Tesla rencontre de grandes difficultés actuellement. L'entreprise a brossé un tableau sombre de ses derniers résultats trimestriels. Les ventes ont chuté de 9 % par rapport à l'année précédente au cours du premier trimestre, ce qui constitue la première baisse en quatre ans. Le bénéfice d'exploitation de Tesla a chuté de plus de 50 % par rapport à la même période de l'année dernière. Les prévisions ont été réduites, car les dirigeants prévoient un volume nettement inférieur. Mais l'action a raconté une autre histoire : l'enthousiasme. Malgré une forte baisse après l'annonce des résultats, le cours s'est de nouveau envolé.Cela est notamment dû aux perspectives présentées par Musk et à la façon dont il décrit l'entreprise. Le marché semble avoir été rassuré par l'arrivée prochaine de voitures moins chères. Après la publication des résultats, les analystes de Jefferies ont écrit dans une note : « notre première impression est que le PDG Elon Musk apaise le marché en accélérant le lancement de nouveaux produits ». En outre Musk tente de faire pivoter sa société dans le rang des entreprises spécialisées dans l'IA afin de profiter de la frénésie autour de la technologie. Il semble suggérer que Tesla veut se défaire de sa dépendance à la vente de véhicules.Et Musk a souligné à maintes reprises lors de la conférence téléphonique sur les résultats que les investisseurs ne devraient pas considérer Tesla comme un constructeur automobile, mais plutôt comme une plateforme numérique semblable à Uber et Airbnb pour une flotte autonome. Et cela, peu importe que Tesla gagne presque tout son argent en vendant des véhicules électriques. Il affirme que Tesla est une entreprise d'IA et concentre ses commentaires publics, sa stratégie produit et ses appels de résultats sur les progrès de Tesla en matière d'IA. Il a promis que Tesla résoudra le problème de l'autonomie avant ses rivaux.Musk tente avec enthousiasme de convaincre les actionnaires que Tesla peut devancer les entreprises spécialisées dans la conduite autonome, comme Waymo et Cruise, et résoudre rapidement le problème de l'autonomie. Pourtant, alors même que le marché émet des signaux forts indiquant que les investisseurs souhaitent que Tesla livre des véhicules électriques moins chers. Lors de l'appel de mercredi, le vice-président de l'ingénierie automobile chez Tesla, Lars Moravy, a été interrogé sur le calendrier précis de la production en masse du Model 2 à 25 000 dollars. Moravy a esquivé la question et Musk est intervenu pour répondre.Il a déclaré que de plus amples détails seraient fournis lors de la présentation du robotaxi de Tesla, le 8 août. Cependant, il a ajouté sa touche visionnaire brevetée : « la façon de penser à Tesla est presque entièrement en matière de résolution de l'autonomie et de capacité à activer cette autonomie pour sa flotte gigantesque ». Musk s'est expliqué plus tard au cours de l'appel : « nous devrions être considérés comme une entreprise de robotique intelligente. Si vous évaluez Tesla comme une simple entreprise automobile, ce n'est pas le bon cadre. Et si vous posez la mauvaise question, la bonne réponse est impossible ». Il a ajouté :« Donc, si quelqu'un ne croit pas que Tesla va résoudre le problème de l'autonomie, je pense qu'il ne devrait pas investir dans l'entreprise ». Plusieurs analystes y croient. Adam Jonas, analyste de Morgan Stanley, estime que l'activité automobile de Tesla ne représente que 20 % de la valeur de l'action, qui est de 310 dollars. D'autres entreprises ont une approche similaire. Elles voient un grand potentiel dans l'activité d'IA de Tesla, de la conduite autonome à la construction de robots humanoïdes capables de travailler en usine. Mais d'autres sont sceptiques quant aux capacités de Tesla et Musk à résoudre le problème de l'autonomie.Depuis environ une dizaine d'années, l'entreprise n'a pas fait qu'un système avancé d'aide à la conduite appelé Autopilot et une technologie de conduite autonome de niveau 2 appelée Full Self-Driving (FSD). Mais les deux systèmes sont bogués et extrêmement limités, et font régulièrement de fausses manœuvres. En outre, l'Autpilot et le FSD sont également impliqués dans de nombreux cas d'accidents de la route, dont des accidents mortels. Le FSD est en phase bêta perpétuelle et coûte cher. Au départ, il coûtait 5 000 dollars, mais le prix a progressivement augmenté jusqu'à atteindre 15 000 $ en septembre 2022.Mais le prix du FSD a été ramené à 8 000 dollars juste avant la publication des résultats financiers cette semaine. Ainsi, si les déclarations de Musk ont fait bondir l'action de Tesla, les observateurs du marché ont exprimé un certain scepticisme quant aux projets ambitieux de l'entreprise. « L'engagement en faveur du robotaxi est inébranlable, mais le calendrier et le modèle commercial ne sont toujours pas clairs », indique la note de Jefferies. Une note des analystes de la banque d'investissement UBS se référant au FSD de Tesla était encore plus critique. Pour eux, Tesla n'est pas en mesure de réaliser cet exploit dans un avenir proche :« Nous ne doutons pas que la technologie FSD progresse, mais Tesla a déjà parlé d'autonomie, et nous sommes sceptiques quant au fait que Tesla aura un robotaxi ou un service de covoiturage au cours de la décennie ». Musk considère que le jour où Tesla passera à la conduite autonome non supervisée pourrait être "la plus grande appréciation de la valeur de l'actif dans l'histoire". Ce jour pourrait être plus éloigné que Musk ne l'espère, et il pourrait ne jamais arriver. Mais le fait de le dire est déjà une forme de plus-value. Enfin, certains critiques accusent Musk de manipuler le court des actions lorsqu'il se retrouve en difficulté.« Les déclarations d'Elon sont une manipulation du cours de l'action de Tesla. Elon promet un véhicule entièrement autonome chaque année depuis dix ans et à ce jour, il n'en est rien. Lorsque le cours de l'action de Tesla plonge, il refait les mêmes déclarations pour essayer de calmer les marchés. Aujourd'hui, il veut surfer sur la vague de l'IA. Si Elon veut diriger une entreprise d'IA, que Tesla lui crée une division séparée et fasse de son activité automobile une entreprise à part entière que quelqu'un d'autre dirigera. Elon n'a que trop vendu du rêve aux actionnaires et aux consommations », lit-on dans un commentaire.Quel est votre avis sur le sujet ?Pourquoi Elon Musk refuse-t-il que Tesla soit perçu comme un constructeur automobile ?Partagez-vous l'avis de Musk selon lequel Tesla est plutôt une entreprise de robotique intelligente ?Pensez-vous que Tesla soit capable de résoudre le problème de l'autonomie comme Musk le prétend ?