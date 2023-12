Le chercheur en ingénierie Kambiz Moez Le chercheur en ingénierie Kambiz Moez

Un chercheur en ingénierie de l'université de l'Alberta a mis au point un interrupteur sans fil qui pourrait réduire de 50 % le coût du câblage d'une maison.Les interrupteurs sans fil - composés d'un émetteur sur l'interrupteur et d'un récepteur près d'un luminaire ou d'un autre appareil - existent depuis de nombreuses années et il a été prouvé qu'ils permettent de réduire les coûts de matériel et de main-d'œuvre pour le câblage des maisons, explique Kambiz Moez, directeur de l'ingénierie électrique au département d'ingénierie électrique et informatique, mais ils ont besoin de piles pour fonctionner.", explique-t-il.Ce qui rend son système unique, c'est que les interrupteurs fonctionnent sans piles, récoltant l'énergie de sources ambiantes telles que les signaux de radiofréquence. Au lieu de cela, chaque étage serait équipé d'un ou deux émetteurs de puissance RF (radiofréquence) pour alimenter tous les interrupteurs à l'intérieur de la maison.Jusqu'à présent, M. Moez a mis au point un prototype d'interrupteur qui coûte moins d'un dollar et qui peut être installé n'importe où sur un mur. Le système est "", explique-t-il.En 2018, la province d'Alberta est devenue la première à autoriser le contrôle sans fil de l'électricité dans les nouvelles habitations. Compte tenu de la crise du logement qui sévit actuellement au Canada, M. Moez estime que son innovation pourrait contribuer à réduire les coûts de construction.L'interrupteur peut également accueillir des capteurs de température, d'humidité et d'occupation qui peuvent réduire considérablement la consommation d'énergie.", explique M. Moez.Le système "."", explique M. Moez.La prochaine étape consiste à créer une entreprise dérivée ou à entamer une collaboration avec une entreprise établie capable de passer à l'échelle supérieure pour la production de masse. M. Moez et son équipe ont reçu des fonds d'incubation dans le cadre du Défi de l'offre de logements de la SCHL pour mettre au point un prototype de validation de principe de l'interrupteur sans fil sans pile. S'ils réussissent la prochaine phase du concours, ils pourraient recevoir jusqu'à 3 millions de dollars de plus pour mettre leur solution à l'échelle.Le Défi de l'offre de logements fournit 300 millions de dollars sur cinq ans aux professionnels et aux experts du logement pour éliminer ou réduire les obstacles qui entravent l'offre de logements.Source : Université d'AlbertaQu'en pensez-vous ?