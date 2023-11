", a déclaré le Chief Product Officer Sterling Anderson.Aurora a déclaré qu'elle exploiterait ses terminaux jour et nuit, ce qui permettra de prendre en charge plus de 75 chargements commerciaux pour les clients pilotes. L'entreprise soutiendra ses terminaux avec des centres de commandement qui comprendront du personnel chargé de surveiller et de guider la flotte.La décision d'Aurora intervient alors que des enquêtes fédérales ont été lancées sur Cruise, l'unité de véhicules autonomes de General Motors, et que le département californien des véhicules motorisés a ordonné que les voitures autonomes de Cruise soient retirées des routes de l'État en invoquant des problèmes de sécurité.Le portefeuille de produits d'Aurora comprend Aurora Driver, sa technologie de conduite autonome qui peut être employée dans tous les types de véhicules, et le service d'abonnement au camionnage sans chauffeur Aurora Horizon.Aurora a conclu des partenariats avec Uber Technologies, Toyota, Volvo et PACCAR, entre autres.Source : AuroraPensez-vous qu'il soit prudent de lancer sur les routes des camions sans conducteur humain ?Vous imaginez-vous dans un futur proche avec des routes pleines de camion sans conducteurs qui évoluent autour de vous ? seriez vous rassuré ?Pensez-vous que la conduite autonome pour les camions n'est pas sans risque, mais après tout c'est quand même moins risqué que les conducteur humains, car au moins ils ne sont pas drogués, alcoolisés, à moitié endormi ou pressés ?