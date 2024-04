Le tournant



Jusqu’en 2014, Cristina Balan était une étoile montante au sein de l’entreprise de voitures électriques aux États-Unis. En hommage à son expertise en ingénierie, ses initiales étaient gravées sur toutes les premières batteries des modèles Tesla S. Durant l'interview sur Zoom avec Zoe Kleinman, elle a fièrement exhibé une coque de batterie devant la caméra. Cristina se souvient d’avoir discuté avec Musk dans la file d’attente de la cantine du personnel et affirme qu’elle était heureuse et réussissait, vivant son rêve après avoir grandi en Roumanie avec une passion de toute une vie pour les voitures.Mais après avoir soulevé des préoccupations concernant la sécurité du freinage des véhicules Tesla en 2014, elle a perdu son emploi. Balan craignait que les tapis ne s'enroulent sous certaines pédales - un défaut de conception simple mais potentiellement mortel - et a indiqué que des clients s'étaient plaints.« Si vous ne pouvez pas appuyer sur le frein, quelqu'un d'autre, en dehors d'une Tesla, peut être blessé », a-t-elle expliqué. Ils n'avaient qu'à dire : « Nous sommes conscients que les tapis sont mauvais, enlevez-les des voitures ». Mais les responsables ont rejeté ses préoccupations et sont devenus hostiles, affirme Balan.Elle a donc envoyé un courriel à Musk, qui avait directement encouragé les employés à lui faire part de tout souci susceptible d'affecter la réputation de Tesla. « Je lui ai envoyé deux courriels », raconte Balan. « Je lui en ai envoyé un avant mon départ [de Tesla], lui disant que nous étions tous menacés ». Je me disais : « Il veut toujours faire ce qu'il faut pour Tesla ». Mais la démarche a échoué et Balan a perdu son emploi.Balan a fait part à BBC News de diverses communications entre elle et Tesla pendant la période où elle travaillait dans cette entreprise. BBC News a fait part de ses revendications à Tesla, mais n'a reçu aucune réponse.Le site web de l'entreprise indique : « La sécurité est l'élément le plus important de chaque Tesla » et aussi « Nous concevons nos véhicules pour qu'ils dépassent les normes de sécurité ».Cristina a remporté un procès pour licenciement abusif, comme rapporté dans la presse américaine. Cependant, dans une longue déclaration médiatique, Tesla l’a accusée d’avoir utilisé du temps et des ressources de l’entreprise pour un « projet secret », qu’elle [l'entreprise] qualifie d’acte- un crime aux États-Unis.C’est quelque chose que Cristina nie catégoriquement. Tesla n’a jamais fourni de détails sur l’incident allégué, ni à elle ni au public. L’entreprise n’a pas non plus répondu à la demande de BBC News d’obtenir des informations à ce sujet. Cristina accuse Tesla de diffamation. Et bien qu’elle soit actuellement en rémission d’un cancer du sein de stade 3B, sa plus grande inquiétude est de ne peut-être pas vivre assez longtemps pour voir son dernier jour devant la justice.Un autre lanceur d'alerte de Tesla, Lukasz Krupski, a affirmé avoir vécu une expérience similaire, sans rapport avec le sujet, après avoir envoyé un courriel à Musk pour lui faire part de ses inquiétudes concernant les conditions de travail au siège de Tesla en Norvège.Selon Balan, d'autres membres du personnel de Tesla pourraient avoir « peur de s'exprimer ». Son affaire sera finalement entendue par la Cour d'appel du neuvième circuit de Californie. C'est sa seule chance d'obtenir gain de cause sur le plan professionnel, estime Balan.« Je ne veux pas renoncer à ma carrière », dit-elle. « Et je sais que si je ne gagne pas ce procès, mes compétences n'auront aucune importance. Tout le monde regardera ce que Tesla dira de moi, et ma carrière s'envolera. Je ne veux pas de cela ».Le style de direction de Musk est notoirement non conventionnel, mais certains de ceux qui ont travaillé pour lui affirment qu'il obtient des résultats. Dolly Singh, qui a travaillé à SpaceX pour Musk entre 2008 et 2013, a déclaré à BBC News qu'il était un « leader incroyable ». « Si ce n'était pas le cas, il n'accomplirait pas les choses qu'il fait », a-t-elle déclaré en 2022. « Oui, c'est épuisant de travailler pour Elon. Mais je pense que c'est un terrain d'expérimentation comme il n'y en a pas d'autre ».L'avocat américain Gordon Schnell, du cabinet Constantine Cannon, affirme qu'un nombre croissant de travailleurs du secteur technologique deviennent des lanceurs d'alerte. Les enjeux sont si importants que les produits technologiques ont « un impact considérable sur le monde », explique-t-il.« Ils touchent vraiment notre vie à tous », ajoute-t-il. Mais Schnell, qui se spécialise dans la représentation des lanceurs d'alerte, conseille d'explorer toutes les options possibles avant de rendre publique toute réclamation. « Il existe tant de voies protégées dans tant de secteurs différents qu'un lanceur d'alerte peut emprunter pour faire part de ses préoccupations confidentielles aux organismes gouvernementaux compétents qui sont les mieux à même d'y répondre », explique-t-il.Cette affaire soulève des questions éthiques importantes sur la manière dont les entreprises traitent les allégations internes et les préoccupations des employés. La transparence et la communication ouverte sont essentielles pour maintenir la confiance non seulement au sein de l’entreprise mais aussi avec ses clients et le public.L’histoire de Cristina pourrait avoir un effet dissuasif sur les futurs lanceurs d’alerte. La peur de représailles ou de diffamation peut empêcher des employés de signaler des problèmes importants, ce qui pourrait avoir des conséquences graves pour la sécurité et le bien-être publics. Son histoire met en lumière les défis auxquels sont confrontés les lanceurs d’alerte et la nécessité d’une plus grande protection et soutien pour ceux qui osent parler. 