Un succès mitigé ?

Peu de détails techniques ont filtré

Conclusion

Mercredi, Neuralink a présenté le premier sujet humain à recevoir l'implant cérébral de l'entreprise, un homme de 29 ans qui est paralysé des épaules jusqu'aux pieds depuis huit ans après un accident de plongée.Dans une brève diffusion en direct sur la plateforme de médias sociaux X, l'homme s'est présenté sous le nom de Noland Arbaugh et a déclaré qu'il était capable de jouer aux échecs en ligne et au jeu vidéo Civilization en utilisant l'appareil Neuralink. « Si vous pouvez tous voir le curseur se déplacer sur l'écran, c'est de mon fait », a-t-il déclaré lors de la diffusion en direct en déplaçant une pièce d'échecs numérique. « C'est plutôt cool, hein ? »Neuralink, cofondé en 2016 par le milliardaire Elon Musk, développe un système connu sous le nom d'interface cerveau-ordinateur, qui décode l'intention de mouvement à partir des signaux cérébraux. L’objectif initial de l’entreprise est de permettre aux personnes paralysées de contrôler un curseur ou un clavier en utilisant uniquement leurs pensées.Dans le livestream, Arbaugh décrit l'apprentissage de l'utilisation de l'interface cerveau-ordinateur. « J'essayais de déplacer, disons, ma main droite vers la gauche, la droite, l'avant, l'arrière, et à partir de là, je pense qu'il est devenu intuitif pour moi de commencer à imaginer le curseur en mouvement », a-t-il déclaré. Bien que le livestream contienne relativement peu de détails, un ingénieur de Neuralink a déclaré dans la vidéo que davantage d'informations seraient publiées dans les prochains jours.Arbaugh a ajouté qu’il se sent chanceux de faire partie de l’étude Neuralink : « Je ne peux même pas décrire à quel point c’est cool de pouvoir faire ça. »« En gros, c'était comme utiliser la Force sur le curseur et je pouvais le déplacer où je voulais. Il suffit de regarder quelque part sur l'écran et il se déplaçait là où je le voulais, ce qui était une expérience tellement folle la première fois que cela s'est produit », a-t-il déclaré, faisant référence à « Star Wars ».« J'avais pratiquement abandonné ce jeu », a déclaré Arbaugh, faisant référence au jeu Civilization VI, « vous tous [Neuralink] m'avez donné la possibilité de refaire cela et j'ai joué pendant huit heures d'affilée ».Kip Ludwig, ancien directeur du programme d'ingénierie neuronale aux National Institutes of Health des États-Unis, a déclaré que ce que Neuralink a montré n'était pas une « percée ». « Nous en sommes encore aux tout premiers jours après l'implantation, et il y a beaucoup d'apprentissage à la fois du côté de Neuralink et du côté du sujet pour maximiser la quantité d'informations pour le contrôle qui peut être obtenu », a-t-il ajouté.Malgré cela, Ludwig a déclaré que c'était une évolution positive pour le patient de pouvoir s'interfacer avec un ordinateur d'une manière qu'il n'était pas possible de faire avant l'implant. « C'est certainement un bon point de départ », a-t-il déclaré.Avant de recevoir la puce, Arbaugh aurait besoin de l’aide d’une autre personne pour jouer aux échecs et aux jeux vidéo en ligne. « Maintenant, je peux littéralement m'allonger dans mon lit et jouer à ma guise », a-t-il déclaré – au moins jusqu'à ce que la batterie de sa puce rechargeable s'épuise.La puce contient 1 000 électrodes programmées pour recueillir des données sur l’activité neuronale et l’intention de mouvement du cerveau, puis envoyer ces données à un ordinateur Neuralink pour les décoder afin de transformer les pensées en actions.La société a reçu l’année dernière le feu vert de la Food and Drug Administration des États-Unis pour procéder à un premier essai sur l’homme et a commencé à recruter des participants paralysés à l’automne pour tester le dispositif.Jusqu’à présent, Neuralink a révélé peu de détails sur l’avancement de cette étude. Dans un article X en janvier, Musk a annoncé que le premier sujet humain avait reçu l’implant Neuralink et qu’il « se remettait bien ». En février, il a déclaré que la personne s'était rétablie et était capable de contrôler une souris d'ordinateur en utilisant ses pensées.