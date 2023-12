Digit est un robot humanoïde conçu par la startup américaine Agility Robotics basée à Corvallis, dans l'Oregon. Le robot a une taille de 1,80 m pour un poids de 64 kg et est décrit par le fabricant comme le premier robot de manipulation mobile conçu pour connecter les technologies d'automatisation. Digit s'intègre parfaitement dans les installations existantes et amplifie les possibilités des entreprises. Agility Robotics a annoncé qu'il construit RoboFab, une usine destinée à la production en série de Digit avec une capacité théorique de 10 000 unités par an. RoboFab serait la première usine de ce type au monde et son ouverture est prévue pour début 2024.Amazon, qui déploie une multitude de robots spécialisés, a annoncé en octobre qu'il teste Digit dans un laboratoire situé au sud de Seattle. « Notre première utilisation de cette technologie sera d'apporter de l'aide aux employés pour le recyclage des contenants, un processus hautement répétitif consistant à ramasser et à déplacer les contenants vides une fois que l'inventaire en a été complètement retiré », affirme Amazon. L'entreprise ajoute que "Digit peut déplacer, saisir et manipuler des articles dans les espaces et les coins des entrepôts de manière novatrice et que sa taille et sa forme sont bien adaptées aux bâtiments conçus pour les humains".À l'heure actuelle, Digit a quelques limites. Il ne peut porter que 35 kg. Sa batterie a une autonomie d'environ deux heures, mais selon Damion Shelton, cofondateur et PDG d'Agility Robotics, cette durée devrait doubler avec le modèle de série. Shelton a déclaré que les capacités du robot devraient être considérablement améliorées au cours des prochaines années. En plus de l'autonomie, Shelton assure que le coût d'exploitation pour les entreprises devrait également fortement chuter avec le modèle de série. Si l'on tient compte du prix du robot et de sa durée de vie d'environ 20 000 heures, le coût de son fonctionnement est d'environ 10 à 12 $ par heure.Shelton a précisé qu'avec l'augmentation de la production, ce coût devrait tomber à 2 ou 3 $ par heure, en plus des frais généraux pour le logiciel. Certaines sources indiquent que les travailleurs humains des entrepôts d'Amazon gagnent environ 17 $ par heure. Cette importante différence de coût pourrait pousser les gros détaillants comme Amazon à licencier massivement les travailleurs de leurs entrepôts dans les années à venir. Digit est le premier robot humanoïde commercialisé par Agility Robotics et conçu pour le travail en entrepôt. Lors d'une récente interview, Shelton a déclaré que le carnet de commandes de Digit ne cesse de s'allonger.Cela laisse penser qu'une vague de licenciements pourrait frapper les travailleurs d'entrepôt avec l'avènement de Digit. Amazon affirme que Digit est mieux conçu pour fonctionner dans des espaces conçus pour les humains. Dans un communiqué publié sur son site Web à la suite de ses tests, Amazon a déclaré : « Digit peut déplacer, saisir et manipuler des objets dans les espaces et les recoins des entrepôts de façon inédite ». Amazon a souvent présenté ses robots comme un moyen d'améliorer la sécurité et l'expérience des employés. Mais le robot androïde d'Agility Robotics menace de prendre à terme les emplois des travailleurs des entrepôts d'Amazon.Il est important de souligner qu'Amazon est l'un des principaux investisseurs d'Agility Robotics. Amazon a investi dans la startup par le biais de son Fonds d'innovation industrielle. Les deux entreprises n'ont pas précisé le montant de l'investissement. Toutefois, il a été rapporté qu'Amazon a participé à un tour de table de 150 millions de dollars réalisé par Agility Robotics en 2022. Amazon a déclaré : « les solutions de robotique collaborative comme Digit favorisent la sécurité sur le lieu de travail et aident Amazon à livrer ses clients plus rapidement, tout en créant de nouvelles opportunités et de nouveaux parcours de carrière pour nos employés ».Les tests d'Amazon visent à déterminer la façon dont les robots Digit pourraient se déplacer dans un centre de traitement des commandes réel, entouré d'humains. « Nous sommes très enthousiastes à propos d'Agility - nous travaillons en étroite collaboration