La version de base, baptisée Propulsion, offre une autonomie de 402 km (estimés), une accélération de 0 à 100 km/h en 6,5 secondes et une capacité de remorquage de 3,4 tonnes. Ce modèle sera disponible en 2025.





La version intermédiaire, appelée Transmission intégrale, offre une autonomie de 547 km (estimés) et jusqu’à 755 km avec le prolongateur d’autonomie, une accélération de 0 à 100 km/h en 4,3 secondes et une capacité de remorquage de 4,9 tonnes.





La version haut de gamme, appelée CyberBeast, offre une autonomie de 515 km (estimés) et jusqu’à 705 km avec le prolongateur d’autonomie, une accélération de 0 à 100 km/h en 2,7 secondes et une capacité de remorquage de 4,9 tonnes.

Un pari audacieux

Quatre ans après sa présentation, le Tesla Cybertruck a enfin atteint sa première vague de clients. Il a été livré à une douzaine de personnes lors d’un somptueux événement au siège de l’entreprise à Austin, au Texas, au cours duquel Elon Musk a prédit que le camion inaugurerait un nouvel avenir plus excitant. La société a également fourni des détails mis à jour sur les prix, la gamme et les fonctionnalités du camion, dont une grande partie a considérablement changé par rapport aux chiffres initialement annoncés.Le Cybertruck se distingue par son design anguleux et sa carrosserie en acier inoxydable, censée être résistante aux chocs et aux balles. Il dispose également d’un hayon rabattable qui peut servir de rampe pour charger des objets volumineux ou des véhicules électriques comme le Cyberquad, un quad également conçu par Tesla.Le pick-up électrique de Tesla propose trois versions différentes :Toutes ces versions ne seront donc pas disponibles en même temps aux États-Unis et rien n’a été confirmé pour l’heure en Europe.Lors de l’événement de livraison du Cybertruck, qui s’est tenu le 30 novembre 2023 à Austin, au Texas, le PDG de Tesla, Elon Musk, a déclaré que le Cybertruck était « le véhicule le plus cool jamais fabriqué » et qu’il allait « révolutionner le marché des pick-ups ». Il a également annoncé que Tesla avait reçu plus de 1,2 million de précommandes pour le Cybertruck, ce qui en fait le véhicule le plus populaire de la marque.Au cours de l'événement, Musk a invité le concepteur en chef de Tesla, Franz Von Holzhausen, à refaire la tristement célèbre démonstration bâclée de la résistance des fenêtres de 2019, au cours de laquelle il a brisé le supposé verre blindé avec un roulement à billes. Cette fois, il a lancé une balle de baseball – assez faiblement, pourrait-on remarquer – mais cette fois-ci, le verre a résisté au projectile.Côté prix, ils ont littéralement explosés. En effet, en 2019, Elon Musk promettait un prix d’entrée de 39 900 dollars. Quelques années plus tard, la version à propulsion est annoncée à 60 990 dollars (soit environ 56 000 euros). Les versions Cybertruck transmission intégrale (dual motor) et Cybertruck Cyberbeast (tri motor) sont respectivement à 79 990 dollars (soit environ 73 500 euros) et 99 990 dollars (soit environ 92 000 euros).En principe, lorsque vous achetez un véhicule et qu'il vous appartient, rien ne peut vous empêcher de le revendre à quelqu'un d'autre. Mais ce n'est pas le cas du Tesla Cybertruck. En effet, les conditions d'utilisation du Cybertruck exigent des acheteurs qu'ils s'engagent à utiliser le véhicule pendant au moins une année avant de songer à le revendre. Les propriétaires qui ne respecteront pas cette règle s'exposent à plusieurs risques, dont des poursuites en justice et l'impossibilité d'acheter un produit Tesla à l'avenir.La société a ajouté une section intitulée « Pour le Cybertruck uniquement » à son contrat de commande de véhicules à moteur, qui énonce les nouvelles règles suivantes : « vous comprenez et reconnaissez que le Cybertruck sera d'abord commercialisé en quantité limitée. Vous acceptez de ne pas vendre ou tenter de vendre le véhicule pensant la première année suivant la date de livraison du véhicule ». Il est clair que plusieurs clients enthousiastes du Cybertruck ne se soucieront pas de cette clause qui semble très contraignante dans une situation urgente. Et si, pour une raison ou une autre, ils doivent le revendre, Tesla décrit une façon correcte de procéder.Tesla affirme qu'il doit être le premier acheteur potentiel du Cybertruck : « si vous devez vendre le véhicule au cours de la première année suivant sa date de livraison pour une raison imprévue, et que Tesla convient que votre raison justifie une exception à sa politique d'interdiction de revente, vous acceptez d'en informer Tesla par écrit et de donner à Tesla un délai raisonnable pour vous acheter véhicule à sa seule discrétion et au prix d'achat indiqué sur votre fiche de prix final moins 0,25 $ par mille parcouru, l'usure raisonnable et le coût de réparation du véhicule selon les normes cosmétiques et mécaniques de Tesla pour les véhicules d'occasion ».Si Tesla refuse de racheter le véhicule à son propriétaire, il ne pourra le revendre à un tiers qu'après avoir reçu le consentement écrit de l'entreprise. En revanche, si le propriétaire néglige ou oublie toutes ces conditions, il s'expose à de nombreux risques. « Vous acceptez qu'en cas de violation de cette clause, ou si Tesla a des raisons de croire que vous êtes sur le point de violer cette clause, Tesla peut demander une injonction afin d'empêcher le transfert du titre de propriété du véhicule ou exiger de vous des