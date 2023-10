Les origines et le Roadster

Tesla sous Musk : Model S, Model 3 et Model Y

Comment Tesla gère la grève historique de ses travailleurs en Suède

Si Tesla fait appel à des briseurs de grève, cela serait considéré comme unique et franchirait toutes les limites selon Veli-Pekka Säikkälä, secrétaire de la convention collective d’IF Metall. Maria Lantz, responsable de la communication chez Tesla Suède, n’a pas souhaité faire de commentaire lorsqu’elle a été contactée par le fil de presse TT.Tesla n'a pas de présence manufacturière en Suède, mais elle y a une présence commerciale importante. Les voitures électriques sont incroyablement populaires en Suède - pas autant qu'en Norvège voisine, mais pas loin, avec une part de marché d'environ 60 % pour les voitures rechargeables en Suède. Et, comme sur la plupart des autres marchés, la Tesla Model Y est la voiture la plus vendue dans ce pays. (Tesla a vendu environ 14 000 Model Y en Suède depuis le début de l'année, soit environ 6 % de l'ensemble du marché automobile avec ce seul modèle. Il y a donc pas mal de Teslas en circulation, et ces Teslas ont besoin de quelqu'un pour les entretenir.Le problème, c'est que ces techniciens ne se sentent pas très appréciés par leur employeur. Ils affirment que les conditions de travail sont moins bonnes chez Tesla que chez les autres mécaniciens automobiles et veulent que Tesla signe une convention collective pour garantir que les conditions soient alignées sur celles du reste de l'industrie.Les conventions collectives sont extrêmement répandues dans les pays d'Europe du Nord. Le taux de syndicalisation est élevé : en Suède, environ deux tiers des travailleurs sont syndiqués. Toutefois, de nombreux salariés non syndiqués sont encore couverts par des conventions collectives qui sont souvent négociées à l'échelle du secteur. En termes de couverture des négociations collectives, quelque 90 % des travailleurs de l'économie suédoise sont protégés par une convention ou une autre. Le pays n'a même pas besoin d'un salaire minimum imposé par la loi, puisque celui-ci est couvert par des conventions collectives.Il est donc quelque peu surprenant que Tesla soit allé aussi loin sans accord. Tesla est notoirement opposé à la syndicalisation, mais comme l'entreprise a quitté le marché américain (avec son minuscule taux de syndicalisation d’environ 10 %) pour s'implanter sur des marchés internationaux où la négociation collective est considérée comme une évidence, il y a toujours eu des conflits.À l’origine, Tesla Motors a été créée pour développer une voiture de sport électrique. Eberhard était le directeur général de Tesla et Tarpenning le directeur financier. Le financement de l'entreprise a été assuré par diverses sources, notamment Elon Musk, cofondateur de PayPal, qui a contribué à hauteur de plus de 30 millions de dollars à la nouvelle entreprise et en a été le président à partir de 2004.En 2008, Tesla Motors a commercialisé sa première voiture, la Roadster, entièrement électrique. Lors de tests effectués par l'entreprise, elle a atteint une autonomie de 245 miles (394 km) en une seule charge, ce qui est sans précédent pour une voiture électrique de série. Des tests supplémentaires ont montré que ses performances étaient comparables à celles de nombreuses voitures de sport à essence : la Roadster pouvait accélérer de 0 à 60 miles (96 km) par heure en moins de quatre secondes et atteindre une vitesse maximale de 125 miles (200 km) par heure. La carrosserie légère est en fibre de carbone.Le Roadster ne produit pas d'émissions à l'échappement, car il n'utilise pas de moteur à combustion interne. Tesla Motors a constaté que la voiture atteignait des niveaux d'efficacité équivalents à une consommation d'essence de 135 miles par gallon (57 km par litre). Le moteur électrique du véhicule est alimenté par des cellules lithium-ion - souvent utilisées dans les batteries d'ordinateurs portables - qui peuvent être rechargées à partir d'une prise électrique standard. Malgré un crédit d'impôt fédéral de 7 500 dollars pour l'achat d'un véhicule électrique, le Roadster coûte 109 000 dollars, ce qui en fait un produit de luxe.Fin 2007, Eberhard a démissionné de son poste de PDG et de président de la technologie et a rejoint le conseil consultatif de l'entreprise. En 2008, il a été annoncé qu'il avait quitté l'entreprise, tout en restant actionnaire. Tarpenning, qui était vice-président de l'ingénierie électrique et supervisait le développement des systèmes électroniques et logiciels du Roadster, a également quitté l'entreprise en 2008. Musk a pris la direction de l'entreprise. En 2010, l'introduction en bourse de Tesla a permis de lever quelque 226 millions de dollars.Tesla a arrêté la production de Roadster en 2012 pour se concentrer sur sa nouvelle berline Model S. La Model S a été saluée pour ses performances et son design. Elle était proposée avec trois options de batterie différentes, qui donnaient des autonomies estimées à 235 ou 300 miles (379 ou 483 km). L’option de batterie la plus performante permettait une accélération de 0 à 60 miles (96 km) par heure en un peu plus de quatre secondes et une vitesse maximale de 130 miles (209 km) par heure. La Model S avait placé son système de