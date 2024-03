Si l'Autopilot ne vous tue pas, ça sera les vitres : une milliardaire américaine se noie dans une Tesla après que les sauveteurs se sont battus avec les vitres renforcées de la voiture

respected and storied organization as the Texas Rangers. No autopsy was done, her car was given back to the family, and evidence was not properly treated or preserved. Why is that?! Does the Blanco County Sheriff have the technical capacity to investigate the Tesla 6/9 — 🇺🇸 Kyle Bass 🇹🇼 (@Jkylebass) March 1, 2024

Angela Chao, la belle-sœur milliardaire du sénateur républicain Mitch McConnell, a passé ses dernières minutes de vie à appeler frénétiquement ses amis à l'aide alors alors que sa Tesla Model X s'enfonçait dans un plan d'eau d'un ranch isolé du Texas. Un rapport du Wall Street Journal indique que Chao rentrait chez elle au volant de sa Tesla après une soirée entre amis lorsqu'elle a accidentellement enclenché la marche arrière alors qu'elle tentait un virage à trois points. Cette fausse manœuvre a précipité la Tesla dans un étang. Chao aurait appelé à l'aide ses amis, qui seraient tout de suite venus lui prêter main-forte.Cependant, selon le récit, la voiture s'enfonçait rapidement, transformant la situation en un cauchemar. Une femme aurait sauté dans l'étang, mais les tentatives d'intrusion dans le véhicule ont été inefficaces en raison de la structure renforcée des vitres des fenêtres et du toit ouvrant de la Tesla Model X. Selon un rapport d'incident obtenu par le Journal, les unités d'urgence du comté de Blanco sont finalement arrivées à 0h28, soit 24 minutes après avoir été alertées. Les adjoints du shérif se sont même placés sur la voiture pendant les opérations de sauvetage, en essayant d'ouvrir une fenêtre. Mais cela a été infructueux.Le rapport de police indique qu'une équipe de secours composée de deux personnes a fini par extraire Chao de la voiture vers 0h56. Des centaines de litres d'eau ont jailli de la Tesla lorsque les portes ont été ouvertes. Chao ne réagissait pas et les secouristes ont tenté de la réanimer pendant 43 minutes, en vain. Le bureau du shérif du comté de Blanco a décrit ce qui est passé comme un "accident malheureux", mais dans une lettre adressée au procureur général de l'État, Ken Paxton, il a déclaré qu'une enquête criminelle est toujours en cours et vise à recueillir suffisamment de preuves pour exclure toute activité criminelle.« Cet incident n'est pas un accident ordinaire », a ajouté le bureau. Une précédente étude menée par l’AAA (American Automobile Association) a montré que le verre utilisé pour les vitres et le toit ouvrant de la Tesla Model X étaient impossibles à briser depuis l’intérieur du SUV si cette dernière est immergée. En cause, leur extrême robustesse à laquelle vient s’ajouter la pression de l’eau. Le phénomène est par ailleurs également observé sur d’autres voitures équipées de vitres fabriquées dans un verre différent. Par ailleurs, le PDG Elon Musk a reconnu que Tesla a commis des erreurs dans la conception la Tesla Model X.Il a reconnu en 2017 que son entreprise avait commis des erreurs "très bêtes" dans la conception de la Tesla Model X, notamment en raison de sa complexité. La cause de l'accident fait l'objet d'une enquête et les détails sur la mort de Chao sont peu nombreux. Ce manque d'informations a conduit les critiques, dont l'éminent gestionnaire de fonds spéculatifs J. Kyle Bass, fondateur de la société texane Hayman Capital Management, à émettre l'hypothèse d'un piratage de la Tesla. Il convient de rappeler que les voitures Tesla sont tristement célèbres pour les nombreuses failles critiques mises en évidence dans leur sécurité.