Amazon et le fabricant d'aspirateurs robots iRobot ont annoncé qu'ils mettaient fin à leur projet de fusion face à l'opposition des autorités antitrust de l'UE

Amazon a déclaré que son projet d'acquisition d'iRobot pour un montant de 1,4 milliard de dollars n'avait aucune chance d'être approuvé par les autorités réglementaires de l'Union européenne. Selon un rapport, l'opération serait bloquée par les autorités antitrust de la Commission européenne et que ses principales préoccupations étaient qu'Amazon pourrait contrecarrer les rivaux d'iRobot sur son marché en ligne, en particulier en France, en Allemagne, en Italie et en Espagne.Amazon a annoncé l'accord en août 2022. Le plus grand détaillant en ligne du monde, qui possède déjà Alexa et Ring, cherchait à étendre sa gamme d'appareils domestiques intelligents et à développer les soins de santé virtuels du géant du commerce électronique.", a déclaré David Zapolsky, avocat général d'Amazon. "", a-t-il ajouté dans un communiqué.La société iRobot, basée à Bedford, dans le Massachusetts, a déclaré qu'elle s'attendait à publier un chiffre d'affaires de 891 millions de dollars pour l'ensemble de l'année 2023, soit une réduction de 25 %, et une perte comprise entre 265 et 285 millions de dollars. Selon les termes de l'accord de fusion, Amazon versera à iRobot une indemnité de rupture de 94 millions de dollars.iRobot a annoncé un important plan de restructuration visant à réduire les coûts et a déclaré qu'elle supprimerait environ 31 % de ses effectifs, soit 350 emplois. L'entreprise a également annoncé que son fondateur, Colin Angle, quittait son poste de PDG. M. Angle a déclaré qu'étant donné les défis actuels, lui et le conseil d'administration "".Ces dernières années, Amazon a obtenu des résultats mitigés auprès des autorités de régulation de la concurrence, en achetant le fournisseur de soins de santé One Medical et le catalogue de films de MGM. La société est toutefois confrontée à une longue bataille judiciaire devant un tribunal fédéral de Seattle contre la FTC, qui l'accuse d'utiliser des stratégies illégales pour accroître les bénéfices de son empire de vente au détail en ligne, notamment un algorithme qui aurait fait grimper les prix de plus d'un milliard de dollars.Les actions d'iRobot ont chuté de 18,5 %. Depuis les premières informations selon lesquelles l'opération pourrait être bloquée par les autorités de régulation de l'UE il y a deux semaines, les actions d'iRobot ont chuté de moitié.Les critiques se sont opposés à l'opération, estimant qu'elle renforcerait la position déjà puissante d'Amazon dans le domaine des appareils domestiques intelligents.Source : Annonce d'Amazon et d'iRobotQuel est votre avis sur cette annonce ?Pensez-vous que l'opposition des autorités antitrust de l'UE face à cette fusion soit crédible ou pertinente ?