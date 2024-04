Un bref aperçu de ce qu'est le suivi par GPS et de son fonctionnement

Controverse autour des fléchettes GPS de la police

Bien que cette méthode soulève des questions juridiques concernant les droits constitutionnels, les défenseurs des libertés civiles estiment qu'elle peut être acceptable si elle est utilisée dans des situations spécifiques et avec des garanties appropriées. Bien que cette technologie puisse sembler dystopique, elle offre un moyen plus sûr de gérer les situations de fuite pour toutes les parties impliquées.La technologie GPS (Global Positioning System) est l'une des inventions les plus innovantes de notre époque. À mesure qu'elle progresse, de plus en plus de flottes dans le monde l'utilisent pour obtenir des itinéraires et surveiller leurs véhicules. Mais malgré son utilisation répandue, de nombreuses personnes ne savent pas exactement comment fonctionne un traceur GPS et ne connaissent pas les différents cas d'utilisation qu'il permet.Un dispositif de localisation GPS est un appareil portable qui permet aux utilisateurs de surveiller et de suivre sa position. Ces dispositifs sont le plus souvent utilisés dans les véhicules en tant que systèmes de localisation. Bien que les dispositifs de repérage soient similaires aux systèmes de navigation embarqués, il existe quelques différences essentielles. Les systèmes de navigation GPS indiquent au conducteur sa position sur une carte numérique et lui fournissent ensuite des instructions de conduite pour se rendre à un point donné.En revanche, les dispositifs de localisation GPS utilisent la technologie GPS pour suivre la position actuelle d'un véhicule et l'historique de ses déplacements. Les données GPS sont ensuite diffusées sur un ordinateur, un smartphone ou une tablette.Les traceurs GPS se connectent à une série de satellites pour déterminer l'emplacement. Le traceur utilise un processus appelé trilatération qui utilise la position de trois satellites ou plus du réseau GNSS (Global Navigation Satellite System) et la distance qui le sépare de ces satellites pour déterminer la latitude, la longitude, l'altitude et l'heure.L'apprentissage du fonctionnement d'un traceur GPS est simple. Dans le véhicule, le traceur est généralement alimenté par le connecteur de diagnostic embarqué (OBD-II), un allume-cigare, une prise accessoire ou une batterie interne. Les informations qu'il recueille sont ensuite transmises au logiciel qui permet à l'utilisateur d'agréger et d'analyser les données.Comment les traceurs GPS fonctionnent-ils avec le logiciel ? Certains sont des traceurs actifs, c'est-à-dire qu'ils sont capables de fournir à l'utilisateur une vue en temps réel du positionnement global. Ce type de traceur peut être intégré dans un service géré. Les traceurs passifs sont généralement moins coûteux que les traceurs actifs, car ils se contentent de stocker les données GPS pour les consulter ultérieurement.Le service de police d'Old Westbury, dans l'État de New York, utilise des lanceurs montés sur des véhicules qui envoient des projectiles en mousse dotés d'une colle activée par la chaleur sur les véhicules en fuite dans le cadre d'une course-poursuite. Les projectiles sont équipés d'un système de localisation GPS sans fil qui permet à la police de savoir où se trouve le véhicule. Les lanceurs et les fléchettes sont fabriqués par StarChase, qui loue également des unités portables à la police de New York, entre autres. L'idée est d'éliminer les poursuites en voiture, qui sont dangereuses et mettent souvent le public en danger.« Les poursuites policières sont fortement découragées », a déclaré Stuart Cameron, chef de la police d'Old Westbury, selon Gothamist. « Les statistiques parlent d'elles-mêmes... les suspects sont blessés, les officiers sont blessés, et même des membres du public sont tués ou blessés lors de ces poursuites.Les lanceurs sont montés à l'avant des voitures de police, de sorte que les policiers n'ont qu'à poursuivre un véhicule en fuite suffisamment longtemps pour le marquer avec une fléchette collante, puis ils peuvent faire marche arrière et suivre sa localisation. Les fléchettes sont tirées par de l'air comprimé, et on dit qu'elles se déplacent à une vitesse d'environ 30 miles par heure et qu'elles restent collées sans faire de dégâts. Il n'y a pas qu'à Long Island que ces fléchettes sont utilisées. Les services de police du Michigan, du Tennessee, du Texas, de l'État de Washington et d'autres encore ont commencé à s'en équiper. Toutefois, l'utilisation de ces traceurs sur des véhicules civils soulève des questions quant à leur constitutionnalité, certains estimant qu'ils violent les droits du quatrième amendement.Dans l'affaire U.S. vs Jones, jugée par la Cour suprême en 2012, il a été décidé à l'unanimité que le suivi d'une voiture par GPS sans mandat constituait une perquisition illégale, en violation du quatrième amendement.Toutefois, l'Union américaine pour les libertés civiles (ACLU) a déclaré que les fléchettes de localisation GPS ne posaient pas de problème, « en supposant qu'elles soient utilisées de la manière que tout le monde imagine probablement », selon les termes de Jay Stanley, analyste politique principal de l'ACLU. En d'autres termes, si la fléchette est tirée au cours d'une course-poursuite avec un véhicule en fuite, son utilisation est probablement légale tant que le traceur est retiré après que le véhicule a été rattrapé.Mon avis critique sur cette approche est mitigé. D'un côté, l'utilisation de fléchettes GPS pour marquer les véhicules en fuite semble être une alternative prometteuse pour réduire les risques d'accidents graves lors des poursuites policières. En évitant les courses-poursuites à grande vitesse, cette méthode peut sauver des vies et prévenir les blessures tant chez les suspects que chez les officiers de police et le public.Cependant, il est essentiel de prendre en compte les préoccupations concernant les droits constitutionnels et la vie privée. L'application de cette technologie soulève des questions quant à son utilisation appropriée et à la garantie des droits individuels. La possibilité de suivre discrètement les véhicules suspects peut être considérée comme une atteinte à la vie privée si elle n'est pas réglementée de manière adéquate.Il est également important de se pencher sur les implications éthiques de cette méthode. Bien qu'elle offre un moyen plus sûr de gérer les situations de fuite, elle peut aussi créer un précédent pour une surveillance accrue de la part des autorités. Il est crucial de trouver un équilibre entre la sécurité publique et le respect des droits individuels. Bien que l'approche de marquer les voitures en fuite avec des fléchettes GPS puisse offrir des avantages en termes de sécurité, il serait bien de garantir qu'elle est mise en œuvre de manière éthique et conforme aux principes constitutionnels et aux droits civils.Quel est votre avis sur le sujet ?Quels sont les risques associés à l'utilisation généralisée de cette technologie de traçage GPS par les forces de l'ordre, en termes de surveillance accrue et de possibles abus de pouvoir ?Comment peut-on garantir que l'utilisation des fléchettes GPS par la police reste limitée aux situations de poursuites légitimes et ne devienne pas un outil de surveillance généralisée de la population ?