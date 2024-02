Apple jette l'éponge

Une décision qui intervient un mois seulement après que l'entreprise ait revu ses prévisions à la baisse

Conclusion

Nous sommes en début 2015. Face à l’émergence des véhicules sans conducteur, des fabricants automobiles qui investissent de plus en plus ce secteur, mais aussi et principalement à la montée en puissance de Google, Apple semblait de plus en plus enclin à réagir. En février , le journal Bloomberg a révélé qu’Apple travaille en secret sur une voiture électrique, probablement sans conducteur, qui était censée voir le jour à l’horizon de 2020. Si Apple n’avait pas commenté cette annonce, le journal a assuré tenir cette information de sources proches du dossier qui souhaitent rester anonymes.Pour réaliser ce projet, Apple avait déjà constitué une équipe de 200 employés, recrutant quelques employés du fabricant de voitures électriques Tesla, ainsi que Johann Jungwirth, ex-président de la division recherche et développement en Amérique du Nord de Mercedes-Benz.D’autres évidences abondaient dans le même sens et tendaient à étayer cette thèse, à commencer par le procès intenté à Apple par la firme A123 Systems, cette dernière est spécialisée dans les technologies de stockage d’énergie pour les véhicules électriques, l’objet de la discorde serait une tentative de débauchage des employés de A123 Systems grâce à une prime de 250 000 $ à la signature du contrat et d’une augmentation salariale de 60%, cette tentative a eu lieu tout juste après le recrutement par Apple de l’un de ses fondateurs, à savoir la personne de Mujeeb Ijaz.Apple Inc. met fin à un effort de dix ans pour construire une voiture électrique, selon des personnes ayant connaissance du dossier, abandonnant ainsi l'un des projets les plus ambitieux de l'histoire de l'entreprise.Apple a fait cette révélation en interne mardi, surprenant les quelque 2 000 employés travaillant sur le projet, ont déclaré ces personnes, qui ont demandé à ne pas être identifiées parce que l'annonce n'était pas publique. La décision a été partagée par le directeur des opérations Jeff Williams et Kevin Lynch, un vice-président en charge du projet, selon ces personnes.Les deux dirigeants ont annoncé à leurs collaborateurs que le projet allait commencer à prendre fin et que de nombreux employés de l'équipe chargée de la voiture - connue sous le nom de Special Projects Group (SPG) - allaient être transférés à la division "intelligence artificielle", dirigée par John Giannandrea. Ces employés se concentreront sur les projets d'IA générative, une priorité de plus en plus importante pour l'entreprise.L'équipe de la voiture Apple compte également plusieurs centaines d'ingénieurs en matériel et de concepteurs de véhicules. Il est possible qu'ils puissent postuler à des emplois dans d'autres équipes d'Apple. Il y aura des licenciements, mais leur nombre n'est pas clair.Elon Musk, patron de Tesla Inc, a également célébré cette décision. Il a partagé un message sur le site de médias sociaux X avec un emoji de salut et une cigarette.La décision de mettre un terme au projet est une véritable bombe pour l'entreprise, car elle met fin à un effort de plusieurs milliards de dollars appelé Projet Titan, qui aurait propulsé Apple dans un tout nouveau secteur. Le géant de la technologie a commencé à travailler sur une voiture vers 2014, avec pour objectif un véhicule électrique entièrement autonome avec un intérieur semblable à celui d'une limousine et une navigation guidée par la voix.Mais le projet a connu des difficultés presque dès le départ, Apple ayant changé plusieurs fois la direction et la stratégie de l'équipe. Lynch et Williams ont pris en charge le projet il y a quelques années, après le départ de Doug Field, aujourd'hui cadre supérieur chez Ford Motor Co.Apple était encore à des années de produire une voiture et a envisagé de nombreux designs différents. Au-delà de l'apparence du véhicule, la mise au point de la technologie de conduite autonome constituait un défi majeur. Apple avait testé son système