batterie sous le plancher, ce qui offrait un espace de rangement supplémentaire à l’arrière et améliorait la tenue de route grâce à son centre de gravité bas. Le Tesla Autopilot, une forme de conduite semi-autonome, a été mis à disposition en 2014 sur la Model S (et plus tard sur d’autres modèles).Tesla a construit des stations appelées Superchargers aux États-Unis et en Europe, conçues pour recharger les batteries rapidement et sans frais supplémentaires pour les propriétaires de Tesla. Les versions ultérieures de ces stations permettaient également le remplacement complet de la batterie de la Model S. En 2015, Tesla a commercialisé le Model X, un véhicule “crossover” qui avait une autonomie maximale d’environ 340 miles (547 km) et pouvait accueillir jusqu’à sept personnes.Tesla a commencé à construire des usines appelées Gigafactories pour produire des batteries et des véhicules. La première usine a ouvert ses portes en 2016 à l’extérieur de Reno, dans le Nevada. Des Gigafactories ont été ouvertes à Buffalo, dans l’État de New York, et à Shanghai, en Chine.L'année suivante, Musk a fait une série de tweets sur la privatisation de Tesla, affirmant qu'il avait obtenu un financement. En septembre 2018, la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis l'a accusé de fraude en matière de valeurs mobilières, alléguant que ses tweets étaient « faux et trompeurs ». Plus tard dans le mois, le conseil d'administration de Tesla a rejeté une proposition de règlement de la SEC, apparemment après que Musk ait menacé de démissionner.Toutefois, la nouvelle du rejet de l'accord a fait chuter les actions de Tesla, et le conseil d'administration a rapidement accepté un accord moins généreux, dont les conditions prévoyaient que M. Musk se retire du poste de président pendant au moins trois ans et que ses tweets soient approuvés au préalable par les avocats de Tesla. Il a toutefois été autorisé à rester PDG. En outre, Tesla et Musk ont été condamnés à une amende de 20 millions de dollars.Tesla a lancé un autre crossover, le modèle Y, en 2020. La Model Y était plus petite et moins chère que la Model X et partageait de nombreuses pièces avec la Model 3. Les ventes de la Model Y sont rapidement devenues comparables à celles de la Model 3, et M. Musk s'est dit convaincu qu'elle deviendrait le modèle le plus vendu de Tesla. Tesla a annoncé la sortie de plusieurs modèles au début des années 2020, notamment une deuxième version du Roadster, un camion semi-remorque et une camionnette, le Cybertruck, dont le design anguleux a suscité la controverse lorsqu'il a été dévoilé pour la première fois.À la fin de l'année 2021, Tesla comptait 99 290 employés dans le monde. L'année dernière, Musk a déclaré qu'il avait un « super mauvais pressentiment » concernant l'économie américaine et que Tesla était « en sureffectif », ce qui a entraîné les licenciements. Tesla a licencié près de 200 travailleurs, dont la plupart étaient chargés d'étiqueter les données pour aider à former le système d'IA Autopilot de l'entreprise.À l'origine, Musk a déclaré que les pertes d'emplois toucheraient principalement les salariés, mais des rapports ont indiqué (et les licenciements de San Mateo le montrent) que les travailleurs horaires sont également menacés.L'un de ces conflits est en train de se produire, les travailleurs suédois de Tesla ayant déclaré une grève vendredi, après avoir publié la semaine dernière un avis d'intention. Tesla n'ayant pas répondu à ce préavis, les travailleurs ont décidé de se mettre en grève. La grève concerne environ 130 travailleurs dans sept sites (Tesla exploite 9 centres de service dans 7 villes en Suède - nous ne savons pas, grâce à la traduction, si la grève couvre sept centres de service ou l'ensemble des sept villes). Tous les travailleurs de ces sites ne sont pas syndiqués et, en raison des règles européennes en matière de confidentialité des données, ni le syndicat ni les travailleurs n'ont besoin de préciser exactement quels sont les travailleurs qui font partie du syndicat.L'initiative est menée par IF Metall, un important syndicat qui regroupe des centaines de milliers de travailleurs de l'industrie en Suède. Le syndicat affirme qu'il restera en grève jusqu'à ce qu'une négociation collective soit mise en place et qu'il dispose de fonds suffisants pour poursuivre la grève pendant des mois si nécessaire.« Pas plus tard que mardi, lors de notre dernière réunion avec Tesla, ils ont clairement indiqué qu'ils n'avaient pas l'intention de signer une convention collective avec nous », a déclaré Jesper Pettersson, porte-parole d'IF Metall. Interrogé sur la durée des mesures de grève, il a répondu qu'elles resteraient en place « jusqu'à ce que nous ayons conclu une convention collective ».Il reste à voir quels seront les effets de la grève sur les activités de Tesla. L'entretien des voitures sera beaucoup plus difficile en Suède, mais Tesla s'est engagé à embaucher des briseurs de grève (également appelés "scabs") afin que les opérations puissent se poursuivre sans heurts.Source : The LocalQuel est votre avis sur le sujet ?Quels sont les impacts possibles de la grève sur les clients de Tesla en Suède et dans les pays voisins ?Quelles peuvent être les conséquences juridiques et éthiques de l’embauche des personnes chargées de saboter les grèves par Tesla ?