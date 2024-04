Tesla perd des cadres supérieurs

Envoyé par Elon Musk Envoyé par Au fil des ans, nous avons connu une croissance rapide, avec de multiples usines réparties dans le monde entier. Cette croissance rapide a entraîné une duplication des rôles et des fonctions dans certains domaines. Alors que nous préparons l'entreprise à sa prochaine phase de croissance, il est extrêmement important d'examiner tous les aspects de l'entreprise pour réduire les coûts et augmenter la productivité.



Dans le cadre de cet effort, nous avons procédé à un examen approfondi de l'organisation et pris la décision difficile de réduire nos effectifs de plus de 10 % au niveau mondial. Il n'y a rien que je déteste plus que cela, mais il faut le faire. Cela nous permettra de nous alléger, d'innover et d'être prêts pour la prochaine phase de croissance.



Je tiens à remercier tous ceux qui quittent Tesla pour leur travail acharné au fil des ans. Je vous suis profondément reconnaissant pour vos nombreuses contributions à notre mission et nous vous souhaitons bonne chance dans vos futures opportunités. Il est très difficile de dire au revoir.



Pour ceux qui restent, je voudrais vous remercier à l'avance pour la tâche difficile qui vous attend. Nous développons certaines des technologies les plus révolutionnaires dans les domaines de l'automobile, de l'énergie et de l'intelligence artificielle. Alors que nous préparons l'entreprise pour la prochaine phase de croissance, votre détermination fera une énorme différence pour nous permettre d'y parvenir.



Je vous remercie,

Elon

About every 5 years, we need to reorganize and streamline the company for the next phase of growth — Elon Musk (@elonmusk) April 15, 2024

I made the difficult decision to move on from Tesla after 18 years yesterday. I am so thankful to have worked with and learned from the countless incredibly talented people at Tesla over the years.



I loved tackling nearly 🤣 every problem we solved as a team and feel gratified… — Drew Baglino (@baglino) April 15, 2024

The past 8 years at Tesla have been filled with every emotion - but the feeling I have today is utmost gratitude.



To our unbelievable customers and fans - I’m inspired by your passion and impact on @Tesla and the mission.



To @elonmusk for giving me the chance and… — Rohan Patel (@rohanspatel) April 15, 2024

Elon Musk rejette les allégations selon lesquelles sa personnalité controversée aurait contribué à la baisse des ventes

Elon Musk accusé de ne pas être « concentré » sur Tesla depuis son rachat de Twitter

