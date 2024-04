Elon Musk décide de solder son Full Self-Driving Tesla, après avoir échoué totalement dans son objectif de conduite autonome et étant dans le collimateur des autorités suite aux accidents

Envoyé par Elon Musk Envoyé par Les autres voitures changent de prix constamment et souvent avec des marges importantes en raison des majorations des concessionnaires et des incitations du fabricant et du concessionnaire. Seuls les imbéciles pensent que le "prix de vente conseillé" est le prix réel.



Les prix de Tesla doivent changer fréquemment afin d'adapter la production à la demande.

Other cars change prices constantly and often by wide margins via dealer markups and manufacturer/dealer incentives. Only a fool thinks the “MSRP” is the real price.



Tesla prices must change frequently in order to match production with demand. — Elon Musk (@elonmusk) April 21, 2024

Tesla a également réduit les prix de sa gamme de véhicules sur les principaux marchés

Une semaine tumultueuse chez Tesla

Unfortunately, very heavy Tesla obligations require that the visit to India be delayed, but I do very much look forward to visiting later this year. — Elon Musk (@elonmusk) April 20, 2024

Conclusion

Tesla a du prendre des décisions fortes durant le week-end, alors que les actionnaires se préparent à un rapport de résultats douloureux mardi. Confronté à des vents contraires allant du ralentissement de la demande à l'intensification de la concurrence, le fabricant de véhicules électriques a réduit ses prix sur plusieurs de ses principaux marchés, dont la Chine et l'Allemagne, à la suite de baisses de prix notables aux États-Unis.Musk fait le pari que la technologie deviendra une source majeure de revenus pour le constructeur automobile le plus coté au monde. Mais depuis des années, il n'a pas réussi à atteindre l'objectif de la conduite autonome, et la technologie fait l'objet d'un examen réglementaire et juridique de plus en plus approfondi.Au début du mois, Musk a déclaré que Tesla dévoilerait ses robots-axis le 8 août , après que les médias ont rapporté que Tesla avait abandonné sa voiture bon marché et grand public en faveur des robotaxis. Tesla a ensuite réduit le prix de l'abonnement mensuel aux États-Unis pour cette fonction de 199 à 99 dollars, l'objectif étant de rendre l'abonnement plus accessible pour les clients.En 2023, Musk a déclaré que le prix du FSD, alors fixé à 15 000 dollars, était très bas, affirmant que la valeur de la voiture augmenterait considérablement si elle devenait autonome. Il est important de noter que même si Tesla nomme ses deux fonctions d'aide à la conduite Autopilot et Full Self-Driving, l'entreprise rappelle qu'elles ne rendent pas ses véhicules autonomes et qu'elles nécessitent une supervision active de la part du conducteur malgré les suggestions de leurs noms.Confronté à la baisse des ventes et à l'intensification de la guerre des prix pour les véhicules électriques, Tesla a réduit les prix de près de 2 000 dollars sur l'ensemble de sa gamme en Chine, reflétant ainsi les réductions de prix aux États-Unis. Cette série de baisses de prix intervient alors que Tesla a annoncé ce mois-ci que ses livraisons mondiales de véhicules au premier trimestre avaient chuté pour la première fois en près de quatre ans.La société a annoncé la livraison de 387 000 véhicules au cours du premier trimestre, ce qui est nettement inférieur aux attentes (environ 443 000) et représente une baisse de 8,5 % par rapport au premier trimestre de l'année dernière.Tesla a réduit le prix de départ de la Model 3 remaniée en Chine de 1 930 dollars pour le porter à 32 000 dollars, comme l'a montré son site web officiel dimanche. En Allemagne, le constructeur automobile a réduit le prix de sa Model 3 à propulsion arrière à 40 990 euros, contre les 42 990 euros qui étaient en vigueur depuis février.Il y a également eu des baisses de prix dans de nombreux autres pays d'Europe, du Moyen-Orient et d'Afrique, a déclaré un porte-parole de Tesla.Le Cybertruck de Tesla a fait l'objet de nombreuses moqueries. Un utilisateur avait également évoqué un problème avec l'Autopilot lorsqu'un autre pickup s'est approché sur l'autre voie alors que les deux roulaient sur l'autoroute :« J'ai rencontré un pickup de l'autre côté d'une autoroute à deux voies. Mon Cybertruck a soudainement freiné brusquement alors que nous avions tous les deux un espace suffisamment large entre nous. Heureusement qu'il n'y a pas de véhicule à l'arrière, car la collision aurait été inévitable. Remarque : Autopilot est simplement un régulateur de vitesse réactif glorifié ».Son défaut le plus grave à ce jour a entraîné le rappel de près de 4 000 véhicules.La National Highway Traffic Safety Association des États-Unis a annoncé que Tesla a rappelé 3 878 Cybertrucks, c'est-à-dire tous ceux qui ont été fabriqués entre le 13 novembre de l'année dernière et le 4 avril. C'est la pédale d'accélérateur qui est en cause : Son coussinet