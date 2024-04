Mentee Robotics a levé le voile sur MenteeBot, un robot humanoïde personnalisé qui intègre pleinement l'IA dans tous ses aspects opérationnels.Le MenteeBot utilise une nouvelle méthode d'apprentissage automatique du simulateur à la réalité (Sim2Real) pour sa locomotion. Dans ce système, le modèle robotique s'entraîne dans un environnement simulé, ce qui réduit considérablement les besoins en données lors de l'adaptation à des scénarios réels. Le robot utilise les dernières technologies de rendu de scènes en 3D pour créer des cartes sémantiques de son environnement, tout en évitant dynamiquement les obstacles.L'interprétation des commandes verbales et la "réflexion" sur les exigences de la tâche sont rendues possibles par les grands modèles de langage basés sur les transformateurs. Cette approche permet l'intégration transparente de la locomotion et d'une grande dextérité, ce qui permet à MenteeBot de s'équilibrer dynamiquement lorsqu'il manipule des poids ou étend ses mains.La vision ultime de Mentee Robotics est de créer un robot humanoïde qui va bien au-delà de la nouveauté et qui peut s'adapter à divers environnements et tâches, en utilisant l'interaction humaine naturelle.", a déclaré le professeur Amnon Shashua, président de Mentee Robotics. "Fondée en 2022 par des experts en IA, Mentee Robotics travaille discrètement en coulisses depuis deux ans. Le prototype de robot humanoïde de l'entreprise représente un cycle opérationnel complet, de la reconnaissance des commandes verbales à l'exécution de tâches complexes. Cela inclut des fonctions avancées telles que la navigation, la locomotion, la compréhension de la scène, la détection d'objets, la localisation et la compréhension du langage naturel.Le prototype du MenteeBot n'offre qu'un aperçu des capacités du modèle prêt à la production, dont le lancement est prévu pour 2025. Selon Mentee, la version finale sera dotée de fonctions supplémentaires telles que la détection par caméra uniquement, des moteurs électriques d'une conception unique et une intégration complète de l'intelligence artificielle.: Mentee RoboticsPensez-vous que ce robot humanoïde est crédible ou pertinent ?Quel est votre avis sur le sujet ?