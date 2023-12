Les analystes s'attendent à ce que les robots humanoïdes connaissent un essor remarquable avant la fin de la décennie. De nombreuses entreprises - dont Tesla, Agility Robotics et Xiaomi - se sont lancées à l'assaut du marché au cours des deux dernières années. Mais Agility Robotics pourrait bientôt prendre une avance stratégique sur ces rivaux : la société a annoncé que son usine destinée à la fabrication en série de ses robots humanoïdes devrait ouvrir ses portes au début de l'année prochaine. Appelée RoboFab, elle deviendrait ainsi la première usine au monde conçue pour la fabrication en série de robots humanoïdes. Elle emploiera des humains et des robots.« Nous avons accordé une très grande priorité à la mise en place de robots le plus rapidement possible. Notre grand objectif est d'arriver le plus rapidement possible à des humanoïdes polyvalents », a expliqué Damion Shelton, cofondateur et PDG d'Agility Robotics, dans un récent entretien avec Axios. Lors de l'interview, Shelton a abordé les plans de l'entreprise et a notamment parlé du robot Digit. Agility Robotics affirme que Digit est le premier humanoïde commercialisé par la société et conçu pour le travail en entrepôt. Shelton a ajouté que le carnet de commandes de Digit ne cesse de s'allonger. Amazon teste déjà le robot Digit dans ses entrepôts.Amazon, qui déploie déjà une multitude de robots spécialisés, a annoncé en octobre qu'elle testait Digit dans un laboratoire situé au sud de Seattle. « Notre première utilisation de cette technologie sera d'aider les employés à recycler les contenants, un processus hautement répétitif qui consiste à ramasser et à déplacer les contenants vides une fois que l'inventaire en a été complètement retiré », explique Amazon. Le géant de Seattle explique que "Digit peut déplacer, saisir et manipuler des articles dans les espaces et les coins des entrepôts de manière novatrice et que sa taille et sa forme sont bien adaptées aux bâtiments conçus pour les humains".Il est toutefois important de souligner qu'Amazon est l'un des principaux bailleurs de fonds d'Agility Robotics. Amazon a investi dans la startup par le biais de son fonds d'innovation industrielle. Les deux entreprises n'ont pas précisé le montant de l'investissement, mais il a été rapporté qu'Amazon a participé à un tour de table de 150 millions de dollars réalisé par Agility Robotics en 2022. Amazon a déclaré : « les solutions de robotique collaborative comme Digit favorisent la sécurité sur le lieu de travail et aident Amazon à livrer ses clients plus rapidement, tout en créant de nouvelles opportunités et de nouveaux parcours de carrière pour nos employés ».Les tests d'Amazon visent à déterminer la façon dont les robots Digit pourraient se déplacer dans un centre de traitement des commandes réel, entouré de personnes. « Nous sommes très enthousiastes à propos d'Agility - nous travaillons en étroite collaboration avec eux depuis avril de l'année dernière. En cas de surface irrégulière, un robot bipède peut mieux se débrouiller qu'un robot à roues », affirme Tye Brady, roboticien en chef chez Amazon, qui a également loué la capacité du robot bipède à tourner dans les virages serrés. Selon les analystes, le soutien d'Amazon à Agility Robotics suggère qu'il mise énormément sur les robots pour son avenir.Selon le PDG Agility Robotics, la société a produit une centaine de robots depuis sa création en 2016, et prévoit de transférer la production de Digit de son siège social de Tangent, dans l'Oregon, à la nouvelle usine RoboFab dans les mois à venir. RoboFab est une installation très grande, occupant un espace de plus de 6 503 m2. Cela permettra à Agility Robotics d'accélérer la production. « Au début, la production se comptera par centaines, mais à terme, RoboFab aura une capacité nettement plus importante de 10 000 robots par an, en pointe », affirme Shelton. Il a ajouté que les livraisons devraient commencer dans le courant de l'année prochaine.La construction de robots bipèdes capables de marcher sans tomber est un défi d'ingénierie qui a découragé plus d'un champion de la robotique. En outre, équiper les robots humanoïdes de mains et de bras dextres (et les programmer de manière à ce que les androïdes puissent travailler en toute sécurité aux côtés des humains) est une autre difficulté. Les concurrents dans