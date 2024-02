CaliExpress s'appuie sur deux robots

Des stations PopID pour la commande et le paiement

L'impact sur les emplois

« Pas convaincant », pour certains observateurs

Avec le développement de la technologie, certains emplois seront progressivement remplacés par des robots. Cela est de plus en plus vrai même pour des domaines qui semblaient autrefois à l'abri de l'invasion des robots dans la vie de l'homme. L'un des domaines les plus menacés par l'automatisation est l'industrie de la restauration rapide. Et l'une de ces menaces mécanisées prend la forme de Flippy, un robot qui retourne les hamburgers, développé par la société californienne de robotique Miso Robotics, s'appuyant sur l'IA et des caméras.Dans sa première itération, Flippy a utilisé un logiciel d'apprentissage automatique pour localiser et identifier les objets devant lui (plutôt que d'avoir besoin d'aligner des objets à des endroits spécifiques) et a pu apprendre de son expérience pour améliorer sa précision. Des capteurs situés sur le côté faisant face au gril ont capté des données thermiques et 3D pour évaluer le processus de cuisson de plusieurs galettes de viande à la fois, et des caméras ont permis au robot de « voir » son environnement.Un système qui envoyait numériquement des billets à la cuisine depuis le comptoir du restaurant permettait à Flippy de savoir combien de hamburgers il devait cuisiner à un moment donné. Ses tâches principales consistaient à extraire des galettes de viande crue d’une pile et à les placer sur le grill, à suivre le temps de cuisson et la température de chaque hamburger, et à transférer les hamburgers cuits dans une assiette.Le nouveau Flippy amélioré, Flippy 2, peut faire tout cela et plus encore. Il peut cuire 19 aliments différents, y compris des ailes de poulet, des rondelles d'oignon, des frites et bien d'autres. Flippy 2 serait capable de cuisiner simultanément plusieurs repas avec des recettes différentes, ce qui réduit le besoin de personnel et accélère les livraisons.CaliExpress, se trouve au cœur de Pasadena, en Californie. Selon Vic Aulakh, propriétaire de l'établissement, c'est la première fois qu'autant de technologie est réunie au même endroit.Le restaurant utilise un robot de grillade de la société Cucina ainsi que Flippy. Les deux robots peuvent préparer beaucoup de nourriture : Flippy peut faire 250 livres de frites par heure, et le robot de grillade peut cuire environ 100 steaks dans ce laps de temps. Aucune des deux machines n’a besoin de pause ou de congé.« Nous n’arrivons pas à trouver assez de personnes pour venir travailler sur la friteuse et le grill », a déclaré Aulakh. « Ce sont des emplois dangereux et cette automatisation nous aide à résoudre beaucoup de problèmes que nous rencontrons ».Flippy peut également être trouvé dans des chaînes de restauration comme White Castle et Jack in the Box. Rob Anderson, un des cofondateurs de Miso Robotics, a déclaré que la société a commencé à travailler sur le robot il y a six ans.« Flippy est très doué pour les tâches répétitives comme faire fonctionner la friteuse dans ces environnements dangereux », a déclaré Anderson. « De cette façon, les personnes qui travaillent au restaurant peuvent se concentrer sur l’élément humain ».La préparation hautement automatisée des aliments n'est pas la seule innovation présentée à CaliExpress. Le restaurant a également mis en place des stations PopID pour la commande et le paiement. Les clients peuvent créer un profil avec leur visage, leur mode de paiement et leurs informations de fidélité. Une fois le profil créé, le client peut passer commande, payer et gagner des points de fidélité sans carte de crédit, carte de fidélité ou smartphone. Pour accélérer le processus de commande, un client peut rapidement sélectionner une commande précédente lors de ses visites ultérieures. Selon les analystes, il s'agit d'un marché très concurrentiel.PopID semble viser le même marché de l'authentification biométrique qu'Amazon One, CLEAR et d'autres. Les travailleurs de la restauration rapide se font rares, alors même que le salaire minimum proposé par les restaurants pourrait passer à 20 dollars par heure en 2024. Miso Robotics explique que les économies de main-d'œuvre réalisées grâce à l'automatisation permettent au restaurant de servir le bœuf Wagyu, plus cher, dans ses hamburgers. L'entreprise affirme que cela assure la sécurité des travailleurs humains, car ils ne sont plus à proximité de dangers potentiels tels que l'huile de cuisson chaude et les surfaces glissantes près des friteuses.