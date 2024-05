Caractéristiques clés du Unitree G1

Mouvement articulaire extra large : Le G1 dispose de 23 à 43 moteurs articulaires, permettant des mouvements plus amples et plus fluides que ceux des humains.

Contrôle de force des mains habiles : Grâce à des mains dextres contrôlées par la force, le G1 peut manipuler divers objets avec précision.

Apprentissage par imitation et renforcement : Le G1 est alimenté par l’IA et peut apprendre en observant et en imitant les actions humaines.

Modèle du monde robotique : Ensemble, créons un modèle du monde pour le G1, lui permettant d’interagir de manière plus intelligente avec son environnement.

UnifoLM (Unitree Robot Unified Large Model) : Cette technologie ouvre la voie à une nouvelle ère d’intelligence artificielle.

Dimensions mécaniques :

Hauteur, largeur et épaisseur (debout) : 1270 x 450 x 200 mm Hauteur, largeur et épaisseur (plié) : 690 x 450 x 300 mm

Poids (avec batterie) : Environ 35 kg

Degrés de liberté totaux (articulations) : 23

Degrés de liberté de la jambe unique : 6

Degrés de liberté de la taille : 1 (avec option de 2 degrés de liberté supplémentaires)

Degrés de liberté du bras unique : 5

Degrés de liberté de la main unique : 7 (avec option de contrôle de force de la main à trois doigts)

Maximum de couple de l’articulation du genou : 90 N.m

Charge maximale du bras : Environ 2 kg

Longueur du mollet + cuisse : 0,6 m

Envergure du bras : Environ 0,45 m

Espace de mouvement articulaire extra large :

Articulation z de la taille : ±155° Articulation du genou : 0~165° Articulation de la hanche : P±154°, R-30~+170°, Y±158°

Caractéristiques électriques :

Alimentation : Batterie lithium 13 cellules Puissance de calcul de base : CPU haute performance 8 cœurs Capteurs : Caméra de profondeur + LiDAR 3D Connectivité : WiFi 6, Bluetooth 5.2

Accessoires :

Module de calcul élevé (NVIDIA Jetson Orin en option) Batterie intelligente (libération rapide) : 9000 mAh Chargeur : 54V 5A Contrôleur manuel

