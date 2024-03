Volkswagen est revenu sur sa décision de passer au tout tactile pour le contrôle des opérations à l’intérieur de ses véhicules

Hyundai a de même décidé de garder les boutons physiques dans ses voitures au motif de ce que les commandes à écran tactile sont dangereuses pour le conducteur

« Ramenez les boutons physiques dans les véhicules ! Euro NCAP était invité sur le canapé du BBC Breakfast à Salford, sous le soleil, pour parler de la dépendance excessive des écrans dans les voitures les plus récentes. Nous travaillons donc avec les constructeurs pour encourager les voitures les plus sûres à ramener les boutons à leur place. Les accidents dus à la distraction sont en augmentation et les grands écrans tactiles encouragent la distraction au volant. Et comme chaque voiture est différente, c'est comme si vous deviez réapprendre à conduire. En 2026, Euro NCAP introduira de nouvelles évaluations de l'interface homme-machine des véhicules et nous travaillons avec l'industrie pour rendre la conduite plus sûre », déclare le directeur du développement stratégique de l’Euro NCAP.Les tests Euro NCAP soient volontaires, mais sont largement soutenus par plusieurs gouvernements de l'Union européenne et des entreprises comme Tesla, Volvo, VW et BMW utilisent leurs scores cinq étoiles pour vanter la sécurité de leurs véhicules auprès des acheteurs potentiels.Les lignes directrices de l'Euro NCAP en matière de sécurité ne constituent donc pas une obligation légale. Néanmoins, les constructeurs automobiles prennent les notes de sécurité très au sérieux, de sorte que tout risque de perte de points lors de ces évaluations est susceptible d'être pris en considération.Cela fait quelques années que Volkswagen tente de donner un nouveau visage à ses intérieurs. Sous la direction de l'ancien PDG Herbert Diess, le constructeur allemand a décidé de suivre les traces de Tesla et de centraliser une grande majorité de ses commandes sur l'écran d'infodivertissement. Il a également supprimé les boutons physiques de ses volants et les a remplacés par des boutons capacitifs tactiles. Le constructeur automobile a dû revenir sur cette décision suite à des plaintes des consommateurs.Une rangée de boutons physiques rétroéclairés se trouve désormais directement accessible sous l'écran tactile du concept ID.2. Ces boutons permettent aux clients d'accéder facilement aux commandes de chauffage, de ventilation et de climatisation les plus utilisées, ce qui, même si cela ne concerne pas toutes les commandes de la voiture, est un pas dans la bonne direction. La voiture sera en sus équipée d'un bouton de volume manuel et d'un grand bouton central qui fournit des commandes complémentaires pour d'autres aspects du véhicule.S'exprimant lors du lancement de la nouvelle génération de Hyundai Kona, Sang Yup Lee, responsable de Hyundai Design, a déclaré que le nouveau modèle utilise délibérément des boutons et des cadrans physiques pour de nombreuses commandes, en particulier la climatisation et le système audio.« Lorsque vous conduisez, il est difficile de le contrôler. C'est pourquoi, lorsqu'il s'agit d'une touche matérielle, il est facile de la sentir et de la ressentir », a déclaré Lee. Ainsi, les contrôles physiques sont une nécessité pour tout ce qui pourrait impacter à la sécurité. D'où les boutons et cadrans physiques pour des éléments tels que le système CVC et le contrôle du volume.« C'est bien beau pour les concepteurs automobiles de créer ces cabines très élégantes avec des écrans de style tablette, qui plaisent sans doute à une génération qui a grandi avec les smartphones et les iPad, mais d'un point de vue fonctionnel, cela peut être simplement inapproprié pour une voiture », a-t-il ajouté.Pour ou contre les interfaces entièrement ou majoritairement tactiles au sein des voitures ?