« Les progrès sont bons et le patient semble s'être complètement rétabli, sans aucun effet indésirable à notre connaissance », a déclaré Musk le 19 février lors d'une conversation audio Spaces sur X, en réponse à une question sur l'état du participant. Le « patient est capable de déplacer une souris sur l’écran simplement en pensant », a-t-il ajouté.Le dispositif de Neuralink est implanté dans le cerveau à l’aide d’un robot chirurgical développé par la société ; il est esthétiquement invisible une fois en place. La société a conçu un logiciel qui analyse les signaux cérébraux et les traduit en commandes de sortie pour contrôler des appareils externes.Certains neuroscientifiques et éthiciens ont critiqué le manque de transparence de Neuralink autour de l’essai. Ce qui est connu publiquement de l’étude de Neuralink provient de publications sur les réseaux sociaux et d’une brève brochure publiée par la société l’année dernière.Neuralink n'a pas révélé le nombre de sujets qui seront inscrits à l'étude, le site d'essai ou les résultats qui seront évalués. Et la société ne s’est pas inscrite sur ClinicalTrials.gov, un référentiel gouvernemental contenant des informations sur des études médicales impliquant des sujets humains. L'entreprise a également été confrontée à une controverse concernant le traitement présumé des animaux utilisés dans ses recherches. L’année dernière, une enquête a détaillé comment certains de ses singes sont morts à la suite des tests d’implants cérébraux effectués par l’entreprise.Arbaugh a apparemment répondu aux problèmes de sécurité entourant l'appareil. « Je pense qu'il n'y a rien à craindre », a-t-il déclaré. « L’opération a été super facile. Je suis littéralement sorti de l’hôpital un jour plus tard ». Il a déclaré qu’il n’avait aucun déficit cognitif après l’opération.Plusieurs autres sociétés se précipitent pour commercialiser des interfaces cerveau-ordinateur. Un concurrent, Synchron, développe un dispositif semblable à un stent qui est inséré dans la veine jugulaire et poussé vers le haut pour qu'il repose contre le cerveau. La société basée à New York a implanté son premier sujet en 2019 et a depuis démontré que l'appareil est sûr et a permis aux personnes paralysées de naviguer sur le Web et d'effectuer des achats et des opérations bancaires en ligne. La FDA n’a encore approuvé aucun BCI ; ils sont tous encore expérimentaux.Arbaugh a reconnu avoir rencontré des problèmes lors de l'utilisation de l'appareil. « Je ne veux pas que les gens pensent que c’est la fin du voyage. Il y a beaucoup de travail à faire», a-t-il déclaré. « Mais cela a déjà changé ma vie ».Source : Neuralink (vidéo dans le texte)Quelles sont les implications de l’utilisation de la technologie BCI sur des sujets humains, et comment Neuralink pourrait-t-elle les aborder ?Comment la société peut-elle s’assurer que la technologie reste accessible à tous et ne crée pas un fossé entre ceux qui peuvent se permettre ces implants et ceux qui ne le peuvent pas ?Quelles mesures de sécurité et de confidentialité devraient être mises en place pour protéger les données personnelles des utilisateurs ?En quoi les résultats de Neuralink diffèrent-ils des recherches antérieures sur les interfaces cerveau-ordinateur, et quelles sont les innovations clés ?Comment Neuralink pourrait-elle de surmonter les défis techniques actuels pour améliorer la précision et la fiabilité de l’implant ?Quel pensez-vous du plan à long terme de Neuralink pour l’évolution de cette technologie ? Comment cela pourrait-il changer notre interaction quotidienne avec la technologie ?Quelles sont les conséquences potentielles sur le marché du travail et l’éducation avec l’introduction de cette technologie ?