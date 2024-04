Les robots ne sont pas les bienvenus dans les écoles primaires

Les robots sont les bienvenus dans les domaines de la santé, de la science et de l'exploration

La plupart des gens n'en savent toujours pas assez sur les robots

La crainte la plus répandue dans tous les pays étudiés est d'être remplacé d'une manière ou d'une autre par un robot. Près de 80 % des personnes interrogées craignent qu'ils ne suppriment des emplois, tandis que 71 % pensent que les robots pourraient tout aussi bien prendre le rôle de l'homme dans les interactions sociales.Les craintes de remplacement se reflètent également dans l'apparence que les gens souhaitent donner aux robots. En moyenne, 60 % des personnes interrogées dans les cinq pays ne sont pas à l'aise avec les androïdes et ne veulent pas que les robots ressemblent à des êtres humains, ni même qu'ils aient des traits humains tels que des membres ou un visage.Le PDG de United Robotics explique à ce propos que « beaucoup de choses sont liées à la culture pop et à la science-fiction, qui ont imaginé le rôle des robots dans la société sans comprendre la technologie ou l'impact que les robots peuvent avoir sur la vie professionnelle quotidienne. »« Pour United Robotics Group, les robots ne remplaceront jamais les humains, mais ils deviendront nécessaires sur le lieu de travail pour répondre aux changements démographiques et aux attentes de la main-d'œuvre. L'essence de notre vision est que les robots sur le lieu de travail permettront aux humains de se concentrer sur des tâches à haute valeur ajoutée telles que l'analyse et les soins, qu'un robot ne peut pas remplacer. L'idée des robots de service sur le lieu de travail est de décharger les humains des tâches fastidieuses et chronophages, qui peuvent aussi parfois être dangereuses pour la santé (comme le port de charges lourdes), afin de rendre le travail plus agréable », ajoute-t-il.La préférence générale va aux machines dont le fonctionnement (79 %) et l'apprentissage (63,4 %) dépendent directement de l'homme. L'utilisation de robots pour développer l'IA est massivement rejetée (65,4 %).De même, en Allemagne et en France, la majorité des personnes interrogées ne souhaitent pas bénéficier de la protection des robots.Les États-Unis sont le seul pays favorable à l'introduction de robots dans les écoles primaires et les crèches, avec 51 %. Le Canada, l'Italie, la France et l'Allemagne, en particulier (68 %), rejettent cette idée.D'un autre côté, les gens semblent plutôt favorables à une utilisation accrue des robots dans les secteurs où ils sont déjà bien implantés. Par exemple, dans les secteurs industriel et numérique, ainsi que dans la recherche en santé, notamment pour l'étude des virus et de l'ADN.Le développement des robots est en sus bien accueilli dans des domaines tels que l'agriculture et les transports, et d'une manière générale lorsqu'ils peuvent faciliter la vie de l'homme sans la dominer.L'aide apportée par les robots dans l'exploration de l'espace et des fonds marins est également perçue de manière positive, dans l'ensemble.« Il est de plus en plus nécessaire de faire fonctionner les laboratoires et les hôpitaux 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 et de répondre à une demande de santé critique », souligne le PDG de United Robotics.Les inquiétudes à l'égard des robots se reflètent dans les réponses à la question suivante : « Les robots apporteront-ils plus d'avantages ou de risques à la société dans son ensemble ? Les robots apporteront-ils plus d'avantages ou de risques à la société dans son ensemble ? »La grande majorité n'est pas sûre et pense qu'il y a autant d'avantages que de risques. La France semble être le pays le plus sceptique, avec le pourcentage le plus élevé de personnes ayant un avis négatif sur la question (28 %).Les États-Unis sont le pays le plus polarisé (33 % d'opinions positives contre 25 % d'opinions négatives), tandis que l'Italie est le pays le plus optimiste quant à l'apport des robots à la société (34 %).Grosso modo, seules 40 % des personnes interrogées se déclarent suffisamment informées sur l'évolution des robots.« la méconnaissance provient de deux sources : d'une part, la fonction imaginative que nous pouvons attribuer aux robots et, d'autre part, le fait que les robots sur le lieu de travail sont encore une nouveauté. "Nous pouvons comparer cela à l'introduction des ordinateurs ou même des smartphones il y a plusieurs années - il y a un fossé entre les générations qui sont entrées sur le marché du travail avant ces outils et les générations qui utilisent les ordinateurs ou l'internet depuis l'école primaire". Une introduction et une interaction précoces avec ces technologies ne pourront que contribuer à une meilleure compréhension et acceptation des robots sur le lieu de travail », ajoute le PDG de United Robotics.Source : United Robotics Ces chiffres sont-ils cohérents avec la réalité dont vous êtes au fait à propos de la perception des robots dans votre pays ?Pensez-vous que les avantages économiques de l’utilisation de robots humanoïdes l’emportent sur les préoccupations liées à l’emploi ?Comment les entreprises devraient-elles équilibrer l’efficacité opérationnelle et le bien-être des employés lorsqu’elles adoptent des technologies automatisées ?Quelles mesures devraient être prises pour garantir que les travailleurs ne soient pas laissés pour compte dans un monde de plus en plus automatisé ?En tant que consommateurs, seriez-vous prêt à payer un peu plus cher pour des produits fabriqués par des travailleurs humains plutôt que par des robots ?