dommages-intérêts d'un montant de 50 000 $ ou de la valeur reçue en contrepartie de la vente ou du transfert, le montant le plus élevé étant retenu ».Quelle part d'un véhicule Tesla le propriétaire possède-t-il réellement ? En effet, les véhicules Tesla sont non seulement entièrement électriques, mais l'entreprise les a conçus pour qu'ils soient évolutifs grâce aux logiciels tels que l'Autopilot et le système d'infodivertissement. Et c'est à ce niveau que se situe le problème. Étant donné le modèle d'abonnement de la plupart des logiciels utilisés par les Tesla, la revente peut s'avérer compliquée. Les fonctions logicielles de la voiture peuvent ne pas être transférables, ce qui soulève la question de savoir quelle part du véhicule électrique ils possèdent réellement. C'est notamment le cas pour la fonction Autopilot.L'Autopilot, dont la version avancée Full Self-Driving (FSD) coûte 15 000 dollars, n'est pas transférable lors de la revente d'un véhicule Tesla ou en cas de passage à un modèle plus récent. L'abonnement au FSD peut atteindre 199 dollars par mois. Si vous êtes abonné, en cas de revente, le nouveau propriétaire devra se procurer son propre plan. Selon les déclarations de Tesla, le nouveau propriétaire du véhicule ne peut pas utiliser les fonctions logicielles pour lesquelles il n'a pas payé. En outre, si vous avez opté pour le forfait complet, certaines sources estiment que le transfert est possible dans le cadre d'une vente privée directe au nouveau propriétaire.Mais les choses sont floues sur le sujet. En revanche, une chose est sûre : le FSD qu'un client a acheté pour sa Tesla ne sera pas transféré à la prochaine, à supposer qu'il souhaite passer à un modèle plus récent. Il doit alors racheter le logiciel. De plus, pour des raisons de sécurité, le Supercharging et le FSD seront désactivés pour tout véhicule Tesla considéré comme une épave. Selon les analystes, c'est l'effet secondaire du fait que les voitures modernes tendent vers des ordinateurs sur pattes, ce qui rend le processus stressant tant pour l'acheteur que pour le vendeur. Et pourtant, cela semble n'avoir aucune incidence sur la demande de véhicules Tesla.« Nous avons creusé notre propre tombe avec le Cybertruck. C'est l'un de ces produits spéciaux qui n'apparaissent qu'une fois de temps en temps », a déclaré Elon Musk lors d'une conférence téléphonique sur les résultats de Tesla plus tôt cette année. « Et les produits spéciaux qui arrivent de temps en temps sont tout simplement incroyablement difficiles à commercialiser pour atteindre le volume et être prospères ».Le PDG de Tesla, Musk, a imputé les retards de production au prix des batteries et à la décision de revêtir le camion au look futuriste d'un alliage d'acier inoxydable.Au cours de l'appel, Musk a déclaré qu'il faudrait 12 à 18 mois de « sang, sueur et larmes » pour atteindre le volume de production requis.L'analyste de Jefferies, Phillipe Houchois, a suggéré que le constructeur de véhicules électriques devrait annuler la production, affirmant que ce serait mieux pour les actions Tesla, a rapporté Investing.com : « 2024 étant déjà une année perdue pour la croissance, cela aiderait Tesla à se recentrer sur un avantage fondé sur la simplicité, l'évolutivité et la rapidité ».D’autres experts du secteur ont déclaré qu’une partie du problème du Cybertruck réside dans le fait qu’il est conçu pour un marché qui n’existe pas. Eric Noble, président de The CarLab, une société de conseil en produits et design automobiles, a déclaré à Bloomberg : « Les problèmes très évidents avec le Cybertruck sont des problèmes liés au concept lui-même. »« Le marché ne demandait pas une finition en acier inoxydable, une configuration de lit farfelue, une ligne de toit farfelue ou une visibilité latérale farfelue. Ce sont toutes des réponses à une question que le marché des pickups ne se posait pas ».Musk a révélé lors d'une conférence téléphonique sur les résultats de Tesla que la production de masse du véhicule ne commencerait pas avant 2024. Musk a déclaré lors d’une conférence en octobre : « Nous sommes dans le dernier tour pour Cybertruck. »Le design du Cybertruck est très clivant et pourrait rebuter certains acheteurs. Le Cybertruck a un aspect très futuriste, avec des lignes anguleuses et une carrosserie en acier inoxydable qui lui donnent un air de véhicule militaire ou de science-fiction. Il s'agit là d'un pari audacieux de la part de Tesla, qui espère séduire une nouvelle clientèle et révolutionner le marché des pick-ups. Elon Musk s'est d'ailleurs efforcé d'indiquer en quoi le pick-up est utile dans sa vidéo, comme pour tenter de demander à certains indécis de voir plus loin que l'apparence du véhicule.Sources : site officiel , conférence (vidéo dans le texte)Que pensez-vous du design du Cybertruck ? Trouvez-vous qu’il est beau, original, laid, ridicule, ou autre ?Seriez-vous prêt à acheter un Cybertruck si vous en aviez les moyens ? Pourquoi ou pourquoi pas ?Quels sont les avantages et les inconvénients du Cybertruck par rapport aux autres pick-ups électriques du marché, comme le Ford F-150 Lightning ou le Rivian R1T ?Que pensez-vous de la politique de Tesla concernant Autopilot (désactivé lorsque le véhicule change de propriétaire) ou la revente du véhicule Cybertruck interdite la première année ?Que pensez-vous des experts qui pensent que Cybertruck est conçu pour un marché qui n'existe pas ?