« Cela réduit certains emplois, mais il y a tellement plus d’emplois créés avec la technologie ainsi que l’entretien de cette technologie », a déclaré Aulakh.Une étude publiée par des chercheurs du MIT a révélé que seule une petite quantité d’emplois pouvait être effectuée par l’IA, mais que dans la plupart des cas, il n’était pas économique d’utiliser l’IA pour faire le travail nécessaire. Cependant, un rapport gouvernemental de décembre 2023 a répertorié l’IA comme une menace pour la stabilité financière.Une étude a révélé que 82% des emplois dans la restauration pouvaient être gérés par la robotique, une statistique importante dans un secteur qui souffre souvent de sous-effectifs.Les deux robots sont loués, et des techniciens les surveillent 24 heures sur 24. Ces techniciens peuvent prendre le relais de la cuisson si quelque chose ne va pas avec les robots pendant les heures de repas.« Si pour une raison quelconque Flippy ne fonctionne pas, ils peuvent relever la barrière et cuisiner manuellement comme ils le feraient normalement », a déclaré Anderson.« Le restaurant n'est pas convaincant. À mon avis, il est toujours moins cher, plus fiable et polyvalent d'embaucher des travailleurs humains payés au salaire minimum que d'investir des millions de dollars dans des équipements qui ne peuvent même pas passer la serpillière. Beaucoup d'informations concernant le fonctionnement du restaurant ne sont pas révélées au grand public. Il ne s'agit pas d'un restaurant entièrement automatisé. J'ai vu la vidéo et il est risible de penser qu'il suffit d'ajouter des bras robotisés avec des codes QR pour la vision, cela ressemble plus à un projet de fin d'études en robotique d'un étudiant diplômé », note un critique.De nombreux critiques remettent en cause l'utilisation du terme « autonome » par le restaurant. En effet, les robots de Miso Robotics semblent s'occuper uniquement des tâches liées à la cuisson des frites et des hamburgers. Le restaurant requiert toujours du personnel humain pour d'autres tâches en cuisine et dans le restaurant. D'autres questions restent en suspens, notamment celles liées à la rentabilité du projet. Les robots sont généralement employés dans les industries où il faut produire en grande quantité et à grande vitesse. Rien n'indique que ce sera le cas avec ce restaurant et les précédentes tentatives n'ont pas donné des résultats probants.Le service de commande au volant géré par l'IA de McDonald's semble être un échec. Des dizaines de vidéos postées sur TikTok début 2023 démontraient à quel point l'automatisation semble mal préparée à prendre des commandes de restauration rapide ; du moins, cela n'arrivera pas dans un futur proche. Dans les vidéos postées, l'on peut remarquer que le système de commande au volant de McDonald's, piloté par une IA, manquait la cible et interprète maladroitement les commandes des automobilistes ou ne parvenait pas à prendre correctement leurs commandes. Cela a provoqué la frustration de certains et a suscité un tollé sur la toile.En dépit des difficultés apparentes rencontrées à l'automatisation de la restauration rapide, les chaînes de restaurants poursuivent leurs efforts et adoptent des robots pour faciliter les opérations dans un contexte où la pénurie de main-d'œuvre est évoquée. Checkers & Rally's, Taco Bell, Panera Bread et Popeyes testent aussi des robots vocaux dans les couloirs du service au volant. Chipotle utilise des robots pour prendre les commandes par téléphone et teste actuellement un robot capable de cuire des frites en Californie. Plusieurs entreprises basées en Californie expérimentent ce type de robot cuiseur de frite, comme le robot Flippy 2 de Miso Robotics.Source : vidéo dans le texteÊtes-vous pour ou contre l’utilisation des robots et de l’IA dans la restauration ? Est-ce une bonne ou une mauvaise chose pour les clients, les employés et les propriétaires ?Quels sont les avantages et les inconvénients de la reconnaissance faciale pour la commande et le paiement dans les restaurants ? Seriez-vous à l’aise d’utiliser cette technologie ?Comment l’automatisation va-t-elle affecter l’emploi et l’économie dans le secteur de la restauration ? Quelles sont les solutions possibles pour éviter ou atténuer les effets négatifs ?Quelles sont les limites et les risques de l’IA et des robots dans la cuisine ? Comment assurer la sécurité et la qualité des aliments ?Quelles sont les compétences et les qualités humaines qui restent indispensables dans la restauration ? Comment valoriser le travail des employés humains ?