Mise à niveau intelligente OTA : Oui

Garantie : 1 an

Boston Dynamics et Unitree : La course à l'innovation dans la robotique

Jusqu'à récemment, Unitree semblait se concentrer sur le développement de robots-chiens toujours plus performants, tels que les Go2 et B2. Ses quadrupèdes disponibles dans le commerce ont depuis servi de base à des applications plutôt inquiétantes - comme le Thermonator lance-flammes et la fois où les Marines américains ont attaché un lance-roquettes d'arme antichar légère M72 sur son dos.Lorsque le H1 s'est lancé dans la course aux humanoïdes, le développement d'autres entreprises telles que Boston Dynamics, Figure, Sanctuary AI et Tesla était déjà bien avancé. Mais Unitree a rattrapé son retard assez rapidement et vient de publier les premiers détails sur son deuxième modèle, l'agent humanoïde G1.Alors que le prix du H1 était fixé à 90 000 dollars, avec un délai d'attente pouvant aller jusqu'à 10 ans, le G1 est proposé à un prix nettement inférieur, à savoir 16 000 dollars (prix de départ). C'est encore beaucoup d'argent, mais c'est une bonne affaire pour ceux qui cherchent un robot pour les aider, pour travailler sur une chaîne de montage ou pour faire de la recherche.Sans doute inspiré par la vidéo de lancement quelque peu effrayante du nouvel humanoïde Atlas de Boston Dynamics, le dernier homme de fer blanc d'Unitree commence sa démonstration vidéo en ayant l'air d'une victime de robocide, mais il recule ensuite ses jambes et se lève pour montrer ses « mouvements articulaires extra larges ».Le G1 semble beaucoup plus complet que le H1 qui l'a précédé, puisqu'il a été doté d'un casque et d'un visage éclairé (équipé de capteurs LiDAR 3D et d'une caméra de profondeur), ainsi que de mains robotisées semblables à celles d'un humain pour les exercices au sol et de pinces à trois doigts pour montrer ses compétences à la maison et sur le lieu de travail. Il est également capable de prendre des coups, se remettant bien des coups de pied et de poing brutaux d'une personne dont il se souviendra sans doute après le soulèvement des robots.Unitree indique que le robot sera formé dans un environnement simulé à l'aide de l'apprentissage par renforcement et en copiant les autres, toutes les nouvelles compétences étant vraisemblablement transmises à chaque humanoïde par voie hertzienne. Les cerveaux de traitement bénéficient de huit cœurs haute performance, ainsi que du Wi-Fi 6 et du Bluetooth 5.2. Ses articulations présentent entre 23 et 43 degrés de liberté au total et produisent un couple maximal de 120 Nm. Sa vitesse de course est de 2 mètres par seconde et l'autonomie de la batterie de 9 000 mAh est estimée à environ 2 heures par charge. Il pèse environ 35 kg (bien que la page produit indique 47 kg) et peut se replier pour atteindre des dimensions de 690 x 450 x 300 mm (27 x 17,7 x 11,8 pouces) afin d'être transporté de manière compacte.Unitree fabrique un G1 standard et un modèle éducatif amélioré, et la vidéo indique que certaines des fonctions présentées sont encore en cours de développement. Néanmoins, il s'agit d'un début impressionnant pour l'agent humanoïde G1.Après avoir captivé l'internet par ses prouesses d'agilité et ses chorégraphies hydrauliques, le nouveau modèle d'Atlas bouscule enfin la course des robots humanoïdes. Selon la société, cette nouvelle itération d'Atlas abandonne le système hydraulique et opte pour un système entièrement électrique. « Nous voulions avoir une machine qui, lorsque nous l'avons annoncée, a dit au monde que Boston Dynamics venait de remettre la barre pour les humanoïdes », a déclaré Robert Playter, PDG de Boston Dynamics, au Boston Globe.Si le nouvel Atlas et l'ancien partagent le même nom, ils ne pourraient pas être plus différents en matière de construction. L'ancien Atlas - une plate-forme de recherche et une sensation virale qui pouvait se déplacer sur presque tous les terrains, faire des saltos arrière et ramasser des objets lourds - était alimenté par un système hydraulique lourd et compliqué. Le nouvel Atlas est entièrement électrique et semble n'avoir qu'une fraction de la taille et du poids de la version hydraulique. Il a également l'air d'un produit, avec des couvercles autour des principaux composants et des touches de design conviviales, comme un voyant d'état géant dans la tête et un bouton d'alimentation lumineux qui semble tout droit sorti de la chaîne de montage Spot.L'Atlas hydraulique est mis hors service pour faire place à la version tout électrique. L'entreprise a publié une dernière vidéo d'adieu pour le modèle hydraulique sur sa page YouTube, retraçant l'histoire du projet. L'Atlas a réalisé de nombreuses prouesses au fil des ans, mais il a fallu beaucoup apprendre pour y parvenir, notamment en prenant des claques absolument épouvantables, qui sont mises en évidence dans la vidéo. La vidéo semble faire tout son possible pour montrer à quel point les systèmes hydrauliques peuvent être encombrants. À un moment donné, on a l'impression que le pied d'Atlas se brise complètement et que du liquide hydraulique jaillit sur le sol. À d'autres moments, le robot a une fuite, et un fin brouillard de liquide à haute pression se répand partout tandis que le robot devient mou. Le liquide a une teinte rouge, ce qui, avec un peu d'imagination, peut donner un aspect assez sanglant !En parallèle, le robot H1 d'Unitree a réussi un exploit notable en réalisant un saut périlleux arrière sans système hydraulique, marquant ainsi une avancée significative dans la robotique. Bien que cela soit impressionnant, il est important de noter que d'autres robots, comme l'Atlas de Boston Dynamics, ont déjà accompli des prouesses similaires en utilisant des systèmes hydrauliques. Le H1 offre un potentiel prometteur avec sa technologie innovante et ses capacités en développement, telles que sa vitesse et ses capacités de détection avancées. Cependant, malgré ces progrès, les applications pratiques des robots dans le monde réel demeurent un défi à relever.Même si Unitree propose son G1 6 fois moins cher que le grand modèle Unitree H1 (qui est uniquement destiné à la recherche), le G1 ne sera pas mis en vente avant un certain moment. La startup chinoise a indiqué que le robot devra d’abord être formé dans un environnement simulé via l’apprentissage par renforcement (Machine Learning) et en copiant directement d’autres robots.Source : Unitree Quelles applications pratiques envisagez-vous pour l’Unitree G1 dans votre secteur d’activité ?Comment l’intégration de l’IA dans des robots comme l’Unitree G1 pourrait-elle transformer notre quotidien ?Quels sont les avantages et les inconvénients potentiels de l’utilisation d’agents humanoïdes dans des environnements professionnels et domestiques ?Pensez-vous que le prix de 16 000 $ est justifié pour les capacités offertes par l’Unitree G1 ?Quelles mesures de sécurité devraient être mises en place pour assurer une cohabitation harmonieuse entre les humains et les robots humanoïdes ?En termes de vie privée, quelles préoccupations avez-vous concernant l’utilisation d’agents humanoïdes dotés d’une IA avancée ?Comment l’Unitree G1 pourrait-il influencer l’avenir du travail et la répartition des tâches entre humains et robots ?