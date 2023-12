Les chaînes de restaurants tels que McDonald's et Starbucks poursuivent leurs efforts visant à automatiser entièrement la restauration rapide. Toutefois, ces efforts ont connu jusqu'ici un succès mitigé, avec des problèmes tels que l'interprétation erronée des commandes vocales et les pannes des systèmes autonomes. "CaliExpress by Flippy" est un nouveau restaurant qui tente de relever le défi et se veut entièrement autonome. Le promoteur du projet est la holding Cali Group, qui possède à la fois le fabricant de robots Miso Robotics et PopID, une entreprise qui développe des technologies pour simplifier les commandes et les paiements grâce à la biométrie.Le trio définit CaliExpress comme "le premier restaurant entièrement autonome au monde". Les stations de grillades et de fritures semblent entièrement automatisées grâce aux bras robotisés Flippy et à une IA. Les clients assisteront à la cuisson robotisée de leurs plats après s'être enregistrés à l'aide de leur compte PopID sur des bornes de commande automatique afin d'obtenir des recommandations personnalisées et d'effectuer des paiements simples et rapides. La préparation des hamburgers et la cuisson des frites sont effectuées par des robots fabriqués par Miso Robotics. Flippy cuit les frites et les hamburgers sont préparés par le robot BurgerBot.Flippy est un bras robotisé fabriqué par Miso Robotics, une entreprise de robotique basée à Pasadena. Il permet d'automatiser le processus de friture des pommes de terre, des oignons et d'autres aliments. La première version de Flippy était limitée aux hamburgers, mais l'entreprise a publié l'année dernière la deuxième génération et a déclaré que cette dernière est "un tueur de frites, faisant frire de délicieux aliments croustillants, des frites aux rondelles d'oignons, la plupart du temps tout seul". Flippy 2 serait capable de cuisiner simultanément plusieurs repas avec des recettes différentes, ce qui réduit le besoin de personnel et accélère les livraisons.La préparation hautement automatisée des aliments n'est pas la seule innovation présentée à CaliExpress. Le restaurant a également mis en place des stations PopID pour la commande et le paiement. Les clients peuvent créer un profil avec leur visage, leur mode de paiement et leurs informations de fidélité. Une fois le profil créé, le client peut passer commande, payer et gagner des points de fidélité sans carte de crédit, carte de fidélité ou smartphone. Pour accélérer le processus de commande, un client peut rapidement sélectionner une commande précédente lors de ses visites ultérieures. Selon les analystes, il s'agit d'un marché très concurrentiel.PopID semble viser le même marché de l'authentification biométrique qu'Amazon One, CLEAR et d'autres. Les travailleurs de la restauration rapide se font rares, alors même que le salaire minimum proposé par les restaurants pourrait passer à 20 dollars par heure en 2024. Miso Robotics explique que les économies de main-d'œuvre réalisées grâce à l'automatisation permettent au restaurant de servir le bœuf Wagyu, plus cher, dans ses hamburgers. L'entreprise affirme que cela assure la sécurité des travailleurs humains, car ils ne sont plus à proximité de dangers potentiels tels que l'huile de cuisson chaude et les surfaces glissantes près des friteuses.Cependant, le terme "autonome" employé par Cali Group et ses filiales peut s'appliquer seulement aux étapes de commande et de cuisson des aliments, mais des travailleurs humains continueront à "assembler" les hamburgers et à les emballer pour les remettre aux clients. On peut supposer que les travailleurs humains seront disponibles pour aider les clients à commander et pour surveiller les éventuels problèmes liés à l'automatisation. Le fait d'être séparé de l'huile chaude et des surfaces dangereuses pourrait aussi améliorer la fidélisation des travailleurs. Le taux de rotation annuel des travailleurs de la restauration rapide peut atteindre 150 %.« Le restaurant n'est pas convaincant. À mon avis, il est toujours moins cher, plus fiable et polyvalent d'embaucher des travailleurs humains payés au salaire minimum que d'investir des millions de dollars dans des équipements qui ne peuvent même pas passer la serpillière. Beaucoup d'informations concernant le fonctionnement du restaurant ne sont pas révélées au grand public. Il ne s'agit pas d'un restaurant entièrement automatisé. J'ai vu la vidéo et il est risible de penser qu'il suffit d'ajouter des bras robotisés avec des codes QR pour la vision, cela ressemble plus à un projet de fin d'études en robotique d'un étudiant diplômé », note un critique.De nombreux critiques remettent en cause l'utilisation du terme "autonome". En effet, les robots de Miso Robotics semblent s'occuper uniquement des tâches liées à la cuisson des frites et des hamburgers. Le restaurant requiert toujours du personnel humain pour d'autres tâches en cuisine et dans le restaurant. D'autres questions restent en suspens, notamment celles liées à la rentabilité du projet. Les robots sont généralement employés dans les industries où il faut produire en grande quantité et à grande vitesse. Rien n'indique que ce sera le cas avec ce restaurant et les précédentes tentatives n'ont pas donné des résultats probants.Le service de commande au volant géré par l'IA de McDonald's semble être un échec. Des dizaines de vidéos postées sur TikTok au début de l'année démontraient à quel point l'automatisation semble mal préparée à prendre des commandes de restauration rapide ; du moins, cela n'arrivera pas dans un futur proche. Dans les vidéos postées, l'on peut remarquer que le système de commande au volant de McDonald's, piloté par une IA, manquait la cible et interprète maladroitement les commandes des automobilistes ou ne parvenait pas à prendre correctement leurs commandes. Cela a provoqué la frustration de certains et a suscité un tollé sur la toile.En dépit des difficultés apparentes rencontrées à l'automatisation de la restauration rapide, les chaînes de restaurants poursuivent leurs efforts et adoptent des robots pour faciliter les opérations dans un contexte de pénurie de main-d'œuvre. Checkers & Rally's, Taco Bell, Panera Bread et Popeyes testent aussi des robots vocaux dans les couloirs du service au volant. Chipotle utilise des robots pour prendre les commandes par téléphone et teste actuellement un robot capable de cuire des frites en Californie. Plusieurs entreprises basées en Californie expérimentent ce type de robot cuiseur de frite, comme le robot Flippy 2 de Miso Robotics.Quel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous de ce restaurant prétendument entièrement automatisé ?Le concept est-il viable ? Est-il possible d'automatiser entièrement la restauration rapide ?Pourquoi les efforts des chaînes de restaurants comme McDonald's sont-ils jusqu'ici peu convaincants ?