Ethiopian Airlines est la première compagnie africaine à relancer le 737 MAX, malgré les critiques de certains experts et des familles des victimes, qui estiment que l’avion n’est pas assez sûr et que Boeing n’a pas été suffisamment transparent et responsable. La compagnie éthiopienne a déclaré qu’elle avait confiance dans la fiabilité et la sécurité du 737 MAX, et qu’elle avait bénéficié d’une réduction importante sur le prix de la commande, sans toutefois en révéler le montant.Pour mémoire, Boeing a conçu le 737 Max pour concurrencer l'Airbus A320neo. Afin d'atteindre un rendement énergétique comparable, Boeing a essentiellement installé de nouveaux moteurs sur la cellule existante du 737, ce qui a permis à l'avion de ligne d'éviter de passer par un nouveau processus d'approbation réglementaire.Le 737 Max résultant, cependant, avait des caractéristiques de conduite différentes de celles du 737, et Boeing a tenté de compenser en ajoutant une couche logicielle appelée MCAS, le système d'augmentation des caractéristiques de manœuvre.Le MCAS ajuste la position de l'avion, en réglant les surfaces de contrôle de l'avion pour maintenir une position définie. Il a été conçu pour le faire sur la base d'une entrée d'un seul capteur d'angle d'attaque, par rapport à trois capteurs dans le modèle Airbus comparable. Et cela s'est avéré désastreux.En 2019, un avion 737 Max exploité par Ethiopian Airlines s'est écrasé cinq mois seulement après qu'un autre avion appartenant à l'Indonésie, Lion Air 610 (un 737 Max), a plongé dans la mer. Les enquêteurs ont découvert qu'à ces deux occasions, un capteur défectueux a provoqué un déclenchement erroné du système automatique anti-décrochage, le « Maneuvering Characteristics Augmentation System » (MCAS), forçant l'avion à piquer du nez. Les pilotes de Lion Air et d'Ethiopian Airlines se sont battus pour redresser leurs jets, mais ont été dépassés par le système automatique à chaque fois qu'ils ont essayé.En 2019, les pilotes du vol 302 d'Ethiopian Airlines, également un 737 Max, ont tenté de contrer les effets du MCAS mais n'ont pas pu déplacer physiquement la roue de compensation mécanique en raison de la force aérodynamique de la plongée vers le sol.Une enquête du New York Times a révélé que la FAA a manqué de rigueur dans le processus réglementaire de validation du 737 Max, compromettant ainsi la sécurité de l'aéronef. Le rapport de l'enquête souligne que la FAA n’a pas procédé au contrôle du MCAS comme cela aurait pu l’être. L'avionneur a effectué ses propres évaluations du système, qui n’ont pas été soumises à des tests de résistance par le régulateur. Il aurait laissé deux ingénieurs relativement peu expérimentés superviser les premiers travaux de Boeing sur le système.La FAA a été fortement critiquée pour avoir certifié le 737 Max alors que les responsables de l'agence ne comprenaient pas entièrement le fonctionnement du système. Un autre rapport a révélé que le nouvel avion devrait jouer un rôle essentiel dans les plans de Boeing de concurrencer Airbus. Par conséquent, l'avionneur américain s’est plus soucié de son objectif à lui que de la sécurité des voyageurs. Le MCAS est un composant central dans le 737 Max, mais Boeing l'a fait passer pour une chose insignifiante lors des discussions avec la FAA. Pour cela, le régulateur n'a pas obligé l'entreprise à informer les pilotes de son existence ni sur fonctionnement.Par ailleurs, Boeing s’était assuré qu’il ne soit pas fait mention du MCAS dans le manuel du pilote. « Ces accidents tragiques ont mis en évidence la conduite frauduleuse et trompeuse des employés de l'un des principaux constructeurs d'avions commerciaux du monde. Les employés de Boeing ont choisi la voie du profit plutôt que celle de la franchise en dissimulant des informations importantes à la FAA concernant l'exploitation de son avion 737 Max et en s'engageant dans un effort pour dissimuler leur tromperie », a déclaré à l'époque le procureur général adjoint par intérim, David P. Burns, de la division criminelle du ministère américain de la Justice (DOJ).Depuis, la