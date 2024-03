I should mention that the Blindsight implant is already working in monkeys.



Resolution will be low at first, like early Nintendo graphics, but ultimately may exceed normal human vision.



Also, no monkey has died or been seriously injured by a Neuralink device!

The first human Neuralink patient, who is paralysed, controlling a computer and playing chess just by thinking.

Neuralink est une société de neurotechnologie qui vise à créer des puces cérébrales pour traiter les maladies et intégrer des capacités logicielles avancées au cerveau humain. Outre le traitement potentiel de maladies cérébrales comme l'épilepsie et la maladie de Parkinson, la puce cérébrale agirait également comme une sorte de couche numérique qui fusionne la matière grise humaine avec des outils technologiques avancés. Après les tests sur des singes et des porcs, Elon Musk a annoncé au début de l'année que le premier implant cérébral de Neuralink, appelé Telepathy, a été posé avec succès sur un cobaye humain.L'homme d'affaires a annoncé jeudi sur X que le prochain produit de Neuralink s'appellera "Blindsight" et qu'il redonnera la vue à ceux qui sont incapables de voir complètement. « Blindsight est le prochain produit de Neuralink après Telepathy. L'implant Blindsight fonctionne déjà chez les singes. La résolution sera d'abord faible, à l'instar des premiers graphismes de Nintendo, mais elle pourrait à terme dépasser la vision humaine normale. Par ailleurs, aucun singe n'est mort ou n'a été gravement blessé par un dispositif Neuralink », a écrit Musk. La dernière phrase du message est une réponse aux critiques qui visent Neuralink.Neuralink a fait l'objet de critiques de la part des autorités de régulation et des groupes de défense des animaux pour le mauvais traitement dont ont été victimes de nombreux singes et porcs qui lui ont servi de cobaye. Un rapport publié en décembre 2022 a révélé que Neuralink fait l'objet d'une enquête fédérale pour de potentielles violations de la législation américaine sur le bien-être des animaux (Animal Welfare Act). Et un rapport d'enquête portant sur des documents et des sources internes suggère que les tests sur les animaux sont effectués trop rapidement, ce qui fait souffrir les animaux inutilement et cause leur mort.Neuralink aurait tué jusqu'à 1 500 animaux en quatre ans et est poursuivie pour cruauté envers les animaux. La précipitation dans les tests aurait conduit à des erreurs graves. Ces rapports ont suscité des craintes auprès des régulateurs et de la société civile lorsque Musk et Neuralink se sont déclarés prêts pour les tests sur humains. Cependant, les inquiétudes des régulateurs ont été apaisées, car ils ont autorisé Neuralink à effectuer des tests sur des humains. Neuralink a révélé en janvier que le premier patient humain ayant reçu son implant s'appelle Noland Arbaugh et que l'opération s'était déroulée sans aucun incident.Neuralink a publié jeudi une vidéo du patient, qui est paralysé au-dessous des épaules à la suite d'un accident de plongée, jouant aux échecs en utilisant uniquement le contrôle de l'esprit. Lors d'une retransmission en direct de neuf minutes sur X, Arbaugh a démontré sa capacité à jouer aux échecs en ligne en utilisant uniquement un curseur contrôlé par sa pensée. Arbaugh a décrit l'opération comme étant remarquablement simple. Il a mentionné l'utilisation de l'implant cérébral pour jouer au jeu vidéo Civilization VI, exprimant sa joie d'avoir retrouvé cette capacité et d'avoir joué pendant huit heures consécutives.Malgré ces progrès, Arbaugh a reconnu que la nouvelle technologie n'était pas sans faille et qu'elle avait rencontré quelques difficultés. La procédure consiste à insérer 64 fils flexibles dans une partie du cerveau qui contrôle l'intention de mouvement. Les fils sont si fins qu'un robot doit les implanter. Les fils permettent ensuite à l'implant d'enregistrer et de transmettre les signaux cérébraux à une application, qui décode ensuite la manière dont une personne décide de bouger. L'implant est alimenté par une batterie qui peut être rechargée sans fil. Ni Musk ni Neuralink n'a donné plus de détails sur le nouveau dispositif.Les premiers avantages d’un tel dispositif commencent à se faire voir dans le domaine médical. À court terme, Neuralink a pour objectif de concevoir des dispositifs pour apporter des solutions aux maladies cérébrales et aux lésions cérébrales graves. L’entreprise n’est pas dans un îlot isolé en la matière ; l'entreprise de Musk a de nombreux rivaux qui travaillent également sur leurs propres dispositifs cérébraux. Avec les nombreuses avancées de la technologie, des tiers se sont fait implanter des électrodes dans le cerveau. Celles-ci leur permettent de déplacer un curseur et de sélectionner des lettres sur un écran.L’un des débats les plus importants lorsqu’on parle des dispositifs connectés à Internet est celui de leur utilité face aux risques liés à leur utilisation, notamment, le piratage et l’intrusion dans la vie privée de leurs propriétaires. Avec une puce cérébrale dans le cerveau qui le connecte à Internet, l’homme pourrait lui-même devenir la cible de cyberattaques. En outre, les informations sur les implants de Neuralink sont rares, à l'exception d'une brochure destinée à recruter des sujets d'essai. Neuralink ne s'est pas enregistrée sur ClinicalTrials.gov, comme il est d'usage et comme l'exigent certaines revues universitaires.Certains scientifiques s'inquiètent de ce manque de transparence. Le partage d'informations sur les essais cliniques est important, car il aide les autres chercheurs à s'informer sur les domaines liés à leur recherche et peut améliorer les soins aux patients. Lorsque la recherche scientifique est financée par des agences gouvernementales ou des groupes philanthropiques, son objectif est de promouvoir le bien public. Neuralink, en revanche, incarne un modèle de capital-investissement. Les entreprises privées peuvent s'efforcer de faire le bien, mais elles cherchent également à maximiser leurs profits pour les investisseurs.Cela peut entrer en conflit avec l'intérêt des patients. Les puces cérébrales soulèvent également d'importantes préoccupations d'ordre éthique. Les personnes qui ont perdu l'usage de la parole pourraient bénéficier d'interfaces cerveau-ordinateur, mais les barrières de communication peuvent limiter leur participation aux études de recherche. Les principaux problèmes spécifiques sont identifiés comme ceux concernant les questions de fin de vie (arrêt des dispositifs), l'amélioration des capacités humaines au-delà des niveaux normaux, les changements mentaux et l'identité personnelle, ainsi que les effets culturels.L'éthique médicale exige des médecins qu'ils aident les patients tout en minimisant les dommages potentiels. Outre les erreurs et les risques pour la vie privée, les scientifiques s'inquiètent des effets indésirables potentiels d'un dispositif entièrement implanté comme Neuralink, étant donné que les composants du dispositif ne sont pas facilement remplaçables après l'implantation.Lorsqu'ils envisagent une intervention médicale invasive, les patients, les prestataires et les développeurs cherchent à trouver un équilibre entre les risques et les avantages. Neuralink a révélé en janvier que le premier patient humain ayant reçu son implant s'appelle Noland Arbaugh et que l'opération s'était déroulée sans aucun incident. Selon les experts, compte tenu des niveaux actuels de sécurité et de fiabilité, les avantages d'un implant permanent devraient être importants pour justifier les risques incertains.