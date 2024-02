Atlas est un robot humanoïde conçu par Boston Dynamics. Le robot a été conçu pour fonctionner à l'extérieur et à l'intérieur des bâtiments, et dispose d'un système d'équilibrage dynamique de l'ensemble du corps. Il est capable de détecter les obstacles et de se déplacer sur un terrain accidenté de manière autonome ou par téléopération. Le robot est alimenté électriquement et actionné hydrauliquement. Le matériel d'Atlas tire parti de l'impression 3D pour économiser du poids et de l'espace, ce qui permet d'obtenir un robot compact doté d'un rapport poids/résistance élevé et d'un grand espace de travail.La vision stéréoscopique, la détection de distance et d'autres capteurs permettent à Atlas de manipuler des objets dans son environnement et de se déplacer sur un terrain accidenté. En outre, le robot bipède garde son équilibre lorsqu'il est bousculé ou poussé et peut se relever s'il bascule. Boston Dynamics partage régulièrement des vidéos des exploits d'Atlas, notamment des vidéos le mettant en scène sur des parcours jonchés d'obstacles. Il y a un an, en janvier 2023, l'entreprise a publié une vidéo qui démontre les capacités de son robot humanoïde à seconder les humains sur un chantier de construction simulé.Atlas a été équipé de pinces rudimentaires en guise de mains qui lui permettaient de prendre et de déposer tout ce qu'il peut saisir de manière indépendante, mais aussi d'attraper et de lancer un sac d'outils sur un (faux) chantier de construction. Récemment, Boston Dynamics a publié une nouvelle vidéo mettant en scène Atlas dans un nouveau rôle. Dans la vidéo, on peut voir Atlas ramasser et ranger des amortisseurs automobiles. La vidéo indique également que le robot identifie le composant, décide de la manière de le soulever et de l'endroit où le placer. Toutefois, rien ne permet pour l'instant de le vérifier.La semble néanmoins impressionnante à plus d'un titre. Tout d'abord, Atlas n'a jamais été présenté comme un produit commercial. Il s'agit d'une plateforme de recherche destinée à développer des robots humanoïdes. De plus, si un robot qui fait du parkour peut sembler plus impressionnant qu'un robot qui fait ce qui ressemble à un travail subalterne, les experts du secteur affirment que c'est le contraire qui est vrai. La routine de parkour était un ensemble d'instructions préchorégraphiées, mais la nouvelle vidéo semble indiquer que le robot humanoïde de Boston Dynamics est prêt pour le monde réel du travail.Grâce à l'intelligence artificielle, Atlas est capable de connecter ses centres de perception et de contrôle entre eux, ce qui lui permet de s'adapter à n'importe quelle tâche à la volée et en temps réel. Dans cette démonstration (la vidéo ci-dessus), nous pouvons voir qu'Atlas peut utiliser ses deux mains et toute l'amplitude de ses mouvements afin de déballer et ranger des amortisseurs automobiles dans des tubes. Ses capteurs de profondeur lui permettent de générer des nuages de points de l'environnement, tandis que les modèles de la dynamique du robot prédisent l'évolution de ses mouvements dans le temps.Les robots sont le pilier de l'industrie lourde depuis des décennies, mais ils ne sont pas ceux qui vous viennent à l'esprit lorsque l'on vous dit "robot". La plupart des industries lourdes utilisent des robots spécialement conçus pour accomplir certaines tâches avec une grande précision. Mais l'homme reste un élément important du processus, car de nombreux travaux sont encore trop peu structurés ou trop aléatoires pour que les robots puissent s'en charger. Les androïdes comme Atlas pourraient changer la donne, grâce à leur capacité à visualiser les tâches afin de déterminer la meilleure façon de les accomplir.Si les actions du robot sont fidèlement décrites dans la vidéo partagée par Boston Dynamics, cela pourrait marquer un grand pas en avant pour le domaine de la robotique. Les robots ne sont plus réservés aux designers, aux artistes et aux écrivains, il semblerait qu'ils s'attaquent à tous les emplois. Alors que la course aux humanoïdes s'intensifie, les humanoïdes d'Agility Robotics, d'Apptronik, de Figure, de Tesla, de Xiaomi et d'autres se rapprochent d'un emploi dans le monde réel. Le Digit d'Agility est testé par Amazon et GXO Logistics. Xiaomi et Tesla visent à déployer leurs robots dans un avenir proche.Figure a signé récemment un accord avec BMW pour explorer les possibilités des humanoïdes dans l'usine de fabrication du constructeur automobile en Caroline du Sud. De nombreuses autres entreprises de robots humanoïdes publient des vidéos de leurs robots au fur et à mesure qu'ils évoluent et deviennent plus performants. Lorsqu'Elon Musk a présenté le robot Optimus de Tesla, il a déclaré qu'il serait utilisé dans les usines de voitures électriques de Tesla. À l'avenir, Boston Dynamics, qui appartient à Hyundai, pourrait également trouver des applications pour son robot Atlas dans la construction automobile.Comme souligné plus haut, Atlas reste une plateforme de développement en partie à cause de sa conception hydraulique et le robot n'est pas encore prêt à travailler dans le monde réel. Toutefois, la vidéo montre qu'Atlas et d'autres robots humanoïdes peuvent effectuer des tâches de manipulation difficiles, y compris la manipulation d'objets lourds lorsqu'ils sont correctement équipés.L'application d'Atlas dans le secteur commercial pourrait justifier des années de recherche universitaire. Le fait que Boston Dynamics continue d'investir dans le développement d'Atlas contribue à relever la barre pour les robots humanoïdes et laisse entrevoir la commercialisation d'une certaine forme d'Atlas à l'avenir.Quel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous des nouvelles capacités du robot humanoïde Atlas de Boston Dynamics ?Quelles comparaisons faites entre Atlas et les robots humanoïdes d'entreprises comme Tesla, Agility Robotics et Xiaomi ?