L’Autopilot reste donc de l’aide à la conduite pour le moment même si le constructeur fait croire le contraire via sa politique publicitaire

Alexander Samek, membre de la commission de planification de Los Altos a été arrêté pour conduite en état d'ébriété. Il a été intercepté à bord de sa Tesla Model S qui roulait sur la route 101 à Palo Alto. Il s'était endormi au volant de son véhicule Tesla et avait échoué à un test de sobriété très tôt dans la matinée du vendredi dernier à Redwood City. Alexander Samek, âgé de 45 ans, dormait dans le siège du conducteur vers 3 h 30 du matin, selon un rapport de police. Sa Tesla Model S grise roulait à 112 km/h dans une zone limitée à 100 km/h. Rien de ce qu'ils ont fait ne réveillait l'homme - ni les feux de police clignotants ni la sirène assourdissante. Finalement, l’un des officiers a fini par se placer devant le véhicule pour essayer de le ralentir.La tendance à dormir au volant de son véhicule Tesla a fait l’objet de rapports sur plusieurs routes de par le monde au point d’être qualifiée par certains « d’épidémie de conducteurs dormant au volant de leurs Tesla. »La section « limites et utilisation » des manuels d’utilisation des véhicules Tesla liste pourtant divers avertissements :« Lors de l'utilisation du Régulateur de vitesse dynamique, il relève de la responsabilité du conducteur de rester alerte, de conduire prudemment et de rester maître de son véhicule à tout moment. Ne quittez pas la route des yeux lorsque vous conduisez et tenez-vous prêt à intervenir si nécessaire.En outre, le conducteur doit toujours rouler à une vitesse raisonnable et maintenir une distance de sécurité en fonction de l'état de la route et des limites de vitesse en vigueur. Tenez compte des limites suivantes lorsque le Régulateur de vitesse dynamique est actif. »« La fonction d'Assistance au maintien de cap nécessite de garder les mains sur le volant. Gardez les mains sur le volant à tout moment, soyez attentif à l'état de la route et à la circulation environnante, et soyez toujours prêt à prendre des mesures immédiates. Le non-respect de ces instructions peut entraîner des dommages et des blessures graves, voire mortelles. »« Lors du changement de voie à l'aide du Changement de voie auto, il est de la responsabilité du conducteur de déterminer s'il peut changer de voie en toute sécurité et de manière appropriée. Par conséquent, avant d'amorcer un changement de voie, vérifiez toujours les angles morts, les lignes au sol et la route autour de vous pour vous assurer que vous pouvez changer de voie en toute sécurité. »« Ne vous fiez jamais totalement à la Navigation Autopilot pour déterminer une voie appropriée au moment de la sortie. Restez alerte et effectuez des contrôles visuels afin de vous assurer que la voie de circulation est sûre et appropriée. »« Navigation Autopilot ne permet pas une conduite autonome. Vous devez faire attention à la route, garder les mains sur le volant en permanence et demeurer pleinement conscient de votre itinéraire. »Jouer à un jeu vidéo au sein d’un véhicule Tesla nécessitait que ce dernier soit en stationnement. La donne a changé avec la diffusion de la mise à jour 2021.12.25.6. La manœuvre ouvrait ainsi la possibilité au conducteur de jouer pendant que la voiture est en mouvement. Résultat : renforcement de la confusion autour du terme Autopilot qui, suite à cette décision, était encore plus susceptible d’amener les conducteurs à penser que le véhicule est entièrement autonome. En effet, la police a porté plainte contre un homme de Caroline du Nord qui regardait un film sur son téléphone lorsque sa voiture équipée du système Autopilot a percuté une voiture de police La possibilité de jouer aux jeux vidéo ou de visionner des contenus vidéo est susceptible de s’interpréter « vous pouvez être distrait au volant car le véhicule Tesla s’occupe de tout. » Or, la distraction au volant est une cause majeure de l'augmentation du nombre de décès sur la route aux États-Unis . Au cours des six premiers mois de l’année 2021, 20 160 personnes sont mortes dans des accidents de la route, selon les estimations du ministère des Transports. Il s'agissait d'une augmentation de 18,4 % par rapport au premier semestre de 2020 et du chiffre le plus élevé depuis 2006. L'inattention du conducteur avait été officiellement citée comme la cause d'environ 10 % des décès sur la route, selon un cadre supérieur de General Motors qui dirige également une fondation dédiée à la lutte contre la distraction au volant.Sources : manuels d’utilisation Tesla Partagez-vous l’avis selon lequel le terme Autopilot est le plus à blamer dans les incidents qui impliquent les véhicules Tesla ?Les conducteurs ne partagent-ils pas la responsabilité des incidents impliquant les véhicules Tesla sachant que les manuels d'utilisation sont disponibles pour consultation ?