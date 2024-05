Envoyé par Rich Otto Envoyé par

Après presque sept ans, j'ai démissionné de Tesla la semaine dernière. Pourquoi partir ? C'est une entreprise que j'aime et qui m'a tant apporté, mais qui a aussi pris sa part de chair.



Les grandes entreprises sont composées à parts égales de personnes formidables et de produits de qualité, et ces derniers ne sont possibles que lorsque les personnes sont épanouies. Les récents licenciements qui ont ébranlé l'entreprise et son moral ont déséquilibré cette harmonie et il est difficile de voir le long terme. Il était temps de changer.



Il y a beaucoup de choses qui me manqueront chez Tesla ; ses employés en premier lieu. J'ai eu la chance de travailler avec de nombreuses équipes d'ingénierie, de conception, de fabrication, de création et de vente qui rendent nos voitures possibles, et j'ai adoré avoir l'occasion de diriger la manière dont nous avons présenté ces produits au monde.



Ce qui fait la spécificité de Tesla, c'est sa culture de collaboration avec tout le monde : cela signifie que les grandes idées et l'influence peuvent venir de n'importe qui, et c'est un catalyseur qui permet aux employés de sortir de leur zone de confort, de prendre en charge des projets de grande envergure et de s'épanouir.



Rich Otto a rejoint Tesla en septembre 2017 en tant que responsable de la communication et du parc de presse. Auparavant, il avait passé un an et demi dans la startup de véhicules électriques Faraday Future fondée en 2014. Au cours de son passage chez Tesla, il a occupé le poste de gestionnaire de programme pour divers événements Tesla, notamment le lancement du Cybertruck en novembre dernier, la grande ouverture de GigaTexas et les premières livraisons de la Model Y en avril 2022. Dans son message su LinkedIn, il a déclaré avoir apprécié son passage chez Tesla et que l'entreprise a su également tirer profit de lui.Son départ est le dernier d'une longue série de départs de cadres qui ont ébranlé les investisseurs dans le contexte de ralentissement chez Tesla et de baisse de ses marges bénéficiaires. (Les ventes de véhicules Tesla ont chuté de moitié et l'entreprise cherche à faire des économies.) Otto voit d'un mauvais œil les licenciements massifs en cours chez Tesla et pense que cela pourrait avoir de graves conséquences sur l'entreprise à long terme. Il a écrit :Dans son billet, Otto semble faire référence au projet de Musk de licencier jusqu'à 10 % de la main-d'œuvre mondiale de Tesla, alors que le PDG s'efforce de lutter contre le ralentissement de la demande et les inquiétudes des investisseurs concernant les bénéfices. Le mois dernier, il a envoyé au personnel un courriel dans lequel il a annoncé les licenciements massifs et a mentionné la nécessité pour Tesla de s'alléger et de réduire les rôles redondants. Dans un courriel adressé aux cadres de Tesla, il écrivait qu'il serait absolument intransigeant sur la question des licenciements. Près de 20 000 travailleurs ont été licenciés depuis.Fin avril, Tesla a licencié Rebecca Tinucci, directrice principale de la recharge des véhicules électriques chez Tesla, et la majorité de l'équipe de 500 personnes qu'elle dirigeait. L'équipe travaillait sur les superchargeurs de Tesla. Quelques jours plus tard, Allie Arebalo, responsable des ressources humaines de Tesla, a quitté l'entreprise. Lors de la conférence téléphonique sur les résultats du premier trimestre 2024 de Tesla le mois dernier, Martin Viecha, vice-président de longue date chargé des relations avec les investisseurs, avait annoncé à la fin de la conférence qu'il quittait Tesla. Ensuite, toute son équipe a quitté la société.Le départ de Viecha est intervenu peu après la démission du vice-président principal Drew Baglino, qui a encaissé une participation de 181 millions de dollars dans l'entreprise. Baglino travaillait pour Tesla depuis 18 ans et était un pilier pour les investisseurs et les analystes. Rohan Patel, vice-président de Tesla chargé de la politique publique et du développement commercial, s'est retiré en même temps que Baglino. Selon les analystes, les licenciements pourraient se poursuivre jusqu'à la fin du premier semestre. Un rapport de Bloomberg indique que Tesla pourrait licencier à terme près de 30 000 travailleurs dans le monde.