La police et l'entreprise réagissent

Le point de vue des passants

Ce n'est pas la première fois que la police se sert de caméras embarquées

L’incident en question était une affaire de vol qualifié où deux hommes ont tenté (et échoué) de voler un robot appartenant et exploité par Serve Robotics, qui veut finalement déployer « jusqu’à 2 000 robots » pour livrer de la nourriture pour UberEats à Los Angeles.Les suspects ont été arrêtés et condamnés. « Evidence Submitted from Serve Robotics » (Preuve soumise par Serve Robotics), est l’objet d’un fil de courriels de juillet 2023 entre Aduke Thelwell, responsable de la communication de Serve, et un détective du LAPD. 404 Media a obtenu le courriel et d’autres grâce à une demande de documents publics auprès du LAPD.Les e-mails traitent d'une assignation à comparaître expurgée du LAPD dans cette affaire, qui, selon la société, a abouti à une condamnation pénale. « Bonjour, détective Estrella, confirmant que nous avons téléchargé les images de la caméra du robot et une lettre confirmant le coût du robot en utilisant le lien que vous avez fourni. Veuillez nous faire savoir si vous avez besoin d'autre chose », a écrit Thelwell.En plus de répondre à l'assignation à comparaître, l'entreprise a également envoyé de manière proactive la vidéo de son robot à la police en mars, quelques mois plus tôt : « Vous trouverez ci-joint toutes les preuves de cet incident », un e-mail contenant un fichier .mov envoyé à un officier du LAPD par l'employé Serve Tee Phan, qui a ensuite été identifié dans d'autres e-mails comme le conducteur distant du robot.Au passage, il faut noter que Serve a vanté les capacités autonomes de ses robots, et a affirmé qu’il déploie des robots « alimentés par l’IA » dans la ville, mais les robots de livraison sont encore souvent conduits par des opérateurs humains à distance. Serve écrit dans son application que les robots sont « autonomes, supervisés à distance ».La détective Chica Estrella, qui a travaillé sur l'affaire, a indiqué : « Sans la vidéo, il n'y a aucun moyen d'identifier les auteurs, par conséquent, les preuves vidéo sont très importantes pour prouver ou réfuter un crime. À mon avis, les séquences vidéo est très bénéfique pour nos enquêtes et constitue un excellent outil à la fois pour les victimes/les esprits et les forces de l'ordre. Plus de crimes sont résolus lorsqu'il existe un partenariat 😉 ».Thelwell, responsable des communications de Serve Robotics, a déclaré : « En février, nous avons eu connaissance d'une tentative de vol de l'un de nos appareils à Hollywood… Comme cela semblait être une conduite criminelle grave, nous avons décidé que c'était dans l'intérêt public. signaler cela à la police. Elle a déclaré que « le robot a quitté les lieux tout seul » et que la police est arrivée et a arrêté les suspects.« La police nous a demandé de répondre à des questions sur le crime et de remettre les vidéos de nos caméras avant qu'elles ne soient supprimées. Comme la plupart des entreprises, notre politique consiste à supprimer régulièrement les flux de caméra, sauf indication contraire, et à nous conformer aux demandes d’assignation à comparaître », a-t-elle ajouté. « Nous avons également reçu une assignation à comparaître pour témoigner, mais on nous a dit plus tard que nous ne serions pas nécessaires devant le tribunal. »Quoiqu'il en soit, l'incident met en évidence le fait que les robots de livraison déployés sur les trottoirs dans tout le pays sont essentiellement en train de filmer et que leurs images peuvent et ont été utilisées comme preuve dans des procès pénaux.Les robots de livraison de nourriture de Serve et d'une autre société, Coco, sont partout à Los Angeles et sont devenus un sujet controversé dans la ville lorsqu'ils traversent les trottoirs de la ville. Leur présence est une discussion constante sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, un compte TikTok et YouTube appelé FilmTheRobotsLA a documenté les robots circulant dans la ville, gênant les piétons et les animaux domestiques et restant coincés au milieu des trottoirs et des routes.Les comptes comptent collectivement des centaines de milliers de followers et des dizaines de millions de vues. L'année dernière, une vidéo d'un robot livreur Serve conduisant sous une bande d'avertissement de la police à travers ce qui était soupçonné d'être une potentielle fusillade active au lycée d'Hollywood est devenue virale (heureusement, il n'y avait pas de tireur.)Cette affaire soulève la question de la vie privée et de la sécurité des personnes qui partagent les trottoirs avec les robots de livraison, qui sont essentiellement toujours en train de filmer. Les images capturées par les robots peuvent être utilisées comme