« Le shérif du comté de Blanco a-t-il la capacité technique d'enquêter sur les registres de Tesla pour déterminer si la voiture a été trafiquée ou même piratée ? Cette affaire continue de devenir de plus en plus suspecte », a déclaré Bass. En 2016, Musk a révélé qu'il avait dû dormir dans un sac de couchage à l'usine Tesla pour résoudre les problèmes critiques de contrôle de la qualité qui affectaient la chaîne de production de la nouvelle Model X. En février de l'année dernière, Tesla et Musk ont été poursuivis par des actionnaires pour avoir exagéré l'efficacité et la sécurité des technologies de leurs véhicules électriques.Dans une proposition de recours collectif déposée auprès du tribunal fédéral de San Francisco, les actionnaires ont déclaré que Tesla les a escroqués pendant quatre ans avec des déclarations fausses et trompeuses qui ont dissimulé comment ses technologies, soupçonnées d'être une cause possible de multiples accidents mortels, créaient un risque sérieux d'accident et de blessure. Selon eux, le cours de l'action Tesla a chuté à plusieurs reprises lorsque la vérité a été révélée, notamment après que la "National Highway Traffic Safety Administration" (NHTSA) a commencé à enquêter sur la technologie Autopilot de Tesla.L'été dernier, la NHTSA a publié un rapport accablant sur Tesla. Le rapport fait état de 736 cas d'accidents impliquant les voitures Tesla, dont 17 accidents mortels. En outre, un autre site appelé Tesla Deaths, qui fournit une perspective plus globale, indique que le nombre de décès liés à Tesla au 12 juin 2023 est de 393. Le nombre de décès directement associés au logiciel Autopilot est de 33. Le rapport de la NHTSA a suscité de nombreuses interrogations sur le contrôle de la qualité chez Tesla et la sécurité des systèmes Autopilot et Full Self-Driving (FSD) de l'entreprise. Les rapports sur leurs défaillances sont pléthores.L'ancienne conseillère principale en matière de sécurité de la NHTSA, Missy Cummings, a noté que l'augmentation des accidents de Tesla était troublante. « Tesla connaît plus d'accidents graves - et mortels - que les personnes dans un ensemble de données normal », a-t-elle déclaré. Selon Cummings, l'une des causes probables est le déploiement à grande échelle du FSD [dont le nom signifie littéralement "conduite entièrement autonome"]. « Le fait est que n'importe qui et tout le monde peut l'avoir. Est-il raisonnable de s'attendre à ce que cela entraîne une augmentation des taux d'accidents ? Bien sûr, absolument ».Certains observateurs se demandent si le bilan alarmant de l'Autopilot et du FSD n'indiquerait pas une course à l'innovation au mépris de la sécurité. Mais Musk a défendu à plusieurs reprises sa décision de pousser les technologies d'assistance à la conduite aux propriétaires de Tesla, arguant que les avantages l'emportent sur les inconvénients. Dans une déclaration en 2022, le PDG de Tesla a laissé entendre : « au point où vous pensez que l'ajout d'autonomie réduit les blessures et les décès, je pense que vous avez l'obligation morale de le déployer même si vous allez être poursuivi et blâmé par beaucoup de gens ».« Parce que les personnes dont vous avez sauvé la vie ne savent pas que leur vie a été sauvée. Et les gens qui meurent ou se blessent occasionnellement, ils le savent certainement, ou leur état le sait », a-t-il ajouté. En outre, les vulnérabilités des voitures Tesla permettent également aux chercheurs en sécurité de s'en mettre plein les poches lors du concours de piratage. Lors de la première journée du Pwn2Own Automotive en janvier, les chercheurs ont gagné plus de 700 000 dollars en piratant une Tesla, des chargeurs de véhicule électriques et plusieurs systèmes d'infodivertissement.La plus grosse récompense est allée à l'équipe Synacktiv, qui a gagné 100 000 dollars pour avoir piraté le véhicule de Tesla. La même équipe a gagné 195 000 dollars supplémentaires pour des exploits visant les stations de recharge Ubiquiti Connect, ChargePoint Home Flex, JuiceBox 40 et Autel MaxiCharger EV. L'année dernière, l'équipe Synacktiv avait déjà réussi à pirater une Tesla Model 3 en exécutant une attaque Time of Check to Time of Use (TOCTOU) contre la Tesla Energy Gateway. La mort accidentelle de la milliardaire Angela Chao relance le débat sur la sécurité et les défauts techniques des véhicules Tesla.Quel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous du rapport sur la mort tragique d'Angela Chao ?Pensez-vous que cet accident mortel pourrait être lié à un éventuel piratage ? Pourquoi ?Que pensez-vous des nombreux problèmes des systèmes Autopilot et Full Self-Driving de Tesla ?Selon vous, l'entreprise d'Elon Musk a-t-elle sacrifié la sécurité au profit d'une course à l'innovation ?La structure renforcée des vitres des Tesla constitue-t-elle un élément de sécurité ou est-elle dangereuse ?