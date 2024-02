Reminder—ALL advanced driver assistance systems available today require the human driver to be in control and fully engaged in the driving task at all times. pic.twitter.com/OpPy36mOgC — Secretary Pete Buttigieg (@SecretaryPete) February 5, 2024

Des vidéos dans des contextes différents

Conclusion

Des vidéos partagées sur les médias sociaux dépeignent une scène futuriste presque dystopique : des conducteurs de Teslas en mode Autopilot alors qu'ils portent des casques Apple Vision Pro, apparemment inconscients de la route qui se trouve devant eux.Ces vidéos ont conduit les autorités fédérales chargées des transports à émettre des avertissements.Les nouveaux casques sont dotés d'une fonction qui fusionne les applications numériques et l'environnement en un seul espace immersif, et des vidéos de personnes les portant dans des contextes étranges ont commencé à apparaître sur Internet depuis leur sortie le 2 février.Plusieurs des vidéos prises dans des voitures semblent avoir été mises en scène, et dans beaucoup d'entre elles, il est clair que quelqu'un d'autre que le conducteur est en train d'enregistrer. Les vidéos ne sont pas très répandues. Néanmoins, elles semblent suffisamment imprudentes pour que Pete Buttigieg, le secrétaire d'État aux transports, intervienne sur les réseaux sociaux.« Rappel : TOUS les systèmes avancés d'aide à la conduite disponibles aujourd'hui exigent que le conducteur humain soit aux commandes et pleinement engagé dans la tâche de conduite à tout moment », a indiqué Buttigieg dans un message sur X qui comprenait une vidéo d'un conducteur utilisant un casque dans ce qui semblait être un pick-up Tesla Cybertruck.La National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) est également intervenue mardi. L'agence a déclaré dans un communiqué que « conduire en portant un casque V.R. est imprudent et ne tient pas compte de la sécurité de tous les usagers de la route ».Dante Lentini, 21 ans, qui a posté une vidéo de lui au volant d'une Tesla en mouvement alors qu'il portait un casque Vision Pro, a déclaré dans une interview : « C'était juste pour le contenu ». « Pensez différemment », a écrit Lentini sur X, dans un clin d'œil apparent à une célèbre campagne publicitaire d'Apple datant de la fin des années 1990. Sa vidéo a été visionnée plus de 24 millions de fois. (Un commentateur a écrit : « J'espère sincèrement que vous serez arrêté pour cela »).Plus loin dans la vidéo, Lentini semble avoir été arrêté sur un parking, et l'on voit en arrière-plan des véhicules de police avec leurs gyrophares allumés. Le montage de la vidéo suggère que Lentini a été arrêté pour avoir conduit en portant l'oreillette. Mais Lentini a déclaré dans l'interview que la police intervenait pour autre chose dans le secteur à ce moment-là, et que lui et quelqu'un d'autre les ont enregistrés « au bon moment ».Il a également précisé que, malgré ce qui apparaît dans la vidéo, aucune application n'était activée dans le casque et qu'il ne l'a porté qu'une trentaine de secondes. « C'était juste pour la vidéo », a-t-il déclaré.Sur les réseaux sociaux, des vidéos et des images ont circulé, non seulement de personnes conduisant en portant le casque Vision Pro, mais aussi de personnes dînant au restaurant ou faisant de l'exercice à la salle de sport.Eric Decker, un créateur de contenus pour YouTube et TikTok qui se fait appeler Airrack, a publié une vidéo se moquant d'une « journée moyenne d'un propriétaire d'Apple Vision Pro », le montrant en train de porter le casque tout en soulevant des poids à la salle de sport, en se faisant couper les cheveux, en passant le contrôle de sécurité à l'aéroport, en marchant dans une rue et même en prenant une douche. (Le Vision Pro n'est pas étanche).« J'ai vraiment l'impression que la plupart de ces vidéos sont des sketches », a déclaré Lentini. « Cela se voit tout de suite ».Pourtant, sketch ou pas, la National Highway Traffic Safety Administration a déclaré mardi que la distraction au volant n'était pas une plaisanterie. En 2021, plus de 3 500 personnes aux États-Unis ont été tuées dans des accidents impliquant la distraction au volant, et plus de 360 000 ont été blessées, a indiqué l'agence.« Il n'y a pas de véhicules entièrement autonomes disponibles à la vente aujourd'hui », a déclaré l'agence.Apple s'est refusé de commenter les vidéos, mais a renvoyé à des conseils de sécurité sur son site web concernant l'utilisation correcte de Vision Pro. « N'utilisez jamais l'appareil lorsque vous conduisez un véhicule en mouvement, une bicyclette, des machines lourdes ou dans toute autre situation nécessitant une attention particulière à la sécurité », précise la société.Lentini a précisé que le casque Vision Pro est doté d'un mode de conduite destiné aux passagers, qui désactive l'utilisation de nombreuses applications.Tesla, de son côté, précise que ses fonctionnalités d’assistance à la conduite - Autopilot, Enhanced Autopilot et Full Self-Driving - ne signifient pas que les véhicules sont entièrement autonomes, et que les conducteurs doivent toujours « maintenir le contrôle et la responsabilité de leur véhicule ». Tesla a été impliqué dans plusieurs accidents mortels impliquant l’utilisation de son Autopilot, qui a été critiqué par les experts pour son manque de fiabilité et de sécurité.Les casques Vision Pro d’Apple ont suscité beaucoup d’intérêt et de curiosité de la part des consommateurs, qui les ont testées dans diverses situations, comme dans le métro de New York ou à la salle de sport. Certains y voient une innovation fascinante, tandis que d’autres y voient une technologie dystopique. Quoi qu’il en soit, il semble évident que ces casques ne sont pas faits pour être portés au volant.Sources : vidéos dans le texte, Apple Que pensez-vous de l’utilisation des lunettes Vision Pro d’Apple en conduisant ? Est-ce une pratique dangereuse ou acceptable ?Faites-vous confiance aux systèmes d’assistance à la conduite des voitures comme les Tesla ? Pensez-vous qu’ils sont suffisamment fiables et sécurisés ?Quels sont les avantages et les inconvénients des technologies de réalité virtuelle et augmentée ? Si vous en disposez, comment les utilisez-vous dans votre vie quotidienne ?Quelles sont les responsabilités des fabricants de ces technologies, comme Apple et Tesla, vis-à-vis des consommateurs et de la société ?Les automobilistes roulent-ils vraiment sans réfléchir dans des Teslas en mode Autopilot, en portant les nouveaux casques futuristes d'Apple ? Du cycle sans fin où les gens font des choses stupides pour obtenir des clics, des likes et des vues ? Ou simplement des sketches ?