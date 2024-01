« Nous contre eux »

Conclusions de Quinn Emanuel

Le matin du 3 octobre, les dirigeants de Cruise savaient et discutaient du fait que le Cruise AV avait avancé après l'impact initial avec le piéton et, ce faisant, avait traîné le piéton sur une distance d'environ 20 pieds [ndlr. environ 6 mètres]. Plus de 100 employés de Cruise - y compris certains membres des équipes de direction, juridiques, d'affaires gouvernementales et d'intégrité des systèmes de Cruise qui ont informé les représentants du gouvernement - ont été informés de cette information avant les réunions de Cruise le 3 octobre avec le bureau du maire de San Francisco, la NHTSA, le DMV et d'autres représentants du gouvernement. Lors de chacune de ces réunions, Cruise avait l'intention de divulguer ces faits matériels en diffusant la vidéo complète et en laissant la "vidéo parler d'elle-même". Parce que Cruise a adopté cette approche, elle n'a pas souligné verbalement ces faits. En effet, Cruise a supposé qu'en diffusant la vidéo complète de l'accident à ses régulateurs et aux autres représentants du gouvernement, ils poseraient des questions et Cruise fournirait des informations supplémentaires sur la manœuvre de renversement et l'entraînement des piétons.

Le poids de la preuve établit que Cruise a joué ou tenté de jouer la vidéo complète montrant le piéton traînant lors de leurs réunions d'information du 3 octobre avec les régulateurs et d'autres représentants du gouvernement. Cependant, lors de trois de ces réunions, des problèmes de connectivité Internet ont probablement empêché ou entravé la vision claire et complète de la vidéo. De plus, Cruise n'a pas complété la vidéo complète en montrant de manière affirmative la manœuvre de renversement et le fait que le piéton était traîné.

Les 2 et 3 octobre, les dirigeants de Cruise se sont attachés à corriger le récit inexact des médias selon lequel l'AV de Cruise, et non la Nissan, avait causé l'accident. Cette focalisation myope a conduit Cruise à transmettre l'information selon laquelle le chauffard de Nissan avait causé l'accident aux médias, aux autorités de régulation et à d'autres représentants du gouvernement, mais à omettre d'autres informations importantes sur l'accident. Même après avoir obtenu la vidéo complète, Cruise n'a pas corrigé le récit public, mais a continué à partager avec les médias et le public des faits et des vidéos incomplets sur l'accident. Ce comportement a conduit les autorités de régulation et les médias à accuser Cruise de les avoir induits en erreur.

Les raisons des échecs de Cruise dans ce cas sont nombreuses : une mauvaise direction, des erreurs de jugement, un manque de coordination, une mentalité "nous contre eux" avec les régulateurs, et une mauvaise compréhension fondamentale des obligations de Cruise en matière de responsabilité et de transparence envers le gouvernement et le public. Cruise doit prendre des mesures décisives pour résoudre ces problèmes afin de rétablir la confiance et la crédibilité.

Bien que les régulateurs n'aient pas discuté de la manœuvre d'extraction ou de la traînée des piétons, les preuves examinées à ce jour n'établissent pas que les dirigeants ou les employés de Cruise aient cherché à tromper intentionnellement les régulateurs ou à leur cacher les détails de l'accident du 2 octobre. Au contraire, ils ont tenté de montrer la vidéo complète de l'accident en toute bonne foi, mais avec plus ou moins de succès en raison de problèmes techniques.

Enfin, l'ordre de suspension du DMV est le résultat direct d'une blessure proverbiale auto-infligée par certains dirigeants et employés de Cruise qui semblent ne pas avoir pleinement compris comment une entreprise réglementée devrait interagir avec ses régulateurs. Les régulateurs et les autres fonctionnaires qui appliquent les lois et les règlements destinés à protéger la santé et la sécurité humaines veulent et doivent connaître tous les faits pertinents concernant un accident impliquant un produit réglementé. Cruise ou toute autre entreprise a adopté une approche fondamentalement erronée en considérant qu'une vidéo d'un accident causant des blessures graves fournit toutes les informations nécessaires aux autorités de réglementation et les dispense de la nécessité d'informer ces autorités de manière affirmative et complète de tous les faits pertinents. Comme l'a déclaré un employé de Cruise dans un message texte adressé à un autre employé à ce sujet, nos "dirigeants nous ont laissé tomber".