sur route depuis 2017 en utilisant l'extérieur d'un SUV Lexus, mettant des dizaines de véhicules sur les routes des États-Unis. L'entreprise a également testé des composants plus secrets sur une gigantesque piste à Phoenix qui appartenait autrefois à Chrysler.En fin de compte, Apple a dû faire face à un refroidissement du marché des véhicules électriques. La croissance des ventes s'est essoufflée au cours des derniers mois après que les prix élevés et le manque d'infrastructures de recharge ont découragé les acheteurs traditionnels de passer aux véhicules tout électriques. General Motors Co. et Ford s'orientent vers la production de véhicules hybrides après avoir été confrontés à une demande de véhicules électriques en demi-teinte et à des goulets d'étranglement au niveau de la fabrication, et les constructeurs automobiles de l'ensemble du secteur réduisent les prix des voitures électriques à batterie, les objectifs de production et les prévisions de bénéfices.Même Tesla, le pionnier de la révolution des véhicules électriques aux États-Unis, a prévenu que son taux d'expansion serait « nettement inférieur » cette année. Selon les prévisions d'UBS AG, la croissance des ventes nationales de VE se ralentira à 11 % cette année, contre un taux de croissance estimé à 47 % en 2023.Selon ces personnes, les plus hauts responsables d'Apple ont finalisé la décision au cours des dernières semaines. Fin janvier , Apple a revu à la baisse ses ambitions en matière de voitures autonomes, visant désormais un lancement en 2028 avec une autonomie de niveau 2+, proche des capacités actuelles de Tesla. Le passage d'un système avancé de niveau 4 à des fonctions d'aide à la conduite plus basiques reflète les défis stratégiques et de leadership qui se posent actuellement au sein du projet Titan. Malgré cette vision réduite, Apple continuait d'investir massivement dans la R&D pour le projet EV (véhicules électriques), dans le but d'être compétitif dans le secteur automobile en pleine croissance.Apple a fait travailler des employés de toute l'industrie automobile sur le projet, notamment des concepteurs d'Aston Martin, de Lamborghini, de BMW et de Porsche.Dans le cadre de ce nouvel accord, Lynch rendra compte à Giannandrea. Il dépendait auparavant de Williams, qui a également supervisé l'ingénierie logicielle de l'Apple Watch. Apple a, à un moment donné, envisagé de créer une voiture sans volant ni pédales, mais a déjà abandonné cette idée. La société a également travaillé sur un centre de commande à distance qui pourrait remplacer le conducteur.Plus récemment, Apple avait imaginé une voiture dont le prix avoisinerait les 100 000 dollars. Mais les dirigeants s'inquiétaient de la capacité du véhicule à dégager les marges bénéficiaires dont Apple bénéficie habituellement sur ses produits. Le conseil d'administration de la société était également préoccupé par le fait de continuer à dépenser des centaines de millions de dollars par an pour un projet qui pourrait ne jamais voir le jour.Apple continue d'investir massivement dans d'autres domaines. Au cours des cinq dernières années, l'entreprise a consacré 113 milliards de dollars à la recherche et au développement, avec un taux de croissance annuel moyen d'environ 16 %. L'entreprise a également lancé récemment le casque Vision Pro - sa première nouvelle catégorie de produits depuis près de dix ans - et a développé cette activité.L'entreprise a déjà abandonné des projets par le passé, notamment un projet de téléviseur qui a été abandonné vers 2015. Mais rares sont les projets qui ont duré aussi longtemps, qui ont impliqué autant d'employés ou qui ont engendré des milliards de dollars de dépenses.Quelle est votre réaction initiale à l’annonce d’Apple d’abandonner le projet de voiture électrique ?Pensez-vous que c’était une décision judicieuse de la part d’Apple ? Pourquoi ou pourquoi pas ?Quelles implications cela pourrait-il avoir pour l’avenir de l’industrie automobile et de la technologie ?Est-ce que cela change votre perception d’Apple en tant qu’entreprise innovante ?Si vous étiez à la place d’Apple, auriez-vous pris la même décision ?