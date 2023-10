This Chinese guy made a panel of physical buttons connected to the control unit port in his Tesla. You have buttons for pretty much every major function. This device completely defeats the purpose of minimalism. What do you think? pic.twitter.com/hngjS7Fgq3 — Ray (@ray4tesla) October 19, 2023

Les écrans tactiles dominent les tableaux de bord des véhicules modernes. Les constructeurs automobiles suppriment progressivement les boutons physiques et intègrent les fonctions à la tablette d'infodivertissement. Tesla est l'adepte extrême de cette approche minimaliste, mais la tendance se reflète dans l'ensemble du secteur. Les voitures électriques de Tesla sont célèbres pour n'avoir que très peu de boutons physiques, voire pas du tout. Au lieu de cela, la majorité des fonctions de ses véhicules électriques, dont les commandes des essuie-glaces, se trouvent sur l'écran tactile. Ce design semble répondre aux normes de conformité aux États-Unis.Si de nombreux clients apprécient cette approche, certains expriment leur mécontentement chaque fois que Tesla supprime un élément traditionnel de l'habitacle pour l'ajouter à l'écran tactile. Mais que faire si vous possédez une Tesla, mais que vous ne supportez pas d'utiliser l'écran tactile central pour accéder à presque toutes les fonctions du véhicule ? Récemment, un Chinois, amateur de boutons, a pris les choses en main et a modifié l'intérieur de sa Tesla Model X pour y intégrer un panneau de boutons physiques permettant d'accéder plus rapidement à certaines fonctions essentielles du véhicule. Une a partagé une vidéo montrant le fonctionnement.Le panneau est monté juste sous l'écran tactile et ressemble un peu à ce que Mercedes-Benz utilisait sur ses berlines de la génération précédente. Il y a 12 boutons au total, et ils semblent tous fonctionnels. Certains boutons servent de raccourcis vers certaines parties du menu du véhicule, tandis que d'autres lancent des commandes directes - comme le bouton pour ouvrir le coffre, ou les boutons pour régler les sièges avant, rabattre les rétroviseurs latéraux, ou passer à la chanson/station de radio suivante ou précédente. Bien que le dispositif qu'il a bricolé puisse paraître utile, celui-ci va totalement à l'encontre de l'objectif de minimalisme poussé par Tesla.Néanmoins, des tiers ont commencé à proposer à la vente des dispositifs tels que celui susmentionné. Le dispositif appelé Ctrl-Bar est exemple populaire. Ce panneau comporte deux cadrans ronds pour changer la température et quatre autres boutons programmables pouvant être réglés pour faire un tas de choses différentes, comme allumer le chauffage des sièges, le dégivreur, ou ouvrir la porte du garage, etc. Selon la description du Ctrl-Bar, l'accessoire est alimenté par un câble USB caché, et l'ensemble du système communique avec la voiture via une application pour smartphone. Le dispositif semble être populaire auprès des propriétaires de Tesla.Certains critiques préfèrent remettre l'ergonomie des véhicules Tesla et non le concept de minimalisme. « Le minimalisme n'est pas la suppression de la fonctionnalité ou de l'ergonomie. La Model X est moins ergonomique par concept puisque tout le contrôle est réduit à l'écran. C'est du réductionnisme fonctionnel. (Il faut passer par des menus ou des dizaines de choses pour faire ce que fait un simple bouton bien placé.) Il est possible d'avoir un centre de contrôle physique plein de boutons avec un design minimaliste », note un prétendu ingénieur en ergonomie. Il souhaite le retour des boutons physiques avec une amélioration de l'ergonomie.Les choix de conception de Tesla ont toujours suscité des controverses. Par exemple, Tesla a intégré le levier de vitesse à l'écran tactile du tableau de bord de certaines versions de la Model S et la Model X. Cette approche a été fortement critiquée, mais la NHTSA (National Highway Traffic Safety Administration) des États-Unis a déclaré que ce choix de Tesla répond aux normes de conformité et ne viole pas les règles. Mais du côté des consommateurs, cela ne passe pas. « Je suis ingénieur en ergonomie et je peux dire que l'UX de Tesla est merdique et l'a été depuis le début. Ils ont opté pour la science-fiction plutôt que pour l'utilité », a écrit un autre critique.En effet, la concentration des fonctions du véhicule dans