preuve dans des procès criminels, mais aussi potentiellement pour d’autres fins moins légitimes. Par exemple, les robots pourraient être piratés ou détournés par des acteurs malveillants qui voudraient espionner ou harceler des personnes. Les robots pourraient aussi être utilisés pour collecter des données personnelles ou sensibles sur les clients ou les passants, comme leurs visages, leurs plaques d’immatriculation, leurs habitudes de consommation ou leurs opinions politiques.Les clients et les citoyens sont-ils informés du fait que les robots de livraison filment en permanence et que leurs images peuvent être partagées avec la police ou d’autres entités ? Quelles sont les politiques et les pratiques de Serve Robotics en matière de conservation, de protection et de divulgation des données collectées par ses robots ? Quels sont les droits et les recours des personnes qui se sentent lésées ou violées par les robots de livraison ? Ces questions restent sans réponse, car il n’existe pas de réglementation claire et uniforme sur l’utilisation des robots de livraison sur les espaces publics.Les constructeurs de voitures sans conducteur testent leurs véhicules sur la voie publique depuis des années. Ces véhicules parcourent constamment les quartiers tout en étant chargés d'une variété de capteurs, y compris des caméras vidéo capturant tout ce qui se passe autour d'eux afin de fonctionner en toute sécurité et d'analyser les cas où ils ne le font pas.Alors que les entreprises elles-mêmes, telles que Waymo d'Alphabet et Cruise de General Motors, vantent les avantages potentiels de leurs services en matière de transport, elles ne publient pas un autre cas d'utilisation, beaucoup moins hypothétique : des caméras de surveillance mobiles pour les services de police.« Les véhicules autonomes enregistrent leur environnement en continu et ont le potentiel d'aider avec des pistes d'enquête », indique un document de formation du département de police de San Francisco obtenu via une demande de documents publics. « Les enquêtes en ont déjà profité plusieurs fois ».Les défenseurs de la vie privée estiment que la révélation que la police utilise activement des images de véhicules autonomes est alarmante « C'est très préoccupant », a déclaré Adam Schwartz, avocat principal de l'Electronic Frontier Foundation (EFF). Il a rappelé que les voitures en général sont des trésors de données personnelles sur les consommateurs, mais que les véhicules autonomes auront encore plus de ces données en capturant les détails du monde qui les entoure. « Donc, quand nous voyons un service de police identifier les véhicules autonomes comme une nouvelle source de preuves, c'est très préoccupant ».« Alors que les entreprises continuent de faire des routes publiques leurs terrains d'essai pour ces véhicules, tout le monde devrait les comprendre pour ce qu'ils sont - des dispositifs de surveillance roulants qui étendent les technologies d'espionnage répandues existantes », a déclaré Chris Gilliard, chercheur invité au Harvard Kennedy School Shorenstein Center. « Les forces de l'ordre ont déjà accès à des lecteurs de plaques d'immatriculation automatisés, à des mandats de géorepérage, à des séquences de sonnettes connectées Ring, ainsi qu'à la possibilité d'acheter des données de localisation. Cette pratique étendra la portée d'un réseau de surveillance déjà omniprésent ».Pour mémoire, les services de police des États-Unis se sont associés à Ring, une filiale d’Amazon, pour offrir des programmes de sonnettes de porte connectées Ring gratuitement ou à des prix subventionnés à des résidents des villes américaines. Ce qui a inquiété les défenseurs de la vie privée c'est que certains services de police ont ajouté leurs propres conditions aux programmes qui leur permettent d'obtenir, sur demande, des images enregistrées par les appareils Ring installés sur les portes des résidents. Ce qui donnerait à la police des capacités de surveillance sans précédent et pourrait poser de graves problèmes en matière de protection de la vie privée, selon un rapport.Des portes avec des sonnettes connectées vont de pair avec plus de caméras et par conséquent plus d’images disponibles pour des usages divers.Source : éléments fournis par la police de Los AngelesÊtes-vous surpris de voir la police utiliser des robots de livraison de nourriture pour effectuer de la surveillance sur les habitants de la ville ?Que pensez-vous de l’utilisation des robots de livraison de nourriture ?Avez-vous déjà commandé de la nourriture livrée par un robot ? Si oui, comment était votre expérience ? Si non, le feriez-vous ?Pensez-vous que les robots de livraison de nourriture vont remplacer les livreurs humains à l’avenir ? Pourquoi ou pourquoi pas ?