Ou plutôt, vous pourrez bientôt jouer à Doom sur une catégorie extrêmement coûteuse de tondeuses à gazon robotisées du fabricant suédois Husqvarna. L'entreprise vient d'annoncer une collaboration officielle qui permettra à la gamme de tondeuses NERA de jouer à Doom à partir du 9 avril 2024. Si vous n'êtes pas au fait de l'univers des tondeuses robotisées haut de gamme, sachez qu'il s'agit en fait de roombas qui coupent l'herbe et se déplacent automatiquement pour tondre votre pelouse.La gamme NERA est dotée d'un écran et d'un bouton de commande embarqués, ce qui vous permettra de jouer à "Doom". Comme l'explique une FAQ sur le site officiel, "".Aucun mot sur les commandes telles que le mitraillage, le changement d'armes ou même l'ouverture de portes, donc ce ne serait pas la façon la plus viable de jouer à Doom. Mais bon, depuis quand la viabilité a-t-elle déterminé les limites des appareils sur lesquels les gens voulaient faire jouer Doom ?Il s'agit d'un jeu qui fonctionne sur tout, des boucles d'oreilles aux bonbons d'Halloween, et cette collaboration n'est même pas la première fois que quelqu'un installe Doom sur un appareil électrique d'extérieur. En 2022, un hacker a fait tourner Doom sur un tracteur John Deere dans le cadre d'une action militante en faveur du droit à la réparation - ce qui est, il est vrai, bien plus cool que ce coup marketing de Husqvarna.Remarque : cette promotion n'est pas disponible en Amérique du Nord et, le 9 septembre, une mise à jour logicielle effacera définitivement Doom de votre tondeuse à gazon.Quel est votre avis sur le sujet ?