un système d'infodivertissement oblige les conducteurs à détourner le regard de la route plus longuement que le temps qu'il faut pour actionner un bouton physique. Selon les critiques, les écrans tactiles sont une source de distraction, car sans la réponse tactile d'un bouton qui garantit à l'utilisateur qu'il a sélectionné la bonne option, il est plus enclin à détourner le regard de la route pour le vérifier. « Naviguer à travers différents niveaux de menus pour atteindre la commande souhaitée peut être particulièrement dangereux. Ce n'est pas sûr et cela augmente les risques d'accident », a écrit un critique.Une étude de la Fondation AAA a conclu que les écrans d'infodivertissement peuvent distraire un conducteur pendant 40 secondes, soit assez longtemps pour parcourir environ 800 m à 80 km/h. L'année dernière, une équipe de testeurs allemands s'est penchée sur la question et a rapporté que la suppression progressive des boutons physiques dans les voitures modernes au profit d'écrans tactiles pose des préoccupations en matière de sécurité. Les écrans tactiles n'offrent pas les mêmes niveaux de sécurité que les boutons physiques. D'autres rapports notent que les écrans tactiles s'imposent, car ils ont un coût abordable pour les constructeurs.« Les boutons physiques doivent être conçus, testés, redessinés et validés très tôt dans le processus de conception d'un nouveau modèle, de sorte qu'il reste du temps pour déterminer comment fabriquer / se procurer toutes les pièces, comment elles s'intègrent au reste des systèmes de la voiture, et comment elles seront câblées et assemblées. Imaginez seulement quel serait l'impact si, tard dans le processus, une nouvelle fonction devait être ajoutée. Il faudrait oublier cette fonction et l'ajouter lors de la prochaine itération du modèle. Cependant, avec un écran tactile d'infodivertissement, toutes ces dépendances disparaissent », explique un critique.« L'équipe chargée du matériel dit simplement : "il y aura un écran tactile capacitif de la taille d'un iPad ici pour l'infodivertissement, et un autre de taille personnalisée ici pour le groupe d'instruments". Les designers UX peuvent concevoir l'interface utilisateur de manière indépendante, en en modifiant les choses jusqu'au tout dernier moment, ou même après le dernier moment si la voiture peut être mise à jour ». Matt Farah, critique automobile et animateur de The Smoking Tire, une chaîne YouTube et un podcast, a expliqué que les écrans tactiles peuvent coûter moins de 50 dollars, alors que les boutons et les molettes sont beaucoup plus chers.« Ces écrans sont présentés comme un design avant-gardiste et minimaliste. Mais en réalité, il s'agit de la manière la moins chère possible de construire un intérieur », explique Farah. Sir Jony Ive, l'homme crédité de la conception de l'interface tactile du premier iPhone, a déclaré que les écrans tactiles des véhicules modernes souffrent d'un manque de retour d'information et ont un caractère distrayant. Ainsi, il souhaite plus d'interaction physique dans les véhicules au lieu des commandes tactiles. Selon lui, les écrans tactiles modernes d'infodivertissement ne peuvent tout simplement pas égaler la sensation tactile des boutons physiques.Le marché des véhicules électriques continue d'évoluer et certains constructeurs pourraient bientôt dévoiler des concepts inédits, dont des véhicules sans volant, rétroviseurs ou pédales. Cruise, filiale de General Motors spécialisée dans les véhicules autonomes, a demandé aux régulateurs américains l'autorisation de déployer le Cruise Origin, un véhicule autonome sans volant, rétroviseurs ou pédales.Quel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous du choix de ce propriétaire de Tesla d'ajouter des boutons à son tableau de bord ?Quel est votre avis sur la suppression des boutons physiques dans les voitures modernes au profit des écrans tactiles ?Que pensez-vous des choix de conception de Tesla ? L'ajout du levier de vitesse à l'écran tactile est-il une très mauvaise idée ?Pourquoi les propriétaires de Tesla rencontrent-ils tant de difficultés avec l'écran tactile du tableau de bord ? L'UX de Tesla est-elle en cause ?La suppression des boutons physiques va-t-elle se poursuivre malgré les mécontentements des conducteurs ?Les écrans tactiles risquent-ils de disparaître des tableaux de bord ? Assisterons-nous à un retour en force des boutons physiques ?