ce domaine sont Tesla avec Optimus, Boston Dynamics avec Atlas, SanctuaryAI avec Phoenix et Apptronik avec Apollo. Tesla a annoncé Optimus en août 2021 et le PDG Elon Musk a présenté deux prototypes pas très convaincants lors de l'événement annuel Tesla AI Day 2022.Lors de la démonstration, ce prototype d'Optimus est entré lentement et maladroitement sur la scène, s'est retourné et a salué une foule enthousiaste. Mais un second a eu besoin d'un soutien pour entrer sur la scène et s'est effondré quelques minutes plus tard. Aucun des deux prototypes présentés par Tesla l'année dernière n'était convaincant et la réaction des experts a montré qu'ils étaient déçus par la démonstration. Des experts en IA et en robotique ont critiqué ces premiers modèles, notant que la société de Musk pouvait faire mieux. Moins d'un an après cette démo très peu convaincante, Tesla a dévoilé une nouvelle vidéo de son robot Optimus.Quant à la société chinoise Xiaomi, elle a présenté un robot humanoïde appelé CyberOne lors d'un événement en direct à Pékin en août 2022. Le robot humanoïde était capable de traverser la scène et semblait communiquer avec le PDG de Xiaomi, Lei Jun. De son côté, Boston Dynamics continue à améliorer les capacités de son robot humanoïde Atlas. L'année dernière, l'entreprise a publié une nouvelle vidéo mettant en scène un nouveau prototype d'Atlas équipé de pinces rudimentaires en guise de mains. Cet ajout permet désormais à Atlas de prendre et de déposer tout ce qu'il peut saisir de manière indépendante, mais aussi d'assister un humain sur un chantier.La société n'a pas dévoilé ses plans avec Atlas ni dit si elle compte commercialiser bientôt son robot. Cela dit, Agility Robotics, Xiaomi et Tesla affirment tous que leurs robots sont destinés à remplacer les humains dans les tâches très répétitives, et donc ennuyeuses, ou celles qui sont dangereuses. « Le fondement de l'économie est la main-d'œuvre. Alors que se passe-t-il si vous n'avez pas réellement de pénurie de main-d'œuvre ? Je ne suis pas sûr de ce que signifie une économie à ce moment-là. C'est l'objet d'Optimus. Donc, très important », a déclaré Musk. Il a ajouté qu'Optimus sera capable de s'occuper et de prodiguer des soins aux personnes âgées.Les investissements croissants dans les robots humanoïdes capables de remplacer les humains dans un certain nombre de tâches suscitent des préoccupations sur la suppression des emplois au profit des robots. Pour répondre à ces inquiétudes, Amazon s'est associé au MIT en octobre dans le cadre d'une initiative visant à étudier l'impact de l'automatisation sur le travail. Amazon affirme que les 750 000 robots mobiles qu'il a déployés au cours de la dernière décennie ont contribué à créer 700 nouvelles catégories d'emplois pour les humains. Les analystes affirment toutefois que ce chiffre est insignifiant par rapport au nombre d'emplois menacés.« Les robots sont capables de prendre en charge des tâches répétitives et prévisibles et, ce faisant, ils peuvent libérer des employés pour leur permettre d'assumer des responsabilités plus complexes qui nous aident à mieux servir nos clients », a déclaré Brady dans un entretien publié sur le site d'Amazon. Dans la communauté, il y a un grand débat sur le sujet et certains proposent d'instaurer un revenu universel pour protéger la société contre les effets de l'automatisation. D'autres proposent de taxer les robots, ce qui inciterait les entreprises à conserver les travailleurs, tout en compensant une partie des charges sociales perdues par une réduction des effectifs.Agility Robotics affirme que les entreprises qui participent à son programme de partenariat recevront leurs robots en 2024, avant une livraison plus large en 2025. Ce programme permet aux entreprises d'évaluer les capacités de Digit en fonction de leurs propres besoins logistiques. De l'autre côté du Pacifique, la Chine semble avoir également pour ambition de se lancer sur le marché des robots humanoïdes. Pékin a récemment annoncé son intention de produire en masse des robots humanoïdes d'ici à 2025. La Chine constitue déjà le plus grand marché mondial pour les robots d'automatisation, avec plus de 267 000 unités installées en 2022.Sources : Agility Robotics Quel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous de la production en série des robots humanoïdes ?Quels impacts ces robots androïdes pourraient-ils avoir sur le marché de l'emploi à l'avenir ?