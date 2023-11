Le bras robotique, confondant l'homme avec une boîte de légumes, l'a saisi et a poussé son corps contre le tapis roulant, lui écrasant le visage et la poitrine, selon l'agence de presse sud-coréenne Yonhap. Il a été envoyé à l'hôpital, mais est décédé plus tard. Selon Yonhap, le robot était chargé de soulever des boîtes de poivrons et de les transférer sur des palettes.L'homme avait vérifié le fonctionnement des capteurs du robot avant son essai dans l'usine de triage de poivrons de la province de Gyeongsang du Sud, prévu pour le 8 novembre, ajoute l'agence, citant la police. Le test était initialement prévu pour le 6 novembre, mais a été repoussé de deux jours en raison de problèmes avec le capteur du robot. L'homme, un employé de l'entreprise qui a fabriqué le bras robotique, effectuait des contrôles sur la machine tard dans la nuit de mercredi à jeudi lorsqu'elle a mal fonctionné.Dans un communiqué publié après l'incident, un responsable du complexe agricole d'exportation de Donggoseong, propriétaire de l'usine, a demandé qu'un système "" soit mis en place.En mars, un Sud-Coréen d'une cinquantaine d'années a été grièvement blessé après avoir été piégé par un robot alors qu'il travaillait dans une usine de fabrication de pièces automobiles.Quel est votre avis sur cet accident ?Selon vous, quelles sont les solutions pour éviter les accidents dû aux machines automatisées ?