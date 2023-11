Tesla a toujours repoussé les tentatives de syndicalisation de sa main-d'œuvre dans le monde entier. Mais en Suède, le fabricant de véhicules électriques est confronté à sa toute première action syndicale. Et les travailleurs suédois de tous bords s'unissent pour boycotter Tesla. Pour cause, l'entreprise refuse de signer une convention collective qui offrirait à ses mécaniciens les mêmes conditions de travail que celles offertes aux mécaniciens d’autres entreprises. Selon IF Metall, l’entreprise refuse de signer un tel accord, affirmant qu’elle ne signe aucune convention collective dans le monde. En Suède, le groupe IF Metall est le syndicat des métallurgistes.L'impasse en Suède est la plus grande action syndicale à laquelle Tesla ait été confronté dans le monde. Selon les rapports sur la situation, la Suède n'a pas de lois qui fixent les conditions de travail, comme un salaire minimum. Ces règles sont plutôt dictées par des conventions collectives, un type de contrat qui définit les avantages auxquels les employés ont droit, comme les salaires et les heures de travail. Depuis cinq ans, IF Metall, qui représente les mécaniciens de Tesla, tente de persuader l'entreprise de signer une convention collective. Le groupe accuse également Tesla d'avoir recours à des mesures antisyndicales et de menacer les employés.Le refus de Tesla de signer la convention collective a fourni une raison à ses mécaniciens pour se mettre en grève. Vers la fin du mois dernier, le responsable nordique de Tesla, Kim Jensen, a déclaré lors d’une réunion interne que l'entreprise envisageait de faire appel à des saboteurs de grève. Toutefois, cette menace n'a pas ébranlé leur volonté d'aller jusqu'au bout. Au contraire, le mouvement des mécaniciens maintenant s'est étendu à ce que les syndicats suédois décrivent comme une bataille existentielle entre le constructeur automobile dirigé par Elon Musk et les conventions qui, selon eux, rendent le marché du travail du pays équitable et efficace.En soutien au mouvement des mécaniciens, d'autres travailleurs suédois se sont regroupés pour boycotter Tesla. À partir de ce jour, les nettoyeurs ne nettoieront plus les salles d'exposition de Tesla, les électriciens ne répareront plus les bornes de recharge de l'entreprise et les dockers refuseront de décharger les cargaisons de Tesla dans tous les ports suédois. « Dans le port de Malmö, dans le sud de la Suède, des cargos dominent un groupe de dockers vêtus de vestes syndicales jaunes fluo. Ils sont entourés de rangées de voitures - Volkswagen, Volvo, Mercedes. Mais les Teslas manquent cruellement à l'appel », rapporte un observateur de la grève.Les négociations sont au point mort. Jesper Pettersson, porte-parole du groupe syndical IF Metall, a déclaré qu'il n'y avait pas de négociations en cours avec Tesla à partir de mercredi. Certains syndicats qui ont rejoint le blocus étendent leurs actions pour être plus efficaces. Depuis le 7 novembre, les membres des syndicats travaillant dans quatre ports suédois refusent de décharger les cargaisons de Tesla. « Le blocus sera étendu à tous les ports de Suède. Nous ne voulons décharger aucune voiture Tesla », déclare Jimmy Åsberg, président de la branche des dockers du syndicat suédois des transports, qui travaille au port de Gävle.Il a ajouté : « nous allons décharger tous les autres véhicules, mais les voitures Tesla resteront sur le navire ». Torbjörn Jonsson, médiateur du syndicat suédois des travailleurs de l'entretien des bâtiments, a déclaré que le groupe se joindra au blocus de Tesla à partir d'aujourd'hui simplement parce que le syndicat des travailleurs de la métallurgie [IF] le leur a demandé. Il a ajouté que le syndicat compte environ 50 membres qui nettoient les sites de Tesla. Quatre salles d'exposition et centres de service seront touchés, trois dans la région de Stockholm et un dans la ville d'Umeå. « Leurs ateliers et salles d'exposition ne seront pas nettoyés », a-t-il déclaré.Tesla n'a pas d'usine en Suède, mais ses voitures électriques sont entretenues dans des ateliers à travers le pays. Certains analystes pensent que ces actions pourraient avoir des répercussions sur