Optimus est un robot humanoïde bipède autonome à action électromécanique et à "usage général". Il vise à prendre en charge les tâches "dangereuses, répétitives ou ennuyeuses". Il se veut non menaçant pour les utilisateurs et se déplacera à un rythme lent (comme un être humain). Annoncé en 2021, Optimus devrait être relativement léger et présenter un profil réduit. Musk a assuré le public qu'une personne moyenne sera capable de maîtriser ou de dépasser le robot facilement dans le cas improbable où quelque chose se passerait mal. La première version a été présentée lors de l'événement Tesla AI Day 2022.Une vidéo de démonstration publiée en mai 2023 par l'entreprise indique qu'Optimus progresse dans son objectif de devenir "un robot de travail polyvalent". Contrairement à la première version, la deuxième génération d'Optimus (Optimus Gen 2) peut marcher très lentement, ramasser et ranger des objets. Une combinaison de pistons, de plaques de force et de leviers permet au robot humanoïde de marcher à un rythme mesuré et délibéré, ce qui constitue une simulation réaliste d'un mouvement prudent. En outre, Optimus se tient mieux debout et possède des membres et des mains fonctionnels, avec un cou qui tourne.Il peut également s'accroupir et prendre des poses de yoga de base, faisant preuve d'équilibre, ce qui a été un défi pour les robots humanoïdes dans le passé. Chaque robot Optimus est équipé d'un réseau neuronal entièrement entraîné. Les robots humanoïdes sont dotés d'une IA qui leur permet d'interagir avec le monde qui les entoure, de manière totalement autonome. La démo de Tesla montre Optimus en train de trier des blocs par couleur, les ramasser délicatement et les placer dans le conteneur correspondant, s'arrêtant même pour remettre en place un conteneur qui s'est renversé. Tesla veut aller encore plus loin.L'entreprise se prépare maintenant à utiliser Optimus comme une main-d'œuvre polyvalente dans ses usines américaines de productions de véhicules électriques. Par le passé, dans le cadre de projets pilotes, Optimus a déjà été utilisé dans l'usine pour effectuer des opérations simples, mais il semble maintenant qu'il soit prêt à entrer en service complet. Tesla a publié une soixantaine d'offres d'emploi liées au développement et à l'amélioration des capacités d'Optimus. L'un des postes clés ouverts par Tesla est celui d'un responsable chargé de superviser le développement de l'humanoïde pour les opérations quotidiennes.Le technicien en question devra travailler avec une équipe d'experts à la fois pour permettre à Optimus de se déplacer correctement (bien mieux que la version actuelle) dans un environnement de travail dynamique, et pour mettre en place des lignes de production et des infrastructures adaptées aux robots comme aux humains. L'annonce précise : « le travail se déroulera sur plusieurs sites et nécessitera de fréquents déplacements. Ainsi, de solides compétences techniques permettant d'identifier et d'atténuer les risques et de réagir rapidement aux problèmes opérationnels et à l'évolution des objectifs sont appréciées ».Parmi les offres d'emploi, plusieurs sont destinées à des personnes qualifiées pour analyser minutieusement toutes les données de test du robot Optimus, afin d'accélérer le développement, et à des personnes capables de programmer en langage C++. Il est important de rappeler qu'Optimus reste une priorité pour Tesla. En 2022, Musk a annoncé que le robot humanoïde de Tesla est le produit le plus important sur lequel l'entreprise travaille. Il espère pouvoir le mettre en vente dès 2025 et est certain qu'Optimus peut ouvrir un marché encore inexploré, qui pourrait à l'avenir valoir plus que celui des voitures électriques.L'intention de Musk est de mettre à la disposition des gens un assistant utile, capable d'effectuer toutes les tâches fatigantes, dangereuses ou ennuyeuses qui sont aujourd'hui encore dévolues aux humains. Bien que relevant de la science-fiction, la voie tracée a suscité l'intérêt d'autres constructeurs automobiles, dont BMW, qui envisagent d'utiliser des robots humanoïdes dans leurs usines. BMW a signé un partenariat avec la startup Figure AI dans le but d'utiliser les robots humanoïdes de cette dernière dans son usine de Caroline du Sud, ce qui automatisera les tâches de fabrication dangereuses ou répétitives.Chez Figure AI, les ingénieurs travaillent actuellement sur un robot humanoïde appelé Figure 01. Ce dernier s'appuie sur des réseaux neuronaux et des capteurs. Il perçoit les environnements, analyse les situations et détermine les actions de manière autonome. Figure 01 fait preuve d'intelligence et d'adaptabilité, navigue dans des environnements dynamiques et répond à des défis imprévus. Sa fonctionnalité vocale s'appuie sur un modèle d'IA développé par OpenAI.Figure AI espère que sa machine sera capable d'effectuer des tâches dangereuses qui ne conviennent pas à l'homme et que sa technologie contribuera à atténuer les pénuries de main-d'œuvre. Cette ambition est partagée par d'autres entreprises rivales de robotique comme Xiaomi et Tesla. Par ailleurs, Musk tente également de vendre le robot Optimus de Tesla comme un agent autonome capable de prodiguer des soins aux personnes âgées.Source : Tesla Quel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous du projet ambitieux de Tesla visant à utiliser Optimus dans ses usines ?Elon Musk va-t-il réussir son pari ? Ou s'agit-il d'une nouvelle déclaration à l'endroit des investisseurs ?