peut se déloger, ce qui a pour effet de coincer la pédale dans la garniture qui la surmonte. Inutile de préciser que ce n'est pas une bonne chose.Il faut noter que c'est un problème qui avait déjà été soulevé par une ingénieure chez Tesla, qui a été virée puis accusé d'abus de confiance en guise de remerciement.C'est dans un mémo qu'Elon Musk a annoncé la triste nouvelle :« Au fil des ans, nous avons connu une croissance rapide, avec de multiples usines réparties dans le monde entier. Cette croissance rapide a entraîné une duplication des rôles et des fonctions dans certains domaines. Alors que nous préparons l'entreprise à sa prochaine phase de croissance, il est extrêmement important d'examiner tous les aspects de l'entreprise pour réduire les coûts et augmenter la productivité.« Dans le cadre de cet effort, nous avons procédé à un examen approfondi de l'organisation et pris la décision difficile de réduire nos effectifs de plus de 10 % au niveau mondial. Il n'y a rien que je déteste plus que cela, mais il faut le faire. Cela nous permettra de nous alléger, d'innover et d'être prêts pour la prochaine phase de croissance ».Tesla a demandé le mercredi 17 avril à ses actionnaires d'approuver à nouveau la rémunération record de 56 milliards de dollars du PDG Elon Musk, fixée en 2018, mais rejetée par un juge du Delaware en janvier. La rémunération ne comprend ni salaire ni prime en espèces, mais fixe des récompenses basées sur l'augmentation de la valeur de marché de Tesla jusqu'à 650 milliards de dollars au cours des 10 prochaines années.La rémunération de Musk, qui peut faire l'objet d'un appel, a été rejetée par Kathaleen McCormick de la cour de chancellerie du Delaware.« Nous ne sommes pas d'accord avec la décision du tribunal du Delaware, et nous ne pensons pas que ce que le tribunal du Delaware a dit soit la façon dont le droit des sociétés devrait fonctionner ou fonctionne », a écrit la présidente du conseil d'administration, Robyn Denholm, dans une lettre incluse dans le dossier réglementaire. En demandant un nouveau vote, Tesla utilise une section de la loi du Delaware qui permet aux entreprises de ratifier des actions qui étaient techniquement défectueuses, telles que la vente d'actions avant que le conseil d'administration n'approuve une augmentation des actions, mais qui n'étaient pas toujours controversées.Musk a annoncé sa décision samedi via X. Le PDG de Tesla devait se rendre en Inde en début de cette semaine pour rencontrer le Premier ministre Narendra Modi.« Malheureusement, les obligations très lourdes de Tesla exigent que la visite en Inde soit reportée, mais je suis impatient de m'y rendre plus tard dans l'année », a écrit Musk.Musk n'a pas donné beaucoup de détails sur son voyage, mais des sources ont dit à Reuters qu 'il prévoyait d'annoncer un investissement de 2 à 3 milliards de dollars en Inde. Musk souhaite construire une nouvelle usine en Inde, où le marché des véhicules électriques est minuscule mais prend de l'ampleur, a rapporté Reuters.Il y a quelques jours, Musk a fait remonter un post X dans lequel il faisait allusion à la croissance du marché indien des véhicules électriques : « L'Inde s'engage à ne vendre que des voitures électriques d'ici à 2030. C'est déjà le plus grand marché pour l'énergie solaire », avait-il écrit.La décision de Musk de repousser l'échéance coïncide avec la publication des résultats du premier trimestre de Tesla le 23 avril, date à laquelle Musk et les investisseurs se pencheront sur les débuts tumultueux de l'entreprise en 2024.Cette stratégie de réduction des prix pourrait être une tentative de Tesla pour attirer davantage d’acheteurs de voitures, surtout après que l’action de l’entreprise a chuté en dessous de 150 $ par action, éliminant tous les gains réalisés au cours de l’année précédente. La valeur de l’action de l’entreprise basée à Austin, au Texas, a chuté d’environ 40 % depuis le début de l’année, en raison de ventes en baisse et d’une concurrence accrue.Il reste à voir comment cette réduction de prix affectera la perception et l’adoption du FSD par les consommateurs, ainsi que l’impact global sur le marché des véhicules électriques et la position de Tesla dans ce secteur en évolution rapide.Source : TeslaQuelles pourraient être les conséquences à long terme de la réduction du prix du FSD sur le marché des véhicules électriques ?Pensez-vous que la baisse du prix du FSD incitera plus de consommateurs à opter pour cette technologie ? Pourquoi ou pourquoi pas ?Comment évaluez-vous la stratégie de Tesla consistant à réduire le prix de ses produits dans le contexte économique actuel ?La réduction du prix du FSD vous rend-elle plus enclin à acheter un véhicule Tesla, ou d’autres facteurs sont-ils plus importants dans votre décision ?Quel impact pensez-vous que cette réduction de prix aura sur les concurrents de Tesla et sur l’industrie automobile en général ?Le FSD est-il selon vous une technologie fiable et prête pour le grand public, ou pensez-vous qu’elle nécessite encore du développement ?