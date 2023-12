Optimus Gen 2 : le nouveau prototype est 30 % plus rapide et 10 kg plus léger

December 13, 2023

Actionneurs et capteurs conçus par Tesla

Col actionné à 2 DoF (degrés de liberté)

Électronique et câblage intégrés aux actionneurs

Augmentation de la vitesse de marche de 30 %

Détection de force/couple du pied

Sections d'orteils articulées

Géométrie du pied humain

10 kg de réduction de poids total

Amélioration de l’équilibre et du contrôle de tout le corps

Des mains plus rapides et flambant neuves à 11-DoF

Détection tactile sur tous les doigts

Manipulation d'objets délicats (tenir un œuf)

Atlas de Boston Dynamics

C'est durant l'édition 2021 de l'AI Day de Tesla qu'Elon Musk a annoncé un projet ambitieux : concevoir des robots humanoïdes. Expliquant que Tesla fait déjà la plupart des choses dont un robot a besoin (détection, IA et actionneurs), il a affirmé sans la moindre ironie que les voitures de l'entreprise sont déjà des robots « semi-sensibles » grâce à leurs capacités de conduite autonome. Le robot a pour ambition entre autres « d'éliminer les tâches dangereuses, répétitives et ennuyeuses ».Le premier exemplaire d'Optimus a été présenté lors de l'événement Tesla AI Day 2022 Lors de la démonstration, ce prototype d'Optimus est entré lentement et maladroitement sur la scène , s'est retourné et a salué une foule enthousiaste. Mais un second a eu besoin d'un soutien pour entrer sur la scène et s'est effondré quelques minutes plus tard. Aucun des deux prototypes présentés par Tesla l'année dernière n'était convaincant et la réaction des experts a montré qu'ils étaient déçus par la démonstration. Des experts en IA et en robotique ont critiqué ces premiers modèles, estimant que l'entreprise pouvait faire mieux.Moins d'un an après cette démo très peu convaincante, en septembre 2023, Tesla a dévoilé une nouvelle vidéo de son robot Optimus.Les choses semblent s'être améliorées par rapport aux prototypes de l'année dernière. La vidéo montre notamment Optimus dans ce qui semble être un châssis prêt pour la production, marchant désormais (lentement) de façon autonome sans les trébuchements que nous avions vus lors de leur première présentation. L'on remarque également que le robot peut apparemment aussi faire d'autres choses, comme ramasser des objets et les reconnaître. Le nouveau clip a été présenté par Musk lui-même lors de la réunion des actionnaires de Tesla qui s'est tenue le mardi 16 mai, ce dernier affirmant que l'équipe l'avait montée la veille au soir.Les images révèlent également que l'IA qui alimente les robots est entraînée par des démonstrations humaines à effectuer diverses tâches banales. L'un des exemples présentés dans la vidéo est celui d'un robot Tesla qui ramasse des objets sur un plateau et les dépose dans un second conteneur. En matière de capacités, Optimus est toutefois loin derrière le robot humanoïde ASIMO de Honda, aujourd'hui retiré du service. Optimus est également très en retard sur le robot humanoïde Atlas de Boston Dynamics. Atlas est capable de courir et sauter sur des terrains complexes grâce à ses pieds, réaliser un enchaînement de mouvements complexes et danser.Après un épisode récent dans lequel Google a truqué une démonstration d'IA pour le plaisir du marketing, il est préférable de prendre les affirmations de Tesla avec des pincettes jusqu'à ce qu'elles soient vérifiées de manière indépendante dans des démonstrations pratiques et réelles. Avec cette dose de scepticisme à l’esprit, examinons ce que Tesla promet dans ce prototype de robot hors production.La vidéo promotionnelle s'ouvre sur une photo de "Bumblebee", le premier prototype humanoïde de Tesla de septembre 2022. Elle montre ensuite "Optimus - Gen 1" de mars 2023. Et après quelques images d'un autre robot, la vidéo affiche du texte à l'écran qui dit : "Présentation d'Optimus - Gen 2. Décembre 2023". Alors que le robot effectue diverses tâches, comme marcher lentement, s'accroupir, manipuler des œufs sans les casser et agiter les bras, il énumère les caractéristiques suivantes de la génération 2 :Comme mentionné précédemment, Optimus Gen 2 n'est pas conçu pour la production ou la vente. En tant que prototype, il représente un jalon potentiel sur un voyage beaucoup plus long vers un robot humanoïde plus fonctionnel qui, selon le PDG de Tesla, Elon Musk, sera capable de faire tout ce que les humains ne veulent pas faire. Il est conçu pour avoir une forme et une taille similaires à celles des humains afin de pouvoir remplacer le travail humain de manière transparente. Quelle que soit l'application, remplacez simplement une personne et insérez un Optimus.Compte tenu des difficultés d'ingénierie, il reste encore à voir si et quand ce remplacement de la main-d'œuvre humaine aura lieu, mais si ce qui est montré dans la vidéo est vrai, il semble que Tesla a fait un progrès important vers son objectif.Au début de l'année, Boston Dynamics a publié une vidéo de son robot Atlas , montrant ses nouvelles capacités. Le clip met en scène Atlas sur un chantier de construction simulé et montre que le robot était en mesure d'aider les humains travaillant sur ce chantier. Atlas est désormais équipé de pinces rudimentaires en guise de mains, ce qui lui permet de prendre et de déposer tout ce qu'il peut saisir de manière indépendante. Il peut aussi attraper et lancer un sac d'outils à un ouvrier travaillant sur le faux chantier de construction. L'entreprise n'a pas dévoilé ses plans avec Atlas ni dit si elle compte commercialiser bientôt son robot.Comme toujours, il est important de rappeler que ces vidéos sont rigoureusement planifiées et structurées, les chutes et les erreurs étant supprimées. Mais, comme le note Scott Kuindersma, chef de l'équipe de Boston Dynamics chargée d'Atlas, il s'agit néanmoins d'un changement de rythme pour Atlas : « nous ne nous contentons pas de réfléchir à la façon de faire bouger le robot de manière dynamique dans son environnement, comme nous l'avons fait dans le Parkour et la Danse. Désormais, nous commençons à mettre Atlas au travail et à réfléchir à la façon dont il devrait être capable de percevoir et de manipuler les objets dans son environnement ».Ben Stephens, responsable du contrôle d'Atlas, a ajouté que Boston Dynamics est encore loin des robots bipèdes capables de travailler de manière fiable aux côtés des humains. « La manipulation est une vaste catégorie, et nous avons encore beaucoup de travail à faire. Cependant, cela donne un aperçu de la direction que prend le domaine. C'est l'avenir de la robotique », a déclaré Stephens. Boston Dynamics n'a pas fait de prévisions sur le moment où ses robots bipèdes pourraient travailler dans les usines. L'entreprise a déclaré au début de l'année qu’Atlas est actuellement une plateforme de recherche et n'est pas disponible à la vente.Source : annonce Tesla (vidéo dans le texte)Que pensez-vous du projet de Tesla de créer des robots humanoïdes capables de remplacer les humains dans les tâches ennuyeuses ou dangereuses ?Quels sont les avantages et les inconvénients d’une société où les robots feraient le travail et les humains en récolteraient les bénéfices ?Quelles sont les limites éthiques, juridiques et sociales à respecter pour assurer une transition sûre vers une civilisation robotisée ?Quels sont les défis techniques et scientifiques à relever pour concevoir et fabriquer des robots humanoïdes performants et polyvalents ?Quelle est votre opinion sur Elon Musk, le PDG de Tesla, et sa vision d’un avenir d’abondance ?