plupart des compagnies aériennes ont évité d’acheter cet avion, seules 30 des 5 000 compagnies aériennes dans le monde le pilotant. Mais Ethiopian Airlines pense que l’ajout du modèle à sa flotte est logique d’un point de vue commercial, même si les voyageurs craignent de voler à bord du 737 Max depuis l’accident de 2019. « Nous avons renouvelé notre confiance dans cet avion », a déclaré le PDG Mesfin Tasew à la presse à Dubaï. « Nous pensons avoir vérifié et confirmé que le défaut de conception de cet avion a été entièrement corrigé par Boeing ».Tasew a également déclaré qu'Ethiopian Airlines achèterait prochainement 21 avions 737 Max supplémentaires. Cela démontre, a-t-il ajouté dans un communiqué, l’engagement de la compagnie « à servir les passagers avec les derniers avions technologiquement avancés ». La compagnie aérienne a déclaré dans le communiqué qu'elle achetait ce modèle car il « réduit la consommation de carburant et les émissions de 20 % » tout en minimisant le bruit de 50 % par rapport aux avions qu'elle remplacera. Mais le retour à l’avion n’a pas été sans controverse pour Ethiopian Airlines dans le passé, notamment parmi les familles des victimes de l’accident.Suite aux deux accidents mortels d'avions de ligne 737 Max, Boeing paiera 200 millions de dollars et le PDG de l'époque, Dennis Muilenburg, paiera 1 million de dollars pour régler les accusations d'investisseurs trompés, a annoncé la Securities and Exchange Commission le mois dernier.« En temps de crise et de tragédie, il est particulièrement important que les entreprises publiques et les dirigeants fournissent des informations complètes, justes et véridiques aux marchés. La société Boeing et son ancien PDG, Dennis Muilenburg, ont manqué à cette obligation la plus élémentaire », a déclaré Gary Gensler, président de la SEC, dans un communiqué.« Boeing et Muilenburg ont fait passer les bénéfices avant les gens en trompant les investisseurs sur la sécurité du 737 Max dans le but de réhabiliter l'image de Boeing après les accidents », a déclaré Gurbir Grewal, directeur de la division de l'application de la loi de la SEC.Boeing a déclaré avoir apporté « des changements larges et profonds dans notre entreprise en réponse à ces accidents » pour améliorer la sécurité et la qualité.En décembre 2021, des proches de victimes de l'accident ont déclaré que le ministère américain de la Justice avait violé leurs droits légaux lorsqu'il avait conclu un accord de poursuites différées en janvier 2021 avec l'avionneur pour les deux accidents. Les familles ont fait valoir que le gouvernement « avait menti et violé leurs droits par le biais d'un processus secret » et ont demandé au juge de district américain Reed O'Connor d'annuler l'immunité de Boeing contre les poursuites pénales - qui faisait partie de l'accord de 2,5 milliards de dollars - et d'ordonner que l'avionneur soit publiquement poursuivi pour crime.O'Connor a statué en octobre 2022 « qu'en somme, sans le complot criminel de Boeing pour frauder la FAA (Federal Aviation Administration), 346 personnes n'auraient pas perdu la vie dans les accidents ».Paul Cassell, un avocat des familles, a déclaré que la décision « est une formidable victoire » et « prépare le terrain pour une audience cruciale, où nous présenterons des propositions de recours qui permettront aux poursuites pénales de tenir Boeing pleinement responsable ».Après que les familles ont intenté une action en justice en affirmant que leurs droits avaient été violés en vertu de la loi sur les droits des victimes d'actes criminels, le procureur général Merrick Garland a rencontré certains d'entre eux, mais a maintenu l'accord de plaidoyer, qui comprenait une amende de 244 millions de dollars, une indemnisation de 1,77 milliard de dollars pour les compagnies aériennes et un Fonds de 500 millions de dollars pour les victimes de l'accident.Source : AB Que pensez-vous de la décision d’Ethiopian Airlines d’acheter le 737 MAX, malgré les accidents passés ?Faites-vous confiance aux modifications apportées par Boeing au logiciel du MCAS ? 