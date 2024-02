Plus tôt dans la journée, nous avons volontairement déposé un rapport de rappel auprès de la National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) pour un logiciel qui équipait auparavant notre flotte. Nous avons choisi de le faire après consultation de la NHTSA et notre propre examen interne de deux incidents qui se sont produits dans un scénario rare à Phoenix le 11 décembre 2023, qui n'ont fait aucun blessé et n'ont causé que des dommages mineurs aux véhicules. L'ensemble de notre flotte a été mis à jour avec un logiciel pour résoudre ce problème rare entre le 20 décembre 2023 et le 12 janvier 2024. Notre service de transport en commun n'est pas et n'a pas été interrompu par cette mise à jour.



Pourquoi un rappel volontaire ?



En règle générale, un rappel sert à informer le propriétaire d'un véhicule de la nécessité d'une réparation. Dans notre cas, nous avons déposé un avis de rappel, qui sert à informer le public d'une mise à jour logicielle que nous avons commencé à déployer dans notre flotte en décembre 2023. Ce rappel volontaire montre à quel point nous prenons au sérieux notre responsabilité de déployer notre technologie en toute sécurité et de communiquer de manière transparente avec le public. Des centaines de rapports de rappel sont soumis chaque année à la NHTSA et nous respectons l'importance de ce cadre de sécurité routière ainsi que nos obligations légales en la matière.

Le contexte

La technologie de conduite autonome, loin d'être aussi "sophistiquée" que l'industrie le prétend

