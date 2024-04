La conduite autonome de niveaux 3 et 4, ce qui est considérée comme "conduite autonome", a historiquement été réservée aux "robotaxis" comme Waymo. Mais après être devenu le premier constructeur automobile aux États-Unis à obtenir des permis de conduite autonome de niveau 3 l'année dernière, Mercedes-Benz vend la technologie directement aux consommateurs américains. Les conducteurs des berlines EQS et Classe S peuvent activer "Drive Pilot" par le biais d'un abonnement annuel qui leur permet de détourner leur attention de la route.Mercedes a commencé à obtenir l'approbation du gouvernement pour Drive Pilot l'année dernière. La loi du Nevada autorisant tous les niveaux de conduite autonome sur la voie publique, Mercedes a simplement "auto-approuvé" son logiciel en janvier 2023, puis a soumis la documentation nécessaire à l'approbation de la Californie quelques mois plus tard. En juin, le département californien des véhicules à moteur (DMV) a délivré à Mercedes un permis de conduite autonome de niveau 3 qui a permis au constructeur automobile allemand de commencer à vendre Drive Pilot dans l'État.Contrairement aux logiciels de conduite autonome de niveau 2, tels que la version bêta "Full Self-Driving" de Tesla, mal nommée et incroyablement coûteuse, le niveau 3 n'exige pas que les conducteurs gardent les yeux sur la route. Au lieu de cela, il utilise un réseau complexe de capteurs, de processeurs et d'algorithmes pour prendre ses propres "décisions" de conduite, ce qui permet aux conducteurs de faire défiler leur téléphone ou d'engloutir leur repas sans garder une main sur le volant. Les siestes ne sont pas encouragées, car les conducteurs doivent être prêts à intervenir dans des scénarios délicats, mais pour le reste, la conduite autonome de niveau 3 est assez peu interventionniste.La dépendance du niveau 3 à l'égard d'un matériel spécifique signifie que seuls certains véhicules Mercedes sont compatibles avec Drive Pilot. Pour l'instant, il s'agit de la berline électrique EQS 2024 et de la berline de luxe Classe S 2024. Lorsque les conducteurs ont activé Drive Pilot, ces voitures allument des lumières turquoises sur leurs rétroviseurs latéraux, leurs phares et leurs feux arrière pour indiquer aux autres conducteurs et aux forces de l'ordre qu'elles fonctionnent de manière autonome.Depuis mai 2022, Mercedes vend des forfaits Drive Pilot de trois ans aux conducteurs allemands de Classe EQS et Classe S. Désormais, les conducteurs américains peuvent acheter des abonnements annuels à Drive Pilot pour 2 500 dollars par an. Selon un rapport de Fortune, la Californie comptait 65 véhicules Mercedes compatibles avec Drive Pilot en vente au 11 avril. Selon les données du DMV, un de ces véhicules a été vendu. Les conducteurs californiens peuvent désormais s'attendre à voir à tout moment un compagnon d'infortune se prélasser derrière le volant.Drive Pilot est une technologie innovante qui permet au véhicule de prendre en charge la conduite dynamique jusqu'à une vitesse de 64 km/h sur des tronçons d'autoroutes adaptés et en cas de forte densité de trafic. Une fois activé, DRIVE PILOT contrôle la vitesse et la distance, guidant sans effort le véhicule dans sa voie. Au cours d'un trajet conditionnellement automatisé, certaines applications peuvent être activées sur l'écran central intégré du véhicule, alors qu'elles sont normalement bloquées pendant la conduite.La sécurité reste au cœur de cette innovation Mercedes-Benz, qui impose des exigences élevées en matière de fiabilité opérationnelle. Drive Pilot s'appuie sur la technologie de détection du véhicule du pack d'assistance à la conduite et inclut des capteurs supplémentaires que Mercedes-Benz considère comme indispensables à une conduite sûre et conditionnellement automatisée.Il s'agit notamment du LiDAR, d'une caméra dans la lunette arrière et de microphones pour la détection des véhicules d'urgence, ainsi que d'un capteur d'humidité de la chaussée dans le passage de roue. Un véhicule équipé de DRIVE PILOT dispose également d'actionneurs de direction et de freinage redondants et d'un système électrique embarqué redondant pour garantir la manœuvrabilité en cas de défaillance de l'un de ces systèmes. Ces redondances contribuent à assurer un transfert sûr au conducteur.Drive Pilot sera installé sur certains modèles EQS et Classe S, et activé via le magasinaux États-Unis à partir de 2 500 dollars (d'autres options seront annoncées ultérieurement). Compte tenu de la nature avancée de la technologie, ce protocole d'activation garantit que les clients sont informés des capacités du système au moment de l'activation de niveau 3.En raison des progrès constants de l'intégration des logiciels, une offre basée sur un abonnement offre également aux clients la flexibilité de choisir les options qui conviennent le mieux à leurs besoins individuels. Par exemple, si un client déménage dans un autre État ou une autre région sans accès aux autoroutes de niveau 3, il a la possibilité de ne pas renouveler son abonnement.La position exacte d'un véhicule Mercedes-Benz équipé de Drive Pilot est déterminée à l'aide d'un système de positionnement de haute précision beaucoup plus performant que les systèmes GPS conventionnels. Ce système est si précis qu'il peut déterminer la position du véhicule à quelques centimètres près. En plus des données anonymes collectées par les capteurs LiDAR, les caméras, les radars et les ultrasons, une carte numérique HD fournit une image tridimensionnelle de la route et de ses environs.Cette carte comprend des informations sur la géométrie de la route, les caractéristiques de l'itinéraire, les panneaux de signalisation et les événements particuliers liés à la circulation (par exemple, les accidents ou les zones de travaux routiers ou de construction). Les informations cartographiques sont stockées dans des centres de données et mises à jour en permanence. Chaque véhicule stocke également une copie de ces informations cartographiques à bord, les compare en permanence avec les données de base et met à jour l'ensemble des données locales en fonction des besoins.Mercedes-Benz intègre des aspects sociaux et éthiques dans le développement de la conduite automatisée et estime qu'il est important d'informer tous les conducteurs de l'activation de la fonction de conduite automatisée au moyen d'une représentation visuelle. C'est pourquoi Mercedes-Benz a mis au point des feux de signalisation spéciaux de couleur turquoise pour la conduite automatisée (sur la base de la pratique recommandée SAE J3134) qui indiqueraient que la fonction DRIVE PILOT est activée.À l'heure actuelle, il n'existe pas de cadre réglementaire national aux États-Unis pour mettre en œuvre cette technologie. Le cadre national de la circulation routière et de la réglementation doit encore être adapté à une norme commune. Des discussions sont en cours avec diverses agences fédérales et d'État, et Mercedes-Benz continuera d'adapter l'architecture du système Drive Pilot conformément aux normes définies au fur et à mesure de leur évolution.Mercedes-Benz exige que les nouvelles technologies utilisées sur la voie publique soient conformes à toutes les exigences réglementaires. Une équipe interdisciplinaire composée d'experts techniques, juridiques, éthiques, de certification et de sécurité a collaboré au processus de développement, traduisant le code de la route en logiciel. Mercedes-Benz se conforme aux dispositions de l'ordre général permanent de la NHTSA régissant les véhicules équipés d'ADS.: Mercedes-BenzQuel est votre avis sur cette annonce ?L'affirmation "qu'il ne soit pas nécessaire de surveiller la route lorsque le Drive Pilot est activé" est elle pertinente ou dangereuse ?