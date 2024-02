82 % s'opposent à l'implantation de puces cérébrales, 10 % sont indécis, 2 % sont prêts à faire des essais, selon un sondage suite aux expérimentations Neuralink d'Elon Musk

Elon Musk a annoncé que sa société Neuralink avait commencé à expérimenter des puces pour le cerveau humain afin de connecter le cerveau à la technologie. L'entreprise a déjà implanté la puce dans un sujet humain. Cette nouvelle a suscité des réactions mitigées de la part du public et, pour savoir ce que les gens en pensent, YouGov a réalisé un sondage en février 2024. Un total de 1 000 personnes ont répondu au sondage et il a été constaté que seulement 8 % des personnes interrogées se feraient implanter une puce dans le cerveau si elle était vendue publiquement.82 % des personnes interrogées ont répondu par un non catégorique lorsqu'on leur a demandé si elles souhaitaient se faire implanter une puce dans le cerveau. 10 % des personnes interrogées se sont montrées indécises et ont donc coché la case "indécis". 2 % des personnes interrogées étaient prêtes à se porter volontaires comme sujets d'expérimentation humaine pour se faire implanter une puce dans le cerveau au cours de l'année prochaine. Dans l'ensemble, 5 % des personnes interrogées ont déclaré qu'elles aimeraient se faire implanter une puce dans le cerveau au cours de l'année à venir.Les hommes (13 %) sont prêts à ce que les puces soient disponibles dans le commerce, contre 4 % des femmes. Les démocrates et les indépendants (10 %) sont également plus à l'aise avec cette technologie sur les marchés que les républicains.L'idée de puces humaines destinées à modifier les fonctions cérébrales ou à accroître les capacités mentales est souvent évoquée dans les romans et les films de science-fiction. Les personnes interrogées qui sont d'accord avec l'idée d'avoir des puces cérébrales sont probablement celles qui ont ces romans et films de science-fiction à l'esprit. Neuralink joue avec l'esprit des personnes qui ont lu Dune et Ender's Game. 19 % des personnes interrogées qui sont prêtes à acheter la puce ont lu Dune et 11 % qui ont lu le roman sont prêtes à se procurer la puce cette année.Cependant, il existe également un livre intitulé Flowers of Algernon, une nouvelle sur les effets désastreux des puces sur le cerveau humain. 13 % des personnes interrogées qui ont lu cette nouvelle sont également enthousiastes à l'idée de la puce, même si elles connaissent certains de ses effets grâce à l'histoire.Pensez-vous que ces résultats sont crédibles ou pertinents ?Quel est votre avis sur le sujet ?