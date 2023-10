Le robot particulier a été conçu par une équipe de Disney Research basée à Zurich et a été présenté pour la première fois lors de la conférence annuelle IEEE/RSJ sur les robots et systèmes intelligents (IROS) qui s'est tenue à Détroit la semaine dernière. Lors de sa présentation à la conférence, Moritz Bacher, qui a dirigé les travaux sur le robot, a déclaré que le développement du nouveau système a considérablement accéléré la capacité de Disney à créer des personnages robotiques. La conception et le développement du nouveau robot auraient pris moins d'un an en raison du choix de l'équipe d'utiliser du matériel et des actionneurs modulaires.Fabriqué principalement par impression 3D, le robot a une tête à quatre degrés de liberté (capable de regarder vers le haut, le bas, autour de soi et de s'incliner), ainsi que des jambes à cinq degrés de liberté avec des articulations de hanche qui lui permettent de marcher tout en gardant un équilibre dynamique. La capacité du robot à transmettre des émotions par le mouvement le distingue de ses pairs. Morgan Pope, chercheur chez Disney, qui a participé à la présentation du robot sur scène lors de la conférence IEEE/RSJ IROS, a expliqué à l'assistance : « la plupart des roboticiens s'efforcent de faire marcher leurs robots bipèdes de manière fiable ».« Chez Disney, cela peut ne pas suffire : nos robots peuvent être amenés à se pavaner, à danser, à se faufiler, à trotter ou à serpenter pour transmettre l'émotion dont nous avons besoin », a déclaré Pope. Disney a pour objectif de créer des robots capables de marier sans effort l'art et la technologie, en communiquant des émotions complexes par le biais d'actions. À en croire les déclarations des ingénieurs de Disney lors de la conférence, le studio de cinéma disposerait d'animateurs experts dans l'art de faire passer toutes ces émotions (et plus encore) par le mouvement, ainsi que de roboticiens experts dans la construction de systèmes mécaniques.Selon Pope, le défi pour l'équipe consistait à construire un robot capable de se déplacer de manière autonome et d'afficher des émotions dans ses mouvements tout en s'adaptant aux contraintes de la gravité, de l'équilibre, de la friction, etc. Il a déclaré que ce défi a été relevé avec succès. Mais la création d'un personnage robotique convaincant exige la fusion d'une vision artistique et de prouesses techniques. Michael Hopkins, animateur chez Disney, explique : « un animateur fait partie de notre équipe et, ensemble, nous sommes en mesure de tirer parti de ses connaissances et de notre expertise technique pour créer la meilleure performance possible ».L'approche collaborative entre animateurs et roboticiens prend du temps et est exigeante, mais elle est essentielle pour combler le fossé entre l'imagination créative et l'exécution technique. Pour faire fonctionner le robot, l'équipe a mis au point un pipeline de pointe basé sur l'apprentissage par renforcement, qui comble le fossé entre l'art et la technologie. Ce pipeline permet aux animateurs d'intégrer leur vision aux mouvements du robot tout en tenant compte des contraintes du monde réel. Bächer estime que cette innovation accélère le développement de personnages robotiques, réduisant le temps nécessaire de plusieurs années à quelques mois seulement.Selon les chercheurs de Disney, l'un des principaux avantages de l'apprentissage par renforcement dans ce contexte est la robustesse qu'il offre. Le système de Disney entraîne le robot de manière répétée, en ajustant des paramètres comme les performances du moteur, la répartition de la masse et la friction entre le robot et le sol. L'équipe affirme que cela garantit que le robot peut gérer avec élégance les situations du monde réel tout en préservant son caractère dynamique, ce qui est difficile à réaliser avec les techniques de programmation traditionnelles. Mais bien que le robot puisse séduire par son apparence, son utilité réelle n'est pas très claire.L'équipe estime que son travail va au-delà du divertissement et prend en compte les domaines de collaboration entre l'homme et la machine. Georg Wiedebach, Senior R&D Imagineer chez Disney, a souligné l'importance d'une communication efficace des émotions et des intentions entre les humains et les robots dans les applications du monde réel. Il estime que les robots qui communiquent leurs intentions et leurs émotions dans le domaine des soins de santé ou de la fabrication peuvent être d'une valeur inestimable dans le cadre d'une collaboration. Cependant, d'autres préoccupations concernent cette capacité des robots à susciter des émotions.Certains critiques craignent que ce robot puisse être piraté et manipulé dans le but de nuire. « Ce qui est impressionnant, c'est la façon dont ils ont conçu le robot pour qu'il soit attrayant sur le plan émotionnel. Nous savons tous que les humains peuvent parfois utiliser leurs émotions de manière manipulatrice (en faisant semblant d'aimer les gens pour gagner de l'argent, soutirer des informations, etc.). À quel moment peut-on parler de manipulation lorsqu'un robot utilise ses émotions pour obtenir des résultats ? Il n'a pas d'émotions authentiques propres, tout est fait pour l'effet. Cela signifie-t-il qu'il s'agit toujours de manipulation ? », a écrit un critique.« Les robots sont de moins en moins chers. Pourtant, nous n'avons toujours pas un modèle qui a décollé en tant qu'article de consommation. Je soupçonne que celui qui le fera sera doué pour les effets émotionnels comme celui-ci », a ajouté ce critique. Par ailleurs, la nature agnostique de cette plateforme permet le développement rapide de divers personnages robotiques aux morphologies différentes. Ce robot n'est qu'un début, promettant un avenir rempli de personnages robotiques expressifs qui captiveront et engageront le public de manière nouvelle et passionnante. Selon les critiques, un attachement émotionnel à des machines comporte des risques.L'histoire de Disney dans le domaine des animatroniques et de la robotique remonte à 1971, avec l'introduction de l'animatronique "Hall of Presidents" à Disney World. Au fil des ans, Disney s'est efforcé d'imprégner ses robots d'émotions et d'expressions, créant ainsi des expériences immersives pour les visiteurs. Le nouveau robot de Disney ne porte pas un nom et son déploiement n’est pas divulgué.Que pensez-vous du nouveau robot dévoilé par Disney ?Trouvez-vous ce robot plus attrayant que les robots disponibles sur le marché ?Que pensez-vous de sa capacité à susciter des émotions chez les humains ?Quels sont les risques liés à la prolifération de ces robots ? Sont-ils à craindre ?Selon vous, ces robots peuvent-ils être piratés et utilisés pour manipuler les humains ?Les robots capables de susciter des émotions seront-ils plus utiles que les robots traditionnels ?Quels sont les avantages du robot de Disney par rapport à ceux de Boston Dynamics, Tesla et Xiaomi ?