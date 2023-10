contient du code qui viole les droits d'auteur de Mazda ;

utilise certaines informations de Mazda, y compris des informations exclusives sur l'API pour créer du code et des informations ;

contient un code qui fournit une fonctionnalité identique à ce qui est actuellement dans les applications Mazda publiées sur l'App Store d'Apple et le Play Store de Google.

Home Assistant est décrit comme une plateforme de maison intelligente qui vit grâce à la communauté et qui permet d'intégrer assez rapidement des appareils d'autres fabricants par le biais d'intégrations. Home Assistant prend en charge plusieurs plateformes, dont Linux, Windows, macOS et Raspberry Pi. Il contient des informations sur les appareils et services de l'utilisateur. Ces informations sont disponibles pour l'utilisateur dans un tableau de bord et peuvent être utilisées afin de déclencher des automatismes. Les automatismes de Home Assistant vous permettent de réagir automatiquement à ce qui se passe. Home Assistant est un projet open source.Auparavant, le projet Home Assistant comprenait une intégration qui permettait aux propriétaires de Mazda de connecter leurs véhicules à leur système de domotique. Développée par le développeur de logiciels Brandon Rothweiler, cette intégration offrait aux propriétaires de Mazda des fonctionnalités supplémentaires telles que la vérification des niveaux d'essence, le contrôle des chargeurs en fonction des prix de l'énergie et le démarrage à distance de la voiture. Mais l'intégration a été supprimée à la demande de Mazda, le constructeur automobile ayant allégué qu'elle violait son droit d'auteur et utilisait des informations propriétaires sur son API.En effet, au début du mois, Mazda North American Operations (Mazda) a envoyé à Rothweiler une ordonnance de cessation et d'abstention concernant sa bibliothèque de connexion aux services Mazda. Dans une notification DMCA (Digital Millennium Copyright Act) envoyée à GitHub, Mazda allègue que l'intégration de Rothweiler :Peu après avoir reçu l'ordonnance de cessation et d'abstention, Rothweiler a annoncé qu'il supprimait l'intégration de Mazda. Le projet Home Assistant a publié ensuite une mise à jour pour supprimer l'intégration, a publié un message sur la suppression et a noté qu'il était très déçu que Mazda ait décidé d'adopter cette position. « Le contributeur s'est conformé à la lettre de cessation et d'abstention. La bibliothèque n'est plus disponible et l'intégration de Mazda Connected Services a été supprimée de Home Assistant dans la version 2023.10.2 de Home Assistant publiée le 12 octobre 2023 », indique le projet dans un billet de blogue publié le 13 octobre.Il poursuit : « Home Assistant est déçu que Mazda ait décidé d'adopter cette position. Nous sommes également tristes que le premier recours de Mazda n'ait pas été de nous contacter, nous et le mainteneur, mais d'envoyer une lettre de cessation et d'abstention à la place. Nous invitons Mazda à nous parler de ce sujet. Nous aimerions avoir une discussion ouverte et constructive sur le potentiel que représente l'intégration de Home Assistant pour Mazda ainsi que ses clients. Nous pensons que nous pouvons collaborer avec Mazda en vue de permettre aux propriétaires de Mazda d'explorer les possibilités offertes par leurs propres données ».Les réactions à l'annonce, ainsi que les messages postés sur un forum de Mazda SUV, montrent clairement la frustration de la communauté des propriétaires de Mazda. L'un de ces utilisateurs, consterné par la nouvelle, a écrit : « les fonctions que j'utilisais pour mon CX-60 rendent Home Assistant plus utile, permettent d'économiser de l'argent et me rendent plus heureux d'être propriétaire d'une Mazda ». En outre, il est difficile de savoir sur quelle base juridique Mazda a ordonné ce retrait DMCA, car l'un des mainteneurs de Home Assistant a souligné qu'il n'était pas en mesure de localiser un code protégé par le droit d'auteur dans le travail de Rothweiler.Nick Koston, ou "bdraco" sur GitHub, collaborateur fréquent de Home Assistant, a été le premier des nombreux commentateurs à être déconcerté par les affirmations de Mazda concernant le code. Il a noté : « je n'ai pu trouver aucun des codes protégés par le droit d'auteur dans le paquet PyPI auquel ils font référence dans l'avis, donc je ne suis pas sûr de savoir à quel code ils font référence (à moins qu'ils ne parlent de l'API elle-même ?) ». D'autres ont fait remarquer que l'extension de Rothweiler, écrite en Python et en JavaScript, n'avait probablement pas copié le code de l'application mobile de Mazda. Plusieurs développeurs sont remontés contre Mazda.De plus, l'Electronic Frontier Foundation (EFF) estime que la rétro-ingénierie à des fins d'interopérabilité, comme l'exposition des détails de l'application Mazda à Home Assistant, pourrait être considérée comme une exception au DMCA. Bien que la Cour suprême des États-Unis ait refusé de se prononcer sur la question de savoir si les API sont soumises au droit d'auteur, elle a statué dans l'affaire Oracle contre Google en 2021 que, selon certains facteurs, la réimplémentation d'une API, en particulier dans le but de connecter et d'étendre des produits, est protégée par le principe de l'usage loyal. Pour les développeurs, Mazda semble avoir outrepassé ses droits.Mazda n'a pas communiqué sur le sujet. De son côté, Rothweiler a déclaré qu'il n'a pas eu d'autre choix que de se conformer à l'avis juridique. « Je ne pouvais que me conformer à la loi pour ne pas m'exposer à un risque juridique. Même si je pense que ce que je fais est moralement correct et légalement protégé, les procédures légales ont toujours un coût financier. Je ne peux pas me permettre d'assumer ce risque financier pour quelque chose que je fais pendant mon temps libre pour aider les autres », a déclaré Rothweiler. Paulus Schoutsen, fondateur de Home Assistant, dénonce le fait que Mazda tente d'empêcher les utilisateurs d'exploiter leurs données.« Nous sommes tristes de voir les utilisateurs privés de leurs données sur leurs appareils. Cela montre une fois de plus que posséder un appareil connecté au cloud signifie que vous dépendez toujours de la grâce du fabricant, même si vous payez pour cela, comme c'était le cas ici », a-t-il déclaré. Il espère que Mazda va reconsidérer la possibilité de fournir un accès à l'API, car il est presque impossible de faire fonctionner l'intégration d'une voiture sans l'aide du fabricant.« Lorsque les utilisateurs font tout pour utiliser un appareil avec Home Assistant, c'est l'occasion pour le vendeur de créer une communauté et de susciter l'enthousiasme autour de sa plateforme ou de son appareil. C'est un comportement qui doit être encouragé et non combattu », a-t-il déclaré.Sources : Home Assistant Quel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous de la démarche de Mazda dans cette affaire ?Le constructeur japonais a-t-il le droit d'ordonner la cessation de ce projet ?Pensez-vous qu'il s'agit d'un moyen pour Mazda d'éliminer la concurrence ?Selon vous, les API peuvent-elles être protégées par le droit d'auteur ? Pourquoi ?L'intégration de Mazda à Home Assistant peut-elle être considérée comme une exemption au DCMA ?