Cette décision fait suite à un début d'année difficile pour le constructeur de voitures électriques. Tesla a déclaré avoir effectué environ 387 000 livraisons à ses clients au cours du premier trimestre 2024, manquant ainsi les attentes du marché d'environ 13 %. Il s'agit de la première baisse des livraisons en près de quatre ans.D'ailleurs, au cours des deux premières semaines de 2024, Tesla a perdu plus de 94 milliards de dollars en capitalisation boursière, la perte la plus importante que la société ait connue sur une période similaire depuis son introduction en bourse en 2010. En termes de pourcentage, la chute de 12% de Tesla depuis le début de janvier est la pire depuis 2016, lorsque l’action avait reculé de 14% au cours des neuf premiers jours de bourse de l’année.Pour aggraver les choses, les chances d’un redressement imminent pour le fabricant de véhicules électriques ne semblent pas bonnes. Tesla a réduit les prix de ses voitures de manière agressive depuis début 2023 dans le but de stimuler la demande. Mais le résultat a été une érosion constante de sa marge bénéficiaire autrefois élevée. La marge brute de Tesla sur l’automobile hors crédits réglementaires pour le troisième trimestre est passée de 27,9% il y a un an à 16,3%. Et la pression ne fait que s’accentuer, maintenant que les ouvriers de production des usines américaines de Tesla bénéficient d’augmentations de salaire.C'est dans un mémo qu'Elon Musk a annoncé la triste nouvelle :Dans un message ultérieur sur X, Musk a déclaré que « tous les cinq ans environ, nous devons réorganiser et rationaliser l'entreprise en vue de la prochaine phase de croissance ».Dans le cadre de ces licenciements, Drew Bagliano, vice-président senior de Tesla, quitte également l'entreprise. Baglino a confirmé son départ sur X. Il a occupé plusieurs fonctions au sein de l'entreprise pendant plus de 18 ans et était dernièrement responsable de la division énergie et groupe motopropulseur de Tesla.Il faut également noter que l'insigne Tesla a disparu du compte X de Rohan Patel, qui était responsable de la politique de l'entreprise. Il a d'ailleurs confirmé son départMusk a rejeté les commentaires selon lesquels sa personnalité controversée avait entraîné une baisse des ventes et a souligné des chiffres similaires du concurrent chinois BYD, affirmant que c’était un « trimestre difficile pour tout le monde ». Il faut reconnaître que, comme d'autres constructeurs automobiles, Tesla est confronté à un ralentissement mondial de la demande de véhicules électriques. La hausse des coûts de l'électricité a découragé les acheteurs, tandis que les voitures électriques restent plus chères que leurs équivalents à carburant fossile.Matthias Schmidt, analyste chez Schmidt Automotive Research, a déclaré : « Tesla ne semble plus être à l'abri des conditions de marché difficiles ».Au début du mois, Tesla a annoncé sa première baisse de ventes en quatre ans, avec des livraisons au cours des trois mois jusqu'à la fin du mois de mars en baisse de 8 % par rapport à la même période de l'année précédente.Mais Ross Gerber, directeur général de la société de gestion d'investissements Gerber Kawasaki et critique virulent de la direction de Musk, a déclaré que les suppressions d'emplois étaient « la preuve du coût réel des dommages causés à la marque, alors que les ventes de Tesla chutent dans une économie forte ». Gerber, dont la société possède une petite participation dans Tesla, a ajouté : « Il ne fait aucun doute que la combinaison d'un manque de publicité, d'une réelle concurrence et d'un PDG toxique est un mauvais mélange ».Alors que Tesla a connu une croissance fulgurante au cours des dernières années, des signes de tension et de mécontentement commencent à émerger parmi les fidèles de la marque.Les actionnaires devraient voter sur un nouvel accord de rémunération lors de la réunion annuelle de cette année, après qu'un tribunal du Delaware a annulé une approbation de 2018 d'une valeur de 56 milliards de dollars, la plus importante jamais enregistrée et plus que ce que l'entreprise a gagné dans son histoire depuis que Tesla a déclaré pour la première fois un bénéfice net en 2020.Ce chiffre impressionnant s'explique en partie par la crainte que, sans donner à Musk un gros salaire, Tesla ne doive rivaliser activement avec SpaceX et une foule d'autres entreprises pour son temps limité.Ces derniers temps, cependant, son PDG semble plus intéressé par la lutte contre l'immigration illégale et l'embauche de personnes issues de la diversité que par le redressement de l'activité principale de Tesla. Au cours des trois premiers mois de l'année, les ventes trimestrielles de voitures ont chuté pour la première fois depuis la pandémie, la grande surprise venant de la faiblesse de la demande sur le marché américain« Il est très important de mettre en place ce plan de rémunération, car c'est ce qui lui permet de rester concentré », s'est plaint Henning Schulze, dont l'investissement est aujourd'hui « considérablement » en dessous du niveau de la mer après trois ans. « Je crois toujours en Elon, ne vous méprenez pas », a déclaré ce professionnel de l'informatique à d'autres investisseurs de Tesla lors d'un forum sur les espaces organisé immédiatement après les volumes désastreux du premier trimestre, mais « il doit se concentrer et ne pas se plaindre ou fulminer à propos des frontières ».Les données de l'enquête rapportées par Reuters ont révélé que le « score de considération » de Tesla - une mesure utilisée par Caliber pour suivre l'intérêt des consommateurs pour les marques, basé sur la façon dont ils répondent à la question « J'achèterais, ou continuerais à acheter, des produits et des services de Tesla, si on m'en donnait l'occasion » - est tombé à 31 % par rapport à son sommet de 70 % en novembre 2021, chutant de 8 % rien qu'au mois de janvier. Les scores de considération de Caliber pour les fabricants rivaux de véhicules électriques Audi, BMW et Mercedes, ont quant à eux légèrement augmenté au cours de la même période, atteignant entre 44 et 47 %.Une étude distincte de la société d'analyse CivicScience portant sur l'approbation de Musk par les consommateurs américains a révélé que 42 % des personnes interrogées le considéraient de manière défavorable, contre 34 % lorsque sa participation dans Twitter a été annoncée en avril 2022. La conduite du PDG de Tesla a été examinée à plusieurs reprises depuis lors, avec des controverses croissantes allant de la modification des opérations sur X - le site anciennement connu sous le nom de Twitter - à la promotion fréquente de théories du complot et d'autres rhétoriques nuisibles.Barron's, de son côté, a découvert qu'Elon Musk a davantage tweeté sur Disney que sur Tesla depuis que les chiffres ont été publiés.Source : mémo d'Elon Musk, résultats financiers de Tesla