Conclusion

L’incident s’est produit le 2 octobre 2023 , lorsqu'un piéton a été heurté par un autre véhicule qui a pris la fuite, le projetant sur la trajectoire de la voiture Cruise, qui circulait en mode autonome. La voiture Cruise a ensuite traîné le piéton sur environ 6 mètres avant de s’arrêter. Le piéton a été transporté à l’hôpital avec des blessures mineures.Le cabinet d’avocats, Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan, a été engagé par Cruise pour déterminer si ses dirigeants avaient induit les régulateurs en erreur après l’incident. Le rapport conclut que Cruise n’a pas tenté de dissimuler la vidéo de l’incident, mais qu’il a rencontré des difficultés techniques pour la partager avec les autorités compétentesSelon le rapport, Cruise a d’abord envoyé une vidéo de 15 secondes aux régulateurs, qui ne montrait pas l’impact initial entre le piéton et le véhicule en fuite, mais seulement le moment où la voiture Cruise a heurté le piéton. Cruise a ensuite essayé d’envoyer une vidéo plus longue de 90 secondes, qui montrait l’ensemble de l’incident, mais a été confronté à des « problèmes de connectivité internet » qui ont retardé l’envoi de la vidéo. Le rapport indique que Cruise a finalement réussi à envoyer la vidéo complète aux régulateurs le lendemain de l’incident.Le rapport affirme également que Cruise a coopéré pleinement avec les enquêteurs et qu’il n’y a aucune preuve que Cruise ait violé les règles de sécurité ou les lois applicables. Le rapport recommande toutefois à Cruise d’améliorer sa communication avec les régulateurs et de résoudre ses problèmes de connectivité internetCruise a également révélé pour la première fois que l'incident faisait l'objet d'une enquête du ministère de la justice et de la Securities and Exchange Commission.À la suite de l'accident, le département californien des véhicules à moteur a suspendu la licence de Cruise pour l'exploitation de ses véhicules dans l'État. Le département a également accusé la société de dissimuler des parties de la vidéo de l'incident montrant son véhicule entraînant le piéton jusqu'au bord du trottoir dans une tentative de se ranger. Cruise nie cette allégation et affirme avoir montré l'intégralité de la vidéo à l'agence.Plus de 100 employés de Cruise étaient au courant de l'incident du piéton traînant avant la réunion du 3 octobre avec le bureau du maire de San Francisco, la National Highway Traffic Safety Administration, le DMV et d'autres représentants du gouvernement. Mais Cruise n'a rien dit au sujet du piéton traîné, préférant « laisser la vidéo parler d'elle-même ». Une mauvaise connexion Internet a empêché cela de se produire.« Parce que Cruise a adopté cette approche, il n'a pas souligné verbalement ces faits », affirme le cabinet.Dans les heures qui ont suivi l'incident, certains employés de Cruise, qui ignoraient que le véhicule avait traîné le piéton alors qu'il tentait de se ranger, ont publié une déclaration à la presse et ont commencé à partager une première vidéo avec des journalistes. Mais après en avoir pris connaissance, Cruise n'a pas mis à jour sa déclaration ni partagé la vidéo complète de l'incident.De même, les dirigeants de Cruise étaient « obnubilés » par l'idée de corriger la version des médias selon laquelle le véhicule Cruise, et non le chauffard, avait causé l'accident. Cette « focalisation myope » a conduit la société à omettre des détails sur le rôle joué par son propre véhicule dans la blessure du piéton. Le fait que Cruise n'ait pas corrigé le dossier a conduit les régulateurs et les médias à accuser la société de les avoir induits en erreur, affirme l'entreprise.Une culture d'antagonisme à l'égard des régulateurs chez Cruise a largement contribué à ces défaillances. Lors de ses entretiens avec les employés, Cruise a « observé une attitude trop marquée de 'nous contre eux'... ce qui n'est pas le signe d'une relation saine et mutuellement productive », indique le rapport de Quinn Emanuel.Le cabinet estime qu'il s'agit d'une « approche fondamentalement erronée » que de supposer qu'une vidéo peut « parler d'elle-même » et supprimer la nécessité de divulguer tous les détails aux autorités de réglementation et aux représentants du gouvernement. Comme l'a déclaré un employé de Cruise dans un SMS adressé à un autre employé à ce sujet, nos « dirigeants nous ont déçus », indique le rapport.Un certain nombre de cadres ont démissionné à la suite de l'incident, notamment les cofondateurs Kyle Vogt et Dan Kan. La société a interrompu ses opérations sans conducteur dans tout le pays, a nommé un nouveau responsable de la sécurité et a rappelé l'ensemble de ses 950 véhicules . Près d'un quart des employés de Cruise ont été licenciés alors que GM réduit une partie du financement de l'entreprise.Quinn Emanuel est parvenu aux principales constatations et conclusions suivantes, qui sont partagées ici mot pour mot :Cruise est l’une des principales entreprises de voitures autonomes aux États-Unis, qui a testé ses véhicules dans plusieurs villes, dont San Francisco, Phoenix et Detroit. « Nous nous concentrons sur l'avancement de notre technologie et sur la reconquête de la confiance du public », a déclaré Cruise dans un billet de blog en réponse au rapport.Source : Cruise Quelle lecture en faites-vous ? 