C'est dans un billet de blog que le responsable de la sécurité chez Waymo a annoncé la nouvelle, visiblement prise de concert avec la NHTSA :Ce rappel intervient à un moment où les voitures autonomes font l'objet d'un examen approfondi à la suite d'une série d'accidents et de controverses très médiatisés. Le week-end dernier, un véhicule autonome de Waymo a été vandalisé et brûlé par une foule de personnes à San Francisco. Pour plus de contexte, le 10 février, un véhicule autonome de Waymo s'est faufilé dans les rues de Chinatown alors que les habitants célébraient le jour du Nouvel An chinois. Dans la foulée, certains fêtards ont attaqué le véhicule, l'ont vandalisé, ont brisé les vitres et y ont finalement mis le feu. Selon les résidents, ces rues sont généralement fermées à la circulation lors de la célébration de la fête du Nouvel An chinois, une « règle » qui est bien connue.« La plupart des automobilistes savent qu'ils doivent éviter le quartier chinois pendant les fêtes du Nouvel An lunaire. Mais l'ordinateur ne le comprend pas », a expliqué Aaron Peskin, président du conseil des superviseurs de San Francisco, qui a appelé à une réglementation plus stricte des véhicules autonomes. La destruction du robotaxi de Waymo fait suite à des accidents impliquant ces véhicules. Par exemple, au début du mois, un véhicule autonome de Waymo a heurté un cycliste. En octobre, un véhicule autonome, fabriqué par Cruise, propriété de GM, a heurté et traîné un piéton sur une distance de 6 mètres. D'ailleurs, Cruise a décidé de suspendre ses activités pour faire face aux retombées. Il a embauché son premier responsable de la sécurité cette semaine.Les accidents qui ont entraîné le rappel se sont tous deux produits le 11 décembre. Peña a écrit qu'un des véhicules de Waymo est tombé sur une camionnette orientée vers l'arrière qui était « incorrectement remorquée ». La camionnette était « constamment inclinée à travers une voie de virage centrale et une voie de circulation ». Peña a déclaré que le robotaxi « a incorrectement prédit le mouvement futur du véhicule remorqué » en raison de ce décalage entre l'orientation de la dépanneuse et celle de la camionnette, et qu'il est entré en contact avec lui.La dépanneuse ne s'est pas arrêtée pour autant, selon Peña, et quelques minutes plus tard, un autre robotaxi Waymo est entré en contact avec la même camionnette qui était remorquée. La dépanneuse s'est arrêtée après le deuxième accident.Waymo a déclaré avoir contacté la police de Phoenix et le département de la sécurité publique de l'Arizona le jour des accidents, et en avoir parlé à la National Highway Traffic Safety Administration le 15 décembre. L'entreprise et le personnel de la NHTSA ont eu « quatre conversations ultérieures » sur les accidents, avant que Waymo ne décide de rappeler volontairement le logiciel qui était utilisé à l'époque.Ce rappel pourrait accroître la pression publique sur Waymo, alors que les villes, les citoyens et les agences gouvernementales examinent de près les promesses des flottes de véhicules autonomes. Les robotsaxis font déjà face à des réactions négatives à Los Angeles, notamment de la part du syndicat des Teamsters. Le département californien des véhicules à moteur enquête déjà sur l'accident susmentionné de Waymo avec un cycliste. Le ministère de la Justice et la Securities and Exchange Commission, entre autres, enquêtent sur la manière dont Cruise a géré son accident d'octobre.D'après de nombreux critiques, les robotaxis de Waymo et de Cruise mettent en danger les autres usagers de la route. Ces critiques estiment que les déclarations selon lesquelles ces véhicules sont plus sûrs que les conducteurs humains sont fausses. Ils citent des exemples pour soutenir leur position, comme celui-ci : après l'incident de Chinatown, les vidéos des robotaxis de Waymo ont proliféré sur la toile. L'une d'elles montrait un camion de pompiers, en route pour une urgence, temporairement coincé derrière un robotaxi de Waymo, qui ne s'était pas complètement arrêté pour laisser passer les pompiers.Un porte-parole des pompiers a confirmé que le véhicule de Waymo avait partiellement bloqué la route. Certains observateurs ont vu dans cet incident le signe d'un ressentiment croissant à l'égard des voitures autonomes et d'autres technologies d'IA. Missy Cummings, directrice du centre Autonomy and Robotics de l'université George Mason et ancienne conseillère auprès des organismes de réglementation de la sécurité routière aux États-Unis, a affirmé dans une déclaration : « nous voyons les gens atteindre un point d'ébullition à cause d'une technologie dont ils ne veulent pas et qui n'améliore pas leur vie ».Par contre, Aaron Peskin, président du conseil des superviseurs de San Francisco, estime qu'il ne s'agissait peut-être pas d'un acte anti-technologie, mais plutôt d'un « simple méfait criminel commis par une bande de voyous ». Le sénateur de l'État de Californie Dave Cortese, qui a proposé une loi visant à donner aux autorités locales plus de pouvoir pour réglementer les voitures autonomes, a déclaré que le fait que la voiture ait roulé dans une zone bondée pendant un feu d'artifice soulignait les lacunes de la technologie : « ce qui devient de plus en plus clair, c'est que la technologie des voitures autonomes n'est pas aussi sophistiquée que l'industrie voudrait nous le faire croire ».Tesla, dont les véhicules électriques embarquent un système avancé d'aide à la conduite (ADAS) appelé Autopilot, fait régulièrement l'objet d'accusations selon lesquelles sa technologie n'est pas sûre et met les utilisateurs en danger. Par exemple, par le passé, plusieurs rapports ont signalé qu'à de nombreuses reprises, des véhicules Tesla pilotés par l'Autopilot ont percuté des voitures de police malgré le fait que leurs gyrophares étaient allumés. Certains critiques, notamment des législateurs, estiment que le déploiement de l'Autopilot est une expérience sur la voie publique qui menace la vie de tous les usagers.Source : Waymo Faites-vous confiance aux voitures sans chauffeur? Accepteriez-vous de monter dans un robotaxi Waymo ou d’une autre marque?Comment expliquez-vous les deux accidents impliquant les voitures Waymo? Est-ce un problème de logiciel, de réglementation, de comportement humain ou autre?Quelles sont les mesures que Waymo devrait prendre pour éviter que de tels incidents ne se reproduisent? Pensez-vous que le rappel et la mise à jour du logiciel sont suffisants?Quel est l’avenir de la mobilité autonome? Quels sont les enjeux économiques, sociaux et environnementaux liés à cette technologie?