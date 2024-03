Les résultats





Tesla et la controverse en 2023

Les entreprises de véhicules autonomes sont dans la tourmente et l'industrie se réorganise

Dans un monde où la sécurité automobile est primordiale, les résultats d’une récente étude menée par l’Insurance Institute for Highway Safety (IIHS) sont préoccupants. L’IIHS, un groupe indépendant non lucratif dédié à la réduction des décès, des blessures et des dommages matériels résultant d’accidents de la route, a testé 14 systèmes de conduite automatisée partielle. Ces systèmes, qui comprennent des fonctions telles que le régulateur de vitesse adaptatif, la direction coopérative, l’assistance au maintien de la trajectoire, les changements de voie automatisés et les systèmes qui permettent parfois au conducteur de lâcher le volant, sont censés rendre nos expériences de conduite plus simples et plus sûres.Cependant, aucun des systèmes testés n’a reçu la note “bon”. Seul un système a été jugé “acceptable”, deux ont été classés comme “marginaux” et les autres ont été qualifiés de “pauvres”. Parmi les systèmes évalués, celui de Tesla, le Full Self-Driving (Beta) Version 2023.7.10, a reçu la pire évaluation globale, avec une note “pauvre” dans six catégories et “acceptable” dans les deux autres.L'IIHS a évalué les caractéristiques des véhicules en fonction de la surveillance du conducteur, des rappels d'attention, des procédures d'urgence et d'autres aspects de la conception du système, leur attribuant une note bonne, acceptable, marginale ou médiocre en fonction de leurs mesures de protection.Parmi les exemples de bonnes mesures de protection, citons la surveillance du regard et de la position des mains du conducteur, l'utilisation de plusieurs types d'alertes progressives pour attirer l'attention du conducteur et les changements de voie automatisés déclenchés ou confirmés par le conducteur. Aucun des 14 systèmes n'a obtenu une bonne note : Un seul a été jugé acceptable, deux ont été qualifiés de marginaux et les autres ont été jugés "médiocres".Les systèmes de BMW, Ford, General Motors, Genesis, Lexus, Mercedes-Benz, Nissan, Tesla et Volvo ont tous été testés par l'IIHS. Le système Lexus Teammate with Advanced Drive a été le seul à être jugé acceptable, bien qu'un autre système de la société, le régulateur de vitesse dynamique à radar Lexus avec assistance au suivi de voie, ait reçu une note médiocre. Le Super Cruise de GM et le ProPilot Assist de Nissan sont les deux systèmes jugés marginaux.La version 2023.7.10 (bêta) du système d'autoguidage intégral de Tesla a reçu la plus mauvaise note. Son système a été jugé médiocre dans six catégories et acceptable dans les deux autres. Le système Autopilot de Tesla s'est à peine amélioré, recevant une bonne note pour le changement de voie au lieu d'une mauvaise.L'un des tests consistait à couvrir le visage du conducteur avec une étamine pour voir si un système pouvait être activé lorsque le visage d'une personne était masqué. L'IIHS a également recouvert des caméras de feutre pour une autre évaluation et a fixé des poids au volant pour simuler les mains d'un conducteur afin d'essayer de tromper les systèmes.Cette étude souligne l’importance de la prudence lors de l’utilisation de systèmes de conduite automatisée partielle et met en évidence la nécessité d’améliorations significatives pour garantir la sécurité des conducteurs et des passagers sur nos routes.L'ancienne conseillère principale en matière de sécurité de la NHTSA, Missy Cummings, professeure au Collège d'ingénierie et d'informatique de l'Université George Mason, a déclaré que l'augmentation des accidents de Tesla était troublante.