« Avec la croissance rapide [de Tesla], il y a eu une duplication des rôles et des fonctions dans certains domaines. Alors que nous préparons l'entreprise pour sa prochaine phase de croissance, il est extrêmement important d'examiner tous les aspects de l'entreprise pour réduire les coûts et augmenter la productivité. Il n'y a rien que je déteste plus, mais il faut le faire », a écrit Musk dans le courriel adressé aux employés le mois dernier. Selon des rapports, Tesla a entamé la semaine dernière une nouvelle série de licenciements en avertissant certaines de ses équipes que le 5 mai était leur dernier jour au sein de l'entreprise.Tesla aurait licencié de nombreux autres travailleurs au cours des derniers jours. Leur nombre n'est pas connu, mais selon certains rapports, les coupes ont été réalisées dans les départements des logiciels, des services et de l'ingénierie. Même le programme de stage d'été de Tesla n'a pas été épargné. Tesla a annulé les offres faites aux stagiaires juste avant qu'ils ne commencent, ce qui a incité les employés à implorer d'autres entreprises de profiter de cette saignée. Cette semaine, Tesla a supprimé des milliers d'offres d'emploi aux États-Unis, au Mexique, au Canada et à Porto Rico, ne laissant subsister que trois annonces.Toutefois, il ne faut pas s'y tromper, Musk a de grands objectifs. Le milliardaire a commencé à minimiser l'activité de Tesla sur le marché des véhicules électriques. Il tente de positionner Tesla en tant que "leader" dans le domaine des véhicules autonomes et a promis de dévoiler un robotaxi entièrement autonome dans le courant de l'année. Il présente Tesla comme une entreprise de robotique intelligente" qui travaille sur l'IA, la conduite autonome (avec ses logiciels controversés Autopilot et Full Self-Driving) et les robots humanoïdes autonomes (avec son robot humanoïde Optimus). Mais son projet suscite le scepticisme.Musk semble croire en ce qu'il dit et explique aux actionnaires que c'est ainsi qu'ils doivent voir Tesla à l'avenir. Lors de la dernière conférence téléphonique avec les actionnaires sur les résultats du premier trimestre 2024, Musk a déclaré : « la façon de penser à Tesla est presque entièrement en matière de résolution de l'autonomie et de capacité à activer cette autonomie pour sa flotte gigantesque. Nous devrions être considérés comme une entreprise de robotique intelligente. Si vous évaluez Tesla comme une simple entreprise automobile, ce n'est pas le bon cadre. Et si vous posez la mauvaise question, la bonne réponse est impossible ».Dans le contexte des suppressions d'emplois, les enquêteurs de la NHTSA (National Highway Traffic Safety Administration) des États-Unis cherchent à savoir si une mise à jour logicielle destinée à résoudre les problèmes de l'Autopilot de Tesla est "efficace". Au moins 20 accidents impliquant l'Autopilot ont eu lieu après le déploiement de la mise à jour. Pourtant, Musk vante les mérites du Full Self-Driving (FSD), affirmant qu'il est meilleur que ce que l'on pense et que les flottes de Teslas seront entièrement autonomes et pourront être utilisées pour transporter des clients lorsqu'elles ne seront pas utilisées par leurs propriétaires.Pendant ce temps, Musk et le conseil d'administration de l'entreprise s'efforcent de rétablir son plan de rémunération, qui s'élève aujourd'hui à 45 milliards de dollars après qu'un juge l'a annulé au début de l'année. Il s'agit du plan de rémunération le plus important jamais accordé à un PDG.Source : billet de blogue Quel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous des vagues de licenciements massifs en cours chez Tesla ?Que pensez-vous du nombre de cadres supérieurs qui ont quitté l'entreprise depuis le mois dernier ?Ces licenciements sont-ils abusifs ? Risquent-ils d'impacter négativement l'entreprise dans les mois à venir ?Quels impacts ces licenciements massifs pourraient-ils avoir sur les employés qui resteront à la fin ?