l'entreprise dans le monde entier. Des actions similaires pourraient avoir lieu dans d'autres pays. « Les conventions collectives constituent l'épine dorsale du modèle suédois du marché du travail. Se battre pour le modèle suédois devient encore plus crucial lorsqu'il s'agit d'une entreprise aussi importante que Tesla », déclare Mikael Pettersson, responsable des négociations au sein du syndicat des électriciens, qui a décidé de se joindre au blocus aujourd'hui.Mais ce n'est pas fini. Dans trois jours, le 20 novembre, le syndicat Seko, qui représente les travailleurs postaux, cessera de livrer des lettres, des pièces détachées et des palettes à toutes les adresses de Tesla en Suède. « Tesla cherche à obtenir des avantages concurrentiels en offrant aux travailleurs des salaires et des conditions inférieurs à ceux qu'ils obtiendraient dans le cadre d'une convention collective. C'est bien sûr tout à fait inacceptable », a déclaré Gabriella Lavecchia, présidente du syndicat Seko, dans un communiqué. Selon les analystes, Tesla est confronté à un véritable casse-tête, une situation qui pourrait nuire à son activité en Suède.Stefan Löfven, ancien Premier ministre suédois, a déclaré qu'il refuserait de prendre un taxi si le chauffeur était au volant d'une Tesla. « Il devrait être évident pour une entreprise de suivre les coutumes qui existent dans les pays où elle opère, mais il semble que Tesla ait prévu d'ignorer le modèle du marché du travail suédois. Honte à vous Tesla », a-t-il déclaré sur Facebook. L'impact de la grève et du blocus sur les activités de Tesla en Suède, cinquième marché européen de l'entreprise, n'est pas clair. Certains médias locaux ont rapporté que les nouvelles voitures Teslas sont déchargées dans les ports danois et franchissent la frontière.Tesla est fortement critiqué par les travailleurs suédois de tout bord. « En Suède, il est entendu que si vous n'essayez pas de contourner les grèves syndicales, elles resteront locales et limitées et que les dommages causés aux tiers, comme les autres entreprises, seront limités. Ainsi, les entreprises n'essaient pas de briser les grèves pour le plus grand bien des autres entreprises. Tesla arrive en Suède avec une mentalité américaine qui ne fonctionne tout simplement pas ici. Nous avons cassé Toys "R" Us dans les années 90, nous allons casser Tesla maintenant. On n'agit pas comme Tesla le fait ici », a commenté un travailleur suédois.Il est important de préciser que la grève ne s'étend que parce que Tesla embauche des briseurs de grève. Les syndicats reprochent à Tesla de contourner les blocages et de s'engager dans des mesures antisyndicales en menaçant les employés. La dernière fois que les syndicats suédois ont affronté une entreprise internationale au sujet des conditions de travail, c'était lorsque l'entreprise de jouets Toys "R" Us a également refusé de négocier une convention collective en 1995. Après une grève de trois mois, qui a débuté avec les employés du commerce de détail et s'est étendue aux boycotts d'autres syndicats, l'entreprise a fini par signer un accord.« Tesla apprendra dans la douleur la même leçon que des milliers d'entreprises ont apprise : vous ne pouvez pas entrer sur un nouveau marché et vous attendre à ce que ce marché s'adapte à votre façon de faire », a écrit un autre critique. D'après les analystes, Tesla l'ignore sans doute, mais les tactiques antisyndicales ont un effet différent en Suède où, contrairement aux États-Unis, les syndicats font partie du tissu économique. Environ 90 % des travailleurs seraient couverts par des conventions collectives, qui normalisent les salaires, les assurances et les pensions dans chaque secteur. Selon eux, les choses risquent de ne pas vite s'arranger pour Tesla.Source : communiqué du syndicat suédois Seko Quel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous des revendications des travailleurs suédois de Tesla ?Que pensez-vous du comportement de Tesla face à leurs revendications ?Quels pourraient être les impacts de la grève et du blocus de Tesla en Suède ?Tesla peut-il tenir longtemps dans cette situation ? Va-t-il finir par signer un accord ?Pourquoi Tesla refuse-t-il de signer une convention collective en Suède ? Craint-il une contagion à l'échelle mondiale ?