Plus tôt ce mois-ci, Tesla a publié une mise à jour logicielle de son système d'aide à la conduite active (ADAS) Autopilot pour plus de deux millions de véhicules concernés après qu'une enquête fédérale sur la sécurité a déterminé qu'il était trop facile pour les conducteurs d'utiliser la fonction de façon abusive. Le rappel intervient plus de deux ans après que la NHTSA (National Highway Traffic Safety Administration) des États-Unis a ouvert une enquête sur l'Autopilot de Tesla, à la suite de onze accidents dans lesquels il a été déterminé que les conducteurs de Tesla avaient activé Autopilot avant d'entrer en collision avec des véhicules de premiers secours à l'arrêt.L'enquête a révélé que Tesla ne fait pas assez pour empêcher les conducteurs d'utiliser l'Autopilot dans des situations où ils ne contrôlent pas le véhicule, ou lorsque le système n'est pas conçu pour être utilisé. L'agence indique que son enquête a révélé que la méthode d'Autopilot pour s'assurer que les conducteurs sont attentifs peut être inadéquate et peut conduire à une mauvaise utilisation prévisible du système. Selon la NHTSA, le constructeur n'a pas souscrit à l'analyse de l'agence, mais a accepté d'administrer volontairement un rappel et de fournir une mise à jour logicielle dans l'intérêt de la résolution de l'enquête. Ce qui explique le rappel de Tesla.Le rappel concerne spécifiquement l'Autosteer d'Autopilot, qui est une fonction d'assistance au centrage dans la voie (LCA) qui maintient un véhicule entre les lignes de voie peintes. La version 2023.44.30 du logiciel est déjà en cours de déploiement sur les véhicules concernés. Dans les documents fournis à la NHTSA, le constructeur indique que le nouveau logiciel augmentera la proéminence des alertes visuelles, simplifiera l'activation et la désactivation d'Autosteer et mettra en œuvre de nouvelles vérifications concernant l'utilisation du logiciel en dehors des autoroutes à accès contrôlé et à l'approche des feux de circulation et des panneaux d'arrêt.Le rappel couvre la quasi-totalité des véhicules vendus par Tesla aux États-Unis et inclut ceux produits entre le 5 octobre 2012 et le 7 décembre de cette année. Cette mise à jour logicielle augmente la taille du texte sur les alertes visuelles (pour les Model Y et 3 uniquement), ajoute un paramètre permettant d'activer Autopilot en tapant une seule fois sur la manette au lieu de deux sur les véhicules équipés d'une manette au volant, et crée une pénalité de cinq coups qui désactive Autopilot pour les conducteurs qui ignorent à plusieurs reprises les avertissements d'actionner la direction ou de regarder la route. Mais Consumer Reports juge cela insuffisant.Kelly Funkhouser, directrice associée de la technologie des véhicules au Centre d'essais automobiles de Consumer Reports, a déclaré : « bien que nous saluions certains des changements apportés par Tesla dans le cadre de la dernière mise à jour logicielle, notamment un texte d'avertissement plus facile à lire, le nouveau logiciel ne va pas assez loin pour empêcher une mauvaise utilisation ou s'attaquer aux causes profondes de l'inattention du conducteur ». Les experts de Consumer Reports estiment que la correction est insuffisante, expliquant qu'il est encore trop facile pour les conducteurs de contourner la surveillance de Tesla afin d'utiliser l'Autopilot.Tesla indique aux conducteurs qu'ils doivent être attentifs à la route et garder les mains sur le volant lorsqu'ils utilisent la fonction Autosteer, et surveille cette situation grâce à un capteur de couple situé dans le volant et sur les voitures les plus récentes, grâce à la caméra installée dans l'habitacle. Toutefois, la NHTSA a déclaré dans des documents publiés la semaine dernière qu'elle considérait ces contrôles comme "insuffisants" pour empêcher toute utilisation abusive. De nombreux rapports ont révélé que les conducteurs de Tesla ont tendance à s'abandonner à l'Autopilot et surveillent peu la route. Une situation qui est à l'origine de nombreux accidents.Consumer Reports a découvert que les conducteurs peuvent échapper aux contrôles de Tesla en couvrant la caméra de l'habitacle lors de l'utilisation d'Autopilot. Selon Consumer Reports, cela leur permet de continuer à faire une mauvaise utilisation de l'Autopilot. De plus, Funkhouser rapporte n'avoir remarqué aucune différence lors de l'activation ou de l'utilisation de la fonction Autosteer, en dehors des autoroutes à accès contrôlé où, selon Tesla, le logiciel est conçu pour être utilisé. Ainsi, les conclusions de Consumer Reports suggèrent que Tesla a encore du progrès à faire en matière de surveillance des conducteurs : la technologie au cœur du rappel.L'association, qui évalue depuis longtemps de manière critique à la fois la technologie et les véhicules de Tesla, prévoit d'effectuer des tests plus approfondis dans les semaines à venir. Funkhouser explique que Consumer Reports n'a pas encore évalué les autres changements. Tesla a également ajouté une fonction de suspension qui désactivera l'Autopilot pendant une semaine si une "utilisation inappropriée" est détectée, ce que Funkhouser a déclaré ne pas avoir rencontré au cours de deux trajets d'une durée de 24 à 32 km chacun. Par le passé, Consumer Reports avait déjà affirmé que l'Autopilot était moins sûr par rapport aux systèmes concurrents.Tesla ne limite pas l'utilisation d'Autosteer aux autoroutes à accès contrôlé. Les conducteurs peuvent activer l'Autosteer sur d'autres routes, à condition que certaines conditions de base soient remplies (comme la visibilité des lignes de démarcation). Certains propriétaires craignaient que Tesla limite Autosteer aux autoroutes à accès contrôlé, à l'instar de ce que font Ford et General Motors avec leurs systèmes Blue Cruise et Super Cruise. Lorsque la mise à jour a commencé à être diffusée au cours du week-end, certains ont même partagé des idées sur des forums en ligne sur la façon de l'éviter en déconnectant les radios cellulaires ou Wi-Fi de Tesla.Source : Consumer Reports Quel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous des problèmes rencontrés par l'Autopilot de Tesla ?