres choses, comme ramasser des objets et les reconnaître. Le nouveau clip a été présenté par Musk lui-même lors de la réunion des actionnaires de Tesla qui s'est tenue le mardi 16 mai, ce dernier affirmant que l'équipe l'avait montée la veille au soir.Les images révèlent également que l'IA qui alimente les robots est entraînée par des démonstrations humaines à effectuer diverses tâches banales. L'un des exemples présentés dans la vidéo est celui d'un robot Tesla qui ramasse des objets sur un plateau et les dépose dans un second conteneur. En matière de capacités, Optimus est toutefois loin derrière le robot humanoïde ASIMO de Honda, aujourd'hui retiré du service. Optimus est également très en retard sur le robot humanoïde Atlas de Boston Dynamics. Atlas est capable de courir et sauter sur des terrains complexes grâce à ses pieds, réaliser un enchaînement de mouvements complexes et danser.Le compte officiel Tesla Optimus ne publie pas grand-chose, mais il l’a fait hier pour révéler les progrès réalisés par l'entreprise vers le robot humanoïde.Dans la publication, nous apprenons que TeslaBot fonctionne désormais avec un réseau neuronal de bout en bout : entrée vidéo, contrôle sortie. Une approche qui rappelle celle qui a été adoptée avec la technologie Full Self-Driving.La vidéo commence par montrer TeslaBot désormais capable de s'auto-calibrer, ce qui est important si vous deviez déballer votre nouveau robot dans un nouvel emplacement.Nous passons ensuite à une vue des caméras embarquées, montrant le robot identifiant les articulations critiques des mains et des poignets indiquées par des cercles. Nous voyons également la vidéo rendue avec différentes couches avec une superposition bleue de ce qui est très similaire aux structures humaines des doigts, des mains, des avant-bras, etc., mais pas le câblage nécessaire pour faire fonctionner le robot.La description nous partage qu’en utilisant uniquement des encodeurs de vision et de position articulaire, il peut localiser avec précision ses membres dans l’espace. Cela sera non seulement important pour interagir avec les objets, mais aussi pour pouvoir se relever du sol en cas de chute.La vidéo continue ensuite pour montrer un Teslabot debout devant un plateau bleu et jaune, chargé de trier les blocs Duplo bleus dans le plateau bleu et les blocs Duplo verts dans le plateau jaune. Teslabot saisit chaque bloc avec facilité et procède à leur tri avec succès.Au bout de 35 secondes, nous voyons un humain intervenir dans la tâche, de manière à créer une complexité et une diversité supplémentaires pour TeslaBot, en ajustant dynamiquement l'environnement. L'humain déplace les positions des blocs, juste avant que le robot ne les récupère. Nous voyons le robot capable de s'adapter rapidement à ce changement et de continuer à traiter la tâche.Optimus démontre également une action corrective autonome en résolvant un bloc qui avait atterri sur le côté et en le faisant pivoter pour le placer face cachée. La dextérité des doigts du TeslaBot est très importante, notamment pour tous les cas d'utilisation potentiels pour lesquels un robot peut être déployé. Cette fonctionnalité est essentielle au succès futur.Enfin, nous voyons le robot s'étirer et faire quelques poses de yoga qui n'ont aucune corrélation avec les charges de travail réelles, mais qui montrent une capacité du robot à s'équilibrer sur une jambe et à contrebalancer le poids des membres étendus.En fin de compte, la dernière ligne du message X est la plus révélatrice : elle est publiée dans le but de recruter davantage d'ingénieurs pour travailler sur TeslaBot.Dans une précédente mise à jour sur Optimus, Elon Musk a déclaré que le potentiel du projet était fortement sous-estimé. Il a mentionné que la demande pour Optimus pourrait atteindre 10 à 20 milliards d’unités et a prédit avec confiance qu’Optimus contribuerait de manière significative à la valeur à long terme de Tesla.Plusieurs personnes ont semblé impressionnées par l'évolution du travail de Tesla. Vous pouvez lire un internaute déclarer « Les progrès réalisés par Tesla en si peu de temps sont fous », un autre « L’application industrielle d’Optimus serait époustouflante. Bravo à l'équipe Tesla », et un autre « Ce qui est plus impressionnant que ces nouvelles capacités, c'est le rythme de progrès réalisé par l'équipe Optimus