« Tesla connaît des accidents plus graves - et mortels - que les personnes dans un ensemble de données normal », a-t-elle déclaré après la publication des statistiques. L'une des causes probables, a-t-elle déclaré, est le déploiement élargi au cours de la dernière année et demie de Full Self-Driving, qui apporte l'assistance au conducteur dans les rues urbaines et résidentielles. « Le fait que… n'importe qui et tout le monde peut l'avoir. … Est-il raisonnable de s'attendre à ce que cela entraîne une augmentation des taux d'accidents ? Bien sûr, absolument ».Cummings a déclaré que le nombre de décès par rapport au nombre total d'accidents était également une préoccupation.Il faut rappeler qu'il n'est pas clair si les données capturent chaque accident impliquant les systèmes d'assistance à la conduite de Tesla. Les données de la NHTSA incluent certains incidents où il est «inconnu» si Autopilot ou Full Self-Driving étaient utilisés.Tesla a ajouté une nouvelle section controversée à ses conditions d'achat qui interdit aux clients qui recevront les premiers Cybertruck de revendre leurs véhicules au cours de la première année. Les clients qui envisageront néanmoins de la faire devront d'abord obtenir l'autorisation de Tesla, sans quoi la société d'Elon Musk se réserve le droit de les poursuivre en justice et pourrait leur réclamer des dommages-intérêts pouvant aller jusqu'à 50 000 dollars. Tesla n'autorise pas non plus le transfert gratuit de la fonction Autopilot à un propriétaire qui a acheté un véhicule d'occasion, affirmant que celui-ci ne peut pas utiliser les fonctions pour lesquelles il n'a pas payé.Les entreprises de véhicules sans conducteur ont été confrontées ces dernières années à une série de problèmes qui ont eu un impact important sur leurs activités. En 2023, par exemple, les constructeurs de véhicules autonomes ont fait l'objet d'un examen minutieux en raison de problèmes de sécurité. Cruise, la branche de General Motors spécialisée dans les véhicules autonomes, a été contrainte d'arrêter complètement ses activités, et Tesla a lancé un rappel massif de 2 millions de véhicules en raison de problèmes liés à son système de conduite autonome Autopilot. Les régulateurs travaillent également sur des règles strictes pour les véhicules autonomes.À la fin de l'année dernière, Cruise est passé presque du jour au lendemain de l'une des plus grandes opportunités commerciales de General Motors à une situation de plus en plus délicate. Cruise a fait face à une vague de problème et d'enquêtes déclenchées par un accident survenu le 2 octobre dans lequel un piéton à San Francisco a été traîné sur environ six mètres par l'une de ses voitures autonomes après que la personne a été heurtée par un autre véhicule. Les enquêtes sur l'incident sont en cours. Depuis, la flotte de robotaxis de Cruise a été immobilisée, les autorités ayant déclaré que ces voitures ne sont pas sans danger pour les usagers de la route.Mais encore, la direction de Cruise a été vidée de sa substance : ses cofondateurs ont démissionné et neuf autres dirigeants ont été évincés. La société a licencié 24 % de son personnel. En outre, General Motors réduit massivement les dépenses et les plans de croissance de l'entreprise, notamment en interrompant la production d'un nouveau robotaxi. General Motors avait de grandes ambitions pour dépasser Tesla dans la production de véhicules électriques, la technologie de conduite autonome, et peut-être d'autres domaines, mais selon des personnes au fait des discussions au sein de l'entreprise, l'un après l'autre, ces ambitions sont désormais reconsidérées.Après une décennie passée à suivre Elon Musk et Tesla, les constructeurs automobiles commencent à comprendre que, tout comme l'adoption des véhicules électriques, l'augmentation des niveaux d'automatisation de la conduite n'est pas nécessairement ce que veulent les clients. Les "innovateurs" et "les adopteurs précoces" peuvent aimer les logiciels de conduite autonome, mais ce n'est pas le cas de la majorité des consommateurs, qui ne veulent certainement pas payer un abonnement mensuel pour des fonctions qui rendent la conduite plus difficile et qui les rendent responsables des conséquences des décisions prises par un logiciel de conduite.Source : IIHS Quelle est votre opinion sur les résultats de l’étude de l’IIHS concernant les systèmes de conduite automatisée partielle ?Pensez-vous que la technologie de conduite automatisée est prête pour une utilisation généralisée ou nécessite-t-elle encore des améliorations significatives ?Comment les constructeurs automobiles peuvent-ils améliorer la surveillance du conducteur pour garantir une utilisation sûre des systèmes de conduite automatisée ?Quelles mesures devraient être prises pour renforcer la confiance du public dans les technologies de conduite automatisée ?Le classement de Tesla en tant que pire système évalué vous surprend-il ? 