avec eux depuis avril de l'année dernière. En cas de surface irrégulière, un robot bipède peut mieux se débrouiller qu'un robot à roues », affirme Tye Brady, roboticien en chef chez Amazon, qui a également loué la capacité du robot bipède à tourner dans les virages serrés. Selon les analystes, le soutien d'Amazon à Agility Robotics suggère qu'il mise énormément sur les robots pour son avenir.Amazon développe sa flotte de robots depuis des années. En 2017, la société disposait d'environ 45 000 robots répartis dans 20 centres d'exécution des commandes. En juin 2021, Amazon a présenté une flotte de quatre robots nommés d'après des personnages de "Sesame Street" et "The Muppets" : Bert, Ernie, Scooter et Kermit. Un an plus tard, Amazon a présenté Proteus, un robot d'entrepôt entièrement autonome qui, selon la société, fonctionne aux côtés des employés, contrairement à ses robots habituels qui ne fonctionnent qu'en cage, à l'écart des employés. En novembre 2022, Amazon a présenté Sparrow, un bras robotisé de prélèvement.Sparrow est doté d'une main à ventouse et destiné à manipuler des articles individuels dans l'inventaire de l'entrepôt. « Nous sommes passionnés par les technologies qui rendent le travail de nos employés plus sûr, plus facile et moins répétitif. Cela donne à nos employés le temps et la possibilité de prendre du recul, d'examiner la façon dont les commandes sont traitées sur nos sites et de trouver de nouvelles façons d'enchanter et de servir nos clients », explique le détaillant. Cependant, il est impossible d'ignorer l'éléphant dans la pièce : l'entreprise agit-elle de la sorte pour réduire à terme sa dépendance à l'égard de la main-d'œuvre humaine ?Les employés étaient déjà inquiets lorsque le robot Sparrow a été déployé l'année dernière. Sur les forums communautaires, les travailleurs des entrepôts ont évoqué la possibilité que Sparrow entraîne des entrepôts vides, avec seulement de petites équipes d'employés humains pour réparer les robots. En réponse à ces inquiétudes, Amazon a déclaré que ses robots ne feraient que créer de nouvelles catégories d'emplois au sein de l'entreprise. Mais la question est de savoir si ces emplois pourront être occupés par les travailleurs d'entrepôt qui risquent d'être licenciés. Rien n'indique qu'ils auront les compétences nécessaires pour les nouveaux postes.En octobre, Amazon s'est associé au MIT dans le cadre d'une initiative visant à étudier l'impact de l'automatisation sur le travail. Le détaillant affirme que les 750 000 robots mobiles qu'il a déployés au cours de la décennie précédente ont contribué à créer 700 nouvelles catégories d'emplois pour les humains. Cependant, ces chiffres n'apaisent pas les inquiétudes des travailleurs. Par ailleurs, il n'est toujours pas certain que les robots améliorent réellement la sécurité des employés. En 2020, le site américain de journalisme d'investigation Reveal a publié un rapport accablant sur le sujet qui contredit certains des principaux arguments du géant de Seattle.Citant des documents ayant fait l'objet de fuite, le rapport indique que les entrepôts robotisés d'Amazon affichaient des taux d'accidents plus élevés que les entrepôts qui n'utilisaient pas de robots. En outre, Digit n'est pas le seul robot humanoïde existant. Elon Musk a vanté le concept du robot Optimus développé par Tesla. Le robot Atlas fabriqué par Boston Dynamics, qui a été racheté par Hyundai en 2021, peut faire des sauts périlleux périlleux. Lors d'un événement organisé à Pékin en août de l'année dernière, Xiaomi a présenté un robot humanoïde appelé CyberOne. Ces robots sont tous destinés aux mêmes cas d'utilisation que Digit - ou parfois plus.Quel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous du robot Digit d'Agility Robotics ?Que pensez-vous de la prolifération des robots humanoïdes ?Que pensez-vous du coût probable d'exploitation du robot Digit pour Amazon ?Selon vous, qu'est-ce que cela signifie pour les travailleurs des entrepôts d'Amazon ?Doit-on s'attendre à une vague de licenciement des travailleurs d'entrepôt dans les années à venir ?Pensez-vous que l'automatisation doit être réglementée par les gouvernements ? Si oui, à quelle fin ?Pensez-vous qu'il est nécessaire d'instaurer un revenu universel ? Faut-il taxer les robots ? Pourquoi ?