Bot. N'oubliez pas que la première annonce du bot remonte à 2 ans et que le premier prototype a été présenté publiquement pour la première fois il y a moins d'un an ».D'autres se sont montrés plutôt sceptiques : « J'attends le jour où nous verrons une de ces vidéos réalisée en une seule prise », « Voyons la vitesse en temps réel » (ce à quoi un internaute a répondu « Sur la base de la vitesse de déplacement de l'humain qui est entré dans l'image, je considère qu'il est prudent de supposer que cette vidéo tourne à une vitesse en temps réel de 1,5 à 2 fois »).Certains ont pris le chemin de l'humour : « Maintenant, construisez-en deux fois plus que les humains sur terre et ils vont tous travailler, gagner de l'argent et payer des impôts comme les humains, et donner cet argent au peuple », « Si cette chose peut évoluer pour effectuer les tâches ménagères, les humains épouseront probablement ces robots dans un avenir proche » ou encore « Ce qui est drôle à propos de l’émergence de cette technologie, c’est que nous allons découvrir qu’il en coûte moins d’énergie et de ressources pour entretenir un robot efficace capable d’assumer les tâches d’un PDG que pour entretenir des "flippers de hamburgers". J’aime quand nous sommes obligés de remettre en question nos terribles valeurs absurdes » (ce à quoi un internaute a répondu « Je doute fortement qu’ils automatisent leur travail [ndlr. celui des PDG d'entreprise]. Les dirigeants diront simplement que le robot ne sait pas jouer au golf et qu’il ne peut donc pas gérer efficacement les transactions commerciales. Mais lorsque ces robots sauront jouer au golf, échec et mat »).Au début de l'année, Boston Dynamics a publié une vidéo de son robot Atlas , montrant ses nouvelles capacités. Le clip met en scène Atlas sur un chantier de construction simulé et montre que le robot était en mesure d'aider les humains travaillant sur ce chantier. Atlas est désormais équipé de pinces rudimentaires en guise de mains, ce qui lui permet de prendre et de déposer tout ce qu'il peut saisir de manière indépendante. Il peut aussi attraper et lancer un sac d'outils à un ouvrier travaillant sur le faux chantier de construction. L'entreprise n'a pas dévoilé ses plans avec Atlas ni dit si elle compte commercialiser bientôt son robot.Comme toujours, il est important de rappeler que ces vidéos sont rigoureusement planifiées et structurées, les chutes et les erreurs étant supprimées. Mais, comme le note Scott Kuindersma, chef de l'équipe de Boston Dynamics chargée d'Atlas, il s'agit néanmoins d'un changement de rythme pour Atlas : « nous ne nous contentons pas de réfléchir à la façon de faire bouger le robot de manière dynamique dans son environnement, comme nous l'avons fait dans le Parkour et la Danse. Désormais, nous commençons à mettre Atlas au travail et à réfléchir à la façon dont il devrait être capable de percevoir et de manipuler les objets dans son environnement ».Ben Stephens, responsable du contrôle d'Atlas, a ajouté que Boston Dynamics est encore loin des robots bipèdes capables de travailler de manière fiable aux côtés des humains. « La manipulation est une vaste catégorie, et nous avons encore beaucoup de travail à faire. Cependant, cela donne un aperçu de la direction que prend le domaine. C'est l'avenir de la robotique », a déclaré Stephens. Boston Dynamics n'a pas fait de prévisions sur le moment où ses robots bipèdes pourraient travailler dans les usines. L'entreprise a déclaré au début de l'année qu’Atlas est actuellement une plateforme de recherche et n'est pas disponible à la vente.Source : Tesla Que pensez-vous du projet Optimus de Tesla ? Est-ce une avancée technologique majeure ou une idée farfelue ?Mis en relief avec ce qui se fait chez la concurrence, quel est votre avis sur les capacités d'Optimus ?Quels sont les avantages et les inconvénients potentiels de l’utilisation de robots humanoïdes dans la société ?Comment Tesla peut-il assurer la sécurité et la fiabilité de ses robots ? Quelles sont les mesures de contrôle et de régulation nécessaires ?Quelles sont les applications possibles du Tesla Bot dans différents domaines ? Quels sont les secteurs qui pourraient bénéficier le plus de cette innovation ?Quel est votre niveau de confiance dans les affirmations d’Elon Musk sur l’Optimus ? Pensez-vous qu’il soit réaliste ou trop optimiste ?