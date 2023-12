Bien que les interactions avec les robots sociaux soient nouvelles et passionnantes pour de nombreuses personnes, l'une des préoccupations est de savoir dans quelle mesure l'engagement comportemental et émotionnel des personnes peut être maintenu dans le temps, étant donné que lors des premières interactions avec un robot, sa nouveauté est particulièrement saillante. Ce défi est particulièrement remarquable lorsqu'il s'agit d'interactions conçues pour favoriser le bien-être des personnes, car il existe peu de preuves (ou d'explorations empiriques) de la capacité des robots sociaux à favoriser la santé émotionnelle des personnes au fil du temps. Par conséquent, notre objectif ici était d'examiner comment les interactions répétées à long terme avec un robot social affectent le comportement d'auto-divulgation des personnes envers le robot, leurs perceptions du robot, et comment de telles interactions soutenues influencent les facteurs liés au bien-être. Nous avons mené une expérience en ligne médiatisée à long terme au cours de laquelle les participants ont conversé 10 fois avec le robot social Pepper sur une période de 5 semaines. Nous avons constaté que les gens se confient de plus en plus à un robot social au fil du temps, et qu'ils considèrent le robot comme plus social et plus compétent au fil du temps. L'humeur des participants s'est également améliorée après avoir parlé au robot et, d'une session à l'autre, ils ont trouvé les réponses du robot de plus en plus réconfortantes et ont déclaré se sentir moins seuls. Enfin, nos résultats soulignent que lorsque le cadre de la discussion était supposé plus émotionnel (dans ce cas, la formulation des questions dans le contexte de la pandémie COVID-19), les participants ont déclaré se sentir plus seuls et plus stressés. Ces résultats ouvrent la voie à la mise en place de robots sociaux en tant que partenaires de conversation et fournissent des preuves cruciales de leur inclusion potentielle dans des interventions visant à soutenir la santé émotionnelle des personnes en encourageant la divulgation de soi.Ces résultats ouvrent la voie à l'utilisation de robots sociaux comme partenaires de conversation dans des contextes sociaux, et à la manière dont ce type d'interaction verbale pourrait aider les gens à réguler leurs émotions en parlant de leurs facteurs de stress et de leur bien-être. L'étude fournit des preuves cruciales de l'établissement de relations avec les robots et de leur introduction potentielle en tant qu'interventions soutenant la santé émotionnelle des personnes en encourageant la divulgation de soi. Ces résultats fournissent des preuves significatives de l'expérience, de l'acceptation et de la confiance des utilisateurs à l'égard des robots sociaux et d'autres agents conversationnels, en soulignant que la perception des robots et le comportement à leur égard sont étroitement liés. Ces résultats ont plusieurs implications pour l'évaluation des interactions et des interventions avec des robots d'assistance sociale, ainsi que pour la recherche en HRI en général. Les recherches futures sont encouragées à répliquer et à reproduire les résultats actuels avec différents robots et différentes populations. Ce faisant, elles contribueront à surmonter les nombreux défis et obstacles liés à l'étude à long terme des HRI dans des environnements naturels écologiquement valides.