Une décision « tout à fait grotesque »

La loi restera probablement en vigueur, mais ce n'est pas si grave

Les gens aiment les services comme Tegut

Une relique du passé

Les arguments contre la Sonntagsruhe

En Allemagne, le dimanche est sacré. Le pays le considère comme un jour de repos, non seulement pour les employés et les ouvriers, mais aussi pour les établissements (à quelques exceptions près). Les Allemands prennent cette pratique tellement au sérieux que le dimanche est protégé par la Constitution.Les détaillants ont trouvé quelques moyens de contourner le problème, afin que les consommateurs ne soient pas dépourvus d'options pendant leur jour de repos. La chaîne de supermarchés Tegut, par exemple, exploite depuis quatre ans des magasins automatisés sans aucun employé.Mais aujourd'hui, même ces magasins n'ouvriront pas après qu'un tribunal allemand a confirmé une interdiction touchant les magasins de Tegut, même ceux sans personnel humain, les obligeant à rester fermés le dimanche. En décembre, le tribunal a décidé que les 40 magasins automatisés de Tegut ne seraient pas exclus de la loi sur le repos dominical, ou Sonntagsruhe, malgré l'absence de personnel.Un membre du conseil d'administration de Tegut, Thomas Stäb, a qualifié cette décision de « tout à fait grotesque » dans une interview accordée au Financial Times, car les magasins ressemblaient davantage à des « distributeurs automatiques » qu'à de véritables supermarchés. Le dimanche, les magasins réalisent jusqu'à 30 % de leur chiffre d'affaires hebdomadaire, car peu d'entre eux sont généralement ouverts.Les tribunaux allemands ont fait des exceptions à la loi et ont assoupli certaines de ses dispositions les plus strictes, qui exigeaient que les magasins ferment à 18 h 30 les jours de semaine. L'un des principaux arguments avancés par le syndicat allemand du secteur des services, Verdi, pour s'opposer aux magasins automatisés de Tegut est la nécessité de garantir à tous des journées sans achats ni travail.Toutefois, un expert a déclaré à Fortune que si les nouvelles technologies permettent aux gens d'accéder aux marchandises le dimanche sans nécessiter de travail humain, c'est une opportunité qui mérite d'être exploitée.« L'intention de la loi est plutôt que les gens se reposent le dimanche. Si les innovations technologiques permettent aux gens d'acheter des biens individuels sans que, à l'inverse, d'autres personnes aient à travailler pendant des heures pour le faire, le potentiel devrait être exploité », a déclaré à Fortune Jan Büchel, économiste spécialisé dans la numérisation à l'Institut économique allemand.Il a ajouté que les efforts de la Cour pour sauvegarder les dimanches en tant que concept global, par opposition aux travailleurs, semblaient discutables. Un autre élément à prendre en compte pour limiter le nombre d'établissements ouverts le dimanche est le fait qu'ils sont libres de pratiquer des prix plus élevés pour les consommateurs. Mais si ces règles sont assouplies, cela pourrait profiter aux Allemands dont la trésorerie est serrée.« Un plus grand nombre d'alternatives aux kiosques et aux stations-service pourrait renforcer la concurrence et faire baisser les prix, ce qui profiterait aux consommateurs. La question de savoir si les consommateurs achètent des produits individuels le dimanche ou s'ils préfèrent se reposer complètement serait du moins laissée à leur appréciation ».Des appels à reconsidérer les lois sur le dimanche sont lancés de temps à autre en Allemagne, même si le fait de devoir affronter des groupes d'églises catholiques et protestantes pourrait réduire les chances de changement.La protection du dimanche a une forte influence religieuse, car c'est le jour où les chrétiens vont à l'église. C'est pourquoi, il y a quelques années, les juges ont décidé que les intérêts commerciaux n'étaient pas les seuls à être prioritaires. C'est aussi le jour que les gens passent avec leur famille et leurs amis, quoi qu'ils fassent.Bien entendu, la réglementation du dimanche est soumise à la législation des États, ce qui signifie que chacun des 16 États allemands peut choisir les exceptions qui s'appliquent à son cas, même en ce qui concerne les mini-boutiques automatisées. Il ne s'agit donc peut-être pas de la fin de toutes les activités des supérettes le dimanche, car elles peuvent être essentielles pour fournir des produits de base à la population, en particulier dans les régions isolées où il est difficile de trouver des travailleurs, a déclaré à Fortune un représentant de la Fédération allemande du commerce de détail (Handelsverband Deutschland, HDE).En fait, dans l'État allemand de Mecklenburg-Western Pomerania, la législation exclut spécifiquement les mini-boutiques automatisées de la règle du dimanche pour la première fois, a déclaré le porte-parole.« Dans les zones rurales, les marchés automatisés peuvent contribuer à garantir l'approvisionnement local et l'égalité des conditions de vie. En raison du chiffre d'affaires réduit, l'ouverture des marchés automatisés tous les dimanches de l'année est cruciale pour la viabilité économique de ces concepts », a déclaré le porte-parole dans un communiqué.Malgré la résistance des institutions traditionnelles et des syndicats, les magasins automatisés de Tegut ont gagné en popularité, en particulier auprès des personnes à la recherche de commodités le dimanche. Les habitants apprécient l'accessibilité et les options plus saines offertes par ces magasins, qu'ils comparent à des alternatives telles que les stations-service et les kiosques.Néanmoins, le paysage juridique entourant l'ouverture des magasins le dimanche en Allemagne reste strict, reflétant les valeurs culturelles et religieuses profondément ancrées de certains.Les efforts déployés pour moderniser la réglementation afin de tenir compte de concepts de vente au détail novateurs tels que les magasins automatisés de Tegut se heurtent à une certaine résistance, mais témoignent également d'une évolution du point de vue de la société sur le caractère sacré des dimanches.De nombreux propriétaires de petites entreprises en Allemagne, dont Stab, estiment que la Sonntagsruhe est une relique du passé qu'il convient d'éliminer. Selon une enquête réalisée en 2022 par le World Views Research Group (FOWID), 50,7 % des personnes vivant en Allemagne s'identifient comme chrétiennes. Parmi les chrétiens, 24,8 % adhèrent au catholicisme, tandis que l'église protestante compte environ 22,6 % de fidèles. Près de la moitié, soit 43,8 %, n'avaient aucune inclination religieuse.Ce que les personnes qui ne vivent pas en Allemagne peuvent trouver encore plus bizarre, ce sont les limites strictes imposées aux bruits et aux sons dans le cadre de la Sonntagsruhe. Habituellement, la plupart des États allemands appliquent la Ruhezeit, une pratique qui interdit légalement les bruits forts après 22 heures.Pour une raison étrange, la Ruhezeit reste en vigueur toute la journée du dimanche dans certains États, dans le cadre de la Sonntagsruhe. Cela signifie que la musique forte, les aspirateurs, les tondeuses à gazon, les marteaux, les pompes à eau, et même le lavage de votre voiture ou la conduite de certaines voitures qui peuvent être considérées comme bruyantes - toutes ces choses sont interdites par la loi.Alors que le débat se poursuit, Tegut est aux prises avec certaines implications économiques, les ventes du dimanche représentant une part importante du chiffre d'affaires hebdomadaire de ses magasins automatisés. Bien que certains États disposent de vides juridiques permettant à certains commerces de fonctionner le dimanche, les projets d'expansion de Tegut dans son État d'origine, la Hesse, ont été suspendus dans l'attente d'éventuels changements législatifs.Le gouvernement de Hesse s'est montré disposé à envisager des exceptions pour les supermarchés automatisés, à l'instar de mesures similaires adoptées dans d'autres États allemands.Les partisans de la réforme soutiennent que la notion de sacro-saint dimanche est de plus en plus déconnectée des réalités modernes, ce qui suggère un changement potentiel dans l'approche de l'Allemagne en ce qui concerne les réglementations relatives à l'ouverture des magasins le dimanche.Sources : FT, comprendre le Sonntagsruhe et ses implications juridiques (ce qui est autorisé et ce qui est interdit) , loi sur le temps de travail du Sonntagsruhe ( article 9 article 10 ), FOWID Pour ou contre concilier les avancées technologiques avec les valeurs culturelles et religieuses profondément ancrées ? L’exemple allemand des robots respectant le repos dominical vous semble-t-il pertinent ? Dans quelle mesure ?En allant plus loin, les robots devraient-ils également bénéficier de jour de repos ? Devrions-nous accorder